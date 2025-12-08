Описание тураОтправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Европе и всего за одну неделю познакомьтесь сразу с тремя странами! Вас ждут столицы Лихтенштейна и Швейцарии — контрастные и неповторимые Вадуц и Берн, а также современные и стильные города Милан, Турин и Цюрих. Вы сможете наслаждаться атмосферой старинных кварталов, гулять по уютным улочкам и открывать для себя архитектурные сокровища Европы. А для тех, кто хочет узнать больше, предусмотрены дополнительные экскурсии с лицензированным гидом. Важная информация: Предоплата при бронировании (помимо предоплаты на сайте) — 30% нам напрямую. Полная оплата за 15 дней до заезда. Оплата возможна: 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии 2. Оплата картой по Линк +3% (ссылка действует 24 часа) 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 3* отелях
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы Фьюмичино
- Завтраки
- Перемещения на туристическом автобусе по маршруту
- Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
- Экскурсия с гидом в Цюрихе и Милане
- Прогулки с сопровождающим группы в Турине, Берне, Лихтенштейне
Что не входит в цену
- Аудиогид
- Туристический налог в отелях:/nВ Риме: отель 3* - €6 с человека в сутки отель 4* - €7 с человека в сутки/nВ Монтекатини-Терме 3* - от €1, 5 с человека в сутки/nВ регионе Венето 3* - от €2, 4 с человека в сутки
- Факультативные экскурсии
- Проезд из вашего города до Милана и обратно
- Виза
- Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милан Мальпенса, Аэропорт · 21010 Ferno VA
Завершение: Аэропорт Милан Мальпенса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 170 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Предоплата при бронировании (помимо предоплаты на сайте) - 30% нам напрямую
- Полная оплата за 15 дней до заезда
- Оплата возможна:
- 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии
- 2. Оплата картой по Линк +3% (ссылка действует 24 часа)
- 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Милана
Похожие туры из Милана
Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
27 дек в 08:00
17 янв в 08:00
€570 за человека
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Мальпенса, время зависит от времени вашег...
28 дек в 08:00
22 мар в 08:00
€1090 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
10 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€900 за человека