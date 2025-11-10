Посещение исторического центра Неаполя - это возможность окунуться в богатую историю города, который был признан Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы увидите памятники, церкви и площади, отражающие различные эпохи - от греческой колонии до королевства Бурбонов. Этот крупнейший в Европе центр является настоящим кладезем культурных и исторических сокровищ, которые оставят неизгладимое впечатление

Описание экскурсии

Окунитесь в историю Неаполя

Посещение исторического центра Неаполя – это уникальная возможность погрузиться в более чем две тысячи лет истории. Каждый уголок этого замечательного города полон событий и культурных трансформаций, что делает его настоящим сокровищем для любителей истории и искусства.

Кладезь художественных и исторических ценностей

План улиц, площадей, церквей и памятников создаёт невероятный контекст, в котором история раскрывается перед вами. Площадь и объекты, которые можно увидеть здесь, являются яркими примерами различных архитектурных стилей, начиная с основания греческой колонии, вплоть до современности.

Греческая колония

Римское господство

Швабско-норманнский период

Королевство Анжо

Арагонцы и короли Бурбоны

Объект Всемирного наследия

В 1995 году исторический центр Неаполя был признан Объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это дает возможность всем желающим увидеть и оценить значение этого места как культурного и исторического наследия, имеющего исключительное значение для всей Европы.

Неаполь – это не просто город. Это живая книга, наполненная рассказами, историей и культурой. Исследуйте его и откройте для себя богатство, которое осталось с нами на протяжении веков!