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Индивидуальные экскурсии в Модене с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Модене на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Модена - первое знакомство
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Модена - первое знакомство
Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота»
10 июл в 10:30
11 июл в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
Феррари бывает только красной
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Феррари бывает только красной
Побывать в сердце итальянского автопрома и полюбоваться творениями Ferrari в тематическом музее
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени
Путешествие сквозь века - в самом сердце Эмилии-Романьи
22 июл в 09:30
23 июл в 09:00
€180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    2 сентября 2024
    Феррари бывает только красной
    Мы выбрали Юлию для проведения экскурсии по музею Феррари. Сам музей не очень большой - можно все самим посмотреть за
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    1 час. Но как раз за счет малоизвестных фактов от гида он становится значительно интереснее. Плюс Юля подсказала про дополнительную программу с тест-драйвом кабриолета Феррари по округе, что добавило восторга от этих мощных красных машин!

    Мы выбрали Юлию для проведения экскурсии по музею Феррари. Сам музей не очень большой - можно
  • I
    Igor
    6 марта 2023
    Модена - первое знакомство
    Отличная экскурсия, все получили большое удовольствие. Юлия не только обладает глубокими знаниями, но и способна донести их до слушателя как высокопрофессиональный гид. 2 часа пролетели незаметно, и оставили самые тёплые воспоминания.
  • O
    Olga
    24 августа 2020
    Модена - первое знакомство
    Благодарим Юлию за содержательную и увлекательную экскурсию. Также хочется отметить ее пунктуальность, доброжелательность, высокий профессионализм.
  • Ю
    Юрий
    9 января 2020
    Модена - первое знакомство
    Юлия, спасибо большое за великолепную экскурсию. Познавательно, интересно, эмоционально и на одном дыхании, буду рекомендовать друзьям.

Ответы на вопросы от путешественников по Модене в категории «Индивидуальные»

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  1. Модена - первое знакомство
  2. Феррари бывает только красной
  3. Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени
Сколько стоит экскурсия по Модене в июле 2025
Сейчас в Модене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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