Описание
Четыре увлекательных маршрута в Милане
Используйте проездной на экскурсионный автобус с открытым верхом и насладитесь захватывающим панорамным видом на Милан. Этот билет предоставляет вам возможность путешествовать по четырем связанным автобусным маршрутам. Вы можете выйти на любой остановке, посетить интересующее вас место, а затем продолжить свой путь, сев на другой автобус.
Аудиогиды и увлекательные факты
Выберите один из аудиогидов, доступных на десяти языках, и узнайте интересные факты об известных зданиях, таких как Оперный театр и Кастелло Сфорцеско. Также вы познакомитесь с историей городской кухни, включая рецепт знаменитого Cotoletta alla Milanese и сказания о Панеттоне.
График и остановки автобусов
Автобусы отправляются каждые 60 минут. Если вам потребуется дополнительная информация, помощники на борту всегда готовы помочь вам с советами о памятниках, магазинах, ресторанах и пешеходных экскурсиях.
Маршруты и остановки
Вы можете сделать полный круг по маршруту A за 75 минут или отправиться осматривать любые из следующих достопримечательностей:
Линия A:
- Остановка 1 — Кастелло
- Остановка 2 — Кадорна
- Остановка 3 — Ченаколо
- Остановка 4 — Корсо Маджента
- Остановка 5 — Дуомо
- Остановка 6 — Монте Наполеоне
- Остановка 7 — Манин
- Остановка 8 — Москова
Линия B:
- Остановка 1 — Дуомо
- Остановка 2 — Монте Наполеоне
- Остановка 3 — Манин
- Остановка 4 — Репубблика
- Остановка 5 — Палаццо Ломбардия
- Остановка 6 — Центральный вокзал
- Остановка 7 — Буэнос-Айрес
- Остановка 8 — Порта Венеция
- Остановка 9 — Сан-Бабила
Линия C:
- Остановка 1 — Кастелло
- Остановка 2 — Триеннале
- Остановка 3 — Арко делла Паче
- Остановка 4 — Городская жизнь
- Остановка 5 — Дом Милана
- Остановка 6 — Мико - Конгресс-центр
- Остановка 7 — Лотто - Монтебьянко
- Остановка 8 — Лидо
- Остановка 9 — Ипподромо
- Остановка 10 — Стадио Сан-Сиро
- Остановка 11 — Лотто - Монтероза
- Остановка 12 — Буонарроти
- Остановка 13 — Пагано
- Остановка 14 — Conciliazione
- Остановка 15 — Парк Семпионе
Линия D:
- Остановка 1 — Кастелло
- Остановка 2 — Кадорна
- Остановка 3 — Ченаколо
- Остановка 4 — Навильи
- Остановка 5 — Пьяцца XXIV Маджо
- Остановка 6 — Дуомо
- Остановка 7 — Монте Наполеоне
- Остановка 8 — Брера
Исследуйте этот замечательный город, наслаждаясь атмосферой и узнавая его историю!
Ежедневно, с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный тур по Милану с пересадкой на 4 автобусных маршрута
- Аудиогид на 10 языках, в том числе русский
- Бесплатный Wi-Fi на борту автобуса
- Бесплатное мобильное приложение: Sightseeing Experience
- Карта экскурсии по городу.
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Питание
- Билеты для посещения достопримечательностей.