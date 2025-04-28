Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Милане на русском языке, цены от 482 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 дней Бонджорно, Италия! Отпуск на вершине «сапожка» с экскурсиями на выбор Отдохнуть среди картинных видов, полюбоваться шедеврами архитектуры и самому составить программу Начало: Аэропорт Милана, 18:00 «Вы полюбуетесь архитектурными творениями гениев разных эпох, а также познакомитесь со святынями Ватикана» 38 172 ₽ за человека На автобусе 7 дней Столицы и провинции: Италия, Лихтенштейн и Швейцария за одну неделю Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости «Погуляем по центру и увидим главные достопримечательности: медвежий ров, часовую башню, высочайший собор страны» €482 за человека На машине 9 дней Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса «Будем много гулять и осмотрим все основные достопримечательности» €1500 за человека Все туры Милана

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Обзорные»

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