Познакомьтесь с Моденой — утончённой и живой как мелодия Паваротти! Вы прогуляетесь по древним улицам, где мрамор собора хранит дыхание 12 века, а башня Гирландина парит над городом как страж времени. Заглянете на крытый рынок и узнаете, как в городе родились Ferrari и бальзамический уксус.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Герцогский дворец, богато украшенный элементами барокко.
- Оперный театр имени Лучано Паваротти.
- Самую красивую синагогу в Италии.
- Собор 11 века и башню Гирландина.
- Пьяцца-Гранде.
- Крытый рынок.
- Кафедральный собор.
Вы узнаете:
- Почему именно в Модене открылись первые мастерские Феррари.
- Какие известные люди родились здесь.
- Почему Кафедральный собор строили не только зодчие, но и обычные прихожане.
- Когда в Модене начали производить бальзамический уксус и как он стал известным на весь мир.
- И многое другое.
Организационные детали
- Заходим внутрь Кафедрального собора и на внутренний рынок (без доплат). Остальные достопримечательности осматриваем снаружи.
- Возьмите с собой питьевую воду.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Модене
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!
