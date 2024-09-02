Индивидуальная
до 8 чел.
Модена - первое знакомство
Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота»
10 июл в 10:30
11 июл в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Феррари бывает только красной
Побывать в сердце итальянского автопрома и полюбоваться творениями Ferrari в тематическом музее
22 июл в 09:00
23 июл в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени
Путешествие сквозь века - в самом сердце Эмилии-Романьи
22 июл в 09:30
23 июл в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 сентября 2024Мы выбрали Юлию для проведения экскурсии по музею Феррари. Сам музей не очень большой - можно все самим посмотреть за
- IIgor6 марта 2023Отличная экскурсия, все получили большое удовольствие. Юлия не только обладает глубокими знаниями, но и способна донести их до слушателя как высокопрофессиональный гид. 2 часа пролетели незаметно, и оставили самые тёплые воспоминания.
- OOlga24 августа 2020Благодарим Юлию за содержательную и увлекательную экскурсию. Также хочется отметить ее пунктуальность, доброжелательность, высокий профессионализм.
- ЮЮрий9 января 2020Юлия, спасибо большое за великолепную экскурсию. Познавательно, интересно, эмоционально и на одном дыхании, буду рекомендовать друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Модене в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Модене в июле 2025
Сейчас в Модене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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