Путешествуйте по Милану в удобном для вас темпе на открытом панорамном автобусе. Прослушайте увлекательные аудиокомментарии с интересными фактами о городе. Сходите с автобуса и садитесь на другой на любой из указанных остановок.

Описание

Четыре увлекательных маршрута в Милане

Используйте проездной на экскурсионный автобус с открытым верхом и насладитесь захватывающим панорамным видом на Милан. Этот билет предоставляет вам возможность путешествовать по четырем связанным автобусным маршрутам. Вы можете выйти на любой остановке, посетить интересующее вас место, а затем продолжить свой путь, сев на другой автобус.

Аудиогиды и увлекательные факты

Выберите один из аудиогидов, доступных на десяти языках, и узнайте интересные факты об известных зданиях, таких как Оперный театр и Кастелло Сфорцеско. Также вы познакомитесь с историей городской кухни, включая рецепт знаменитого Cotoletta alla Milanese и сказания о Панеттоне.

График и остановки автобусов

Автобусы отправляются каждые 60 минут. Если вам потребуется дополнительная информация, помощники на борту всегда готовы помочь вам с советами о памятниках, магазинах, ресторанах и пешеходных экскурсиях.

Маршруты и остановки

Вы можете сделать полный круг по маршруту A за 75 минут или отправиться осматривать любые из следующих достопримечательностей:

Линия A:

Остановка 1 — Кастелло

Остановка 2 — Кадорна

Остановка 3 — Ченаколо

Остановка 4 — Корсо Маджента

Остановка 5 — Дуомо

Остановка 6 — Монте Наполеоне

Остановка 7 — Манин

Остановка 8 — Москова

Линия B:

Остановка 1 — Дуомо

Остановка 2 — Монте Наполеоне

Остановка 3 — Манин

Остановка 4 — Репубблика

Остановка 5 — Палаццо Ломбардия

Остановка 6 — Центральный вокзал

Остановка 7 — Буэнос-Айрес

Остановка 8 — Порта Венеция

Остановка 9 — Сан-Бабила

Линия C:

Остановка 1 — Кастелло

Остановка 2 — Триеннале

Остановка 3 — Арко делла Паче

Остановка 4 — Городская жизнь

Остановка 5 — Дом Милана

Остановка 6 — Мико - Конгресс-центр

Остановка 7 — Лотто - Монтебьянко

Остановка 8 — Лидо

Остановка 9 — Ипподромо

Остановка 10 — Стадио Сан-Сиро

Остановка 11 — Лотто - Монтероза

Остановка 12 — Буонарроти

Остановка 13 — Пагано

Остановка 14 — Conciliazione

Остановка 15 — Парк Семпионе

Линия D:

Остановка 1 — Кастелло

Остановка 2 — Кадорна

Остановка 3 — Ченаколо

Остановка 4 — Навильи

Остановка 5 — Пьяцца XXIV Маджо

Остановка 6 — Дуомо

Остановка 7 — Монте Наполеоне

Остановка 8 — Брера

Исследуйте этот замечательный город, наслаждаясь атмосферой и узнавая его историю!