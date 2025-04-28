Бонджорно, Италия! Отпуск на вершине «сапожка» с экскурсиями на выбор
Отдохнуть среди картинных видов, полюбоваться шедеврами архитектуры и самому составить программу
Начало: Аэропорт Милана, 18:00
«Вы полюбуетесь архитектурными творениями гениев разных эпох, а также познакомитесь со святынями Ватикана»
28 апр в 18:00
19 мая в 18:00
38 172 ₽ за человека
Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
«Погуляем по центру и увидим главные достопримечательности: медвежий ров, часовую башню, высочайший собор страны»
27 апр в 08:00
4 мая в 08:00
€482 за человека
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
«Будем много гулять и осмотрим все основные достопримечательности»
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€1500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Обзорные»
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