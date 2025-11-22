Мои заказы

Милан: билет на hop-on hop-off автобус на 48 ч

Путешествуйте по Милану в удобном для вас темпе на открытом панорамном автобусе. Прослушайте увлекательные аудиокомментарии с интересными фактами о городе. Сходите с автобуса и садитесь на другой на любой из указанных остановок.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание

Четыре увлекательных маршрута в Милане

Используйте проездной на экскурсионный автобус с открытым верхом и насладитесь захватывающим панорамным видом на Милан. Этот билет предоставляет вам возможность путешествовать по четырем связанным автобусным маршрутам. Вы можете выйти на любой остановке, посетить интересующее вас место, а затем продолжить свой путь, сев на другой автобус.

Аудиогиды и увлекательные факты

Выберите один из аудиогидов, доступных на десяти языках, и узнайте интересные факты об известных зданиях, таких как Оперный театр и Кастелло Сфорцеско. Также вы познакомитесь с историей городской кухни, включая рецепт знаменитого Cotoletta alla Milanese и сказания о Панеттоне.

График и остановки автобусов

Автобусы отправляются каждые 60 минут. Если вам потребуется дополнительная информация, помощники на борту всегда готовы помочь вам с советами о памятниках, магазинах, ресторанах и пешеходных экскурсиях.

Маршруты и остановки

Вы можете сделать полный круг по маршруту A за 75 минут или отправиться осматривать любые из следующих достопримечательностей:

Линия A:
  • Остановка 1 — Кастелло
  • Остановка 2 — Кадорна
  • Остановка 3 — Ченаколо
  • Остановка 4 — Корсо Маджента
  • Остановка 5 — Дуомо
  • Остановка 6 — Монте Наполеоне
  • Остановка 7 — Манин
  • Остановка 8 — Москова
Линия B:
  • Остановка 1 — Дуомо
  • Остановка 2 — Монте Наполеоне
  • Остановка 3 — Манин
  • Остановка 4 — Репубблика
  • Остановка 5 — Палаццо Ломбардия
  • Остановка 6 — Центральный вокзал
  • Остановка 7 — Буэнос-Айрес
  • Остановка 8 — Порта Венеция
  • Остановка 9 — Сан-Бабила
Линия C:
  • Остановка 1 — Кастелло
  • Остановка 2 — Триеннале
  • Остановка 3 — Арко делла Паче
  • Остановка 4 — Городская жизнь
  • Остановка 5 — Дом Милана
  • Остановка 6 — Мико - Конгресс-центр
  • Остановка 7 — Лотто - Монтебьянко
  • Остановка 8 — Лидо
  • Остановка 9 — Ипподромо
  • Остановка 10 — Стадио Сан-Сиро
  • Остановка 11 — Лотто - Монтероза
  • Остановка 12 — Буонарроти
  • Остановка 13 — Пагано
  • Остановка 14 — Conciliazione
  • Остановка 15 — Парк Семпионе
Линия D:
  • Остановка 1 — Кастелло
  • Остановка 2 — Кадорна
  • Остановка 3 — Ченаколо
  • Остановка 4 — Навильи
  • Остановка 5 — Пьяцца XXIV Маджо
  • Остановка 6 — Дуомо
  • Остановка 7 — Монте Наполеоне
  • Остановка 8 — Брера

Исследуйте этот замечательный город, наслаждаясь атмосферой и узнавая его историю!

Ежедневно, с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автобусный тур по Милану с пересадкой на 4 автобусных маршрута
  • Аудиогид на 10 языках, в том числе русский
  • Бесплатный Wi-Fi на борту автобуса
  • Бесплатное мобильное приложение: Sightseeing Experience
  • Карта экскурсии по городу.
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Питание
  • Билеты для посещения достопримечательностей.
Место начала и завершения?
Via Cusani, 18, Milano
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Милана

