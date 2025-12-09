Индивидуальная
до 10 чел.
Феррари бывает только красной
Побывать в сердце итальянского автопрома и полюбоваться творениями Ferrari в тематическом музее
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени
Путешествие сквозь века - в самом сердце Эмилии-Романьи
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Модена: обзорная прогулка, музей Феррари и дом-музей Паваротти
Познакомиться с городом, где рождаются великие голоса, быстрые машины и шедевры искусства
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
