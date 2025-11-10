Мои заказы

Старый центр: душа Неаполя

Неаполь - это город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии. Прогулка по его улицам откроет вам множество тайн и сокровищ
Посещение исторического центра Неаполя - это возможность окунуться в богатую историю города, который был признан Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь вы увидите памятники, церкви и площади, отражающие различные эпохи - от греческой колонии до королевства Бурбонов.

Этот крупнейший в Европе центр является настоящим кладезем культурных и исторических сокровищ, которые оставят неизгладимое впечатление

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • 🏰 Исторические памятники и замки
  • ⛪ Множество церквей и площадей
  • 🗺 Богатая история и культура
  • 🌆 Уникальная атмосфера города
Старый центр: душа Неаполя
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр Неаполя
  • Памятники
  • Церкви
  • Площади
  • Замки

Описание экскурсии

Окунитесь в историю Неаполя

Посещение исторического центра Неаполя – это уникальная возможность погрузиться в более чем две тысячи лет истории. Каждый уголок этого замечательного города полон событий и культурных трансформаций, что делает его настоящим сокровищем для любителей истории и искусства.

Кладезь художественных и исторических ценностей

План улиц, площадей, церквей и памятников создаёт невероятный контекст, в котором история раскрывается перед вами. Площадь и объекты, которые можно увидеть здесь, являются яркими примерами различных архитектурных стилей, начиная с основания греческой колонии, вплоть до современности.

  • Греческая колония
  • Римское господство
  • Швабско-норманнский период
  • Королевство Анжо
  • Арагонцы и короли Бурбоны

Объект Всемирного наследия

В 1995 году исторический центр Неаполя был признан Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это дает возможность всем желающим увидеть и оценить значение этого места как культурного и исторического наследия, имеющего исключительное значение для всей Европы.

Неаполь – это не просто город. Это живая книга, наполненная рассказами, историей и культурой. Исследуйте его и откройте для себя богатство, которое осталось с нами на протяжении веков!

Любой день и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный Собор
  • Декуманы
  • Церковь Святого Лаврентия
  • Улица ремесленников
  • Церковь и монастырь Григория Армянского
  • Церковь Святого Доменика
  • Площадь Христа
  • Церковь Христа
  • Монастырь святой Кьяры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафедральный Собор Неаполя, via Duomo, 147
Завершение: Piazza del Gesù Nuovo
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

