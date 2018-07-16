Что вас ожидает

Погружение в античное прошлое

Вы познакомитесь с историческим центром Неаполя — античной частью города, которая до сих пор сохранила первоначальный план застройки и обаяние древней эпохи. Я проведу вас по атмосферным греческим и римским улицам-декуманам, которые не меняли своего расположения уже две тысячи лет. Такого вы не встретите даже в Афинах!

Контрасты Неаполя и пересечение культур

На прогулке вы убедитесь в удивительной многогранности Неаполя — города, который совместил в своем облике многовековые наслоения разных культур, архитектурных стилей и традиций. Вы посетите две церкви, которые удивительно контрастируют между собой, увидите экстравагантные неаполитанские «палаццо» и пройдете по «Пастушьей улице» — здесь сосредоточена вся душа Неаполя и её самые неожиданные проявления. Вы увидите знаменитые неаполитанские вертепы и сцены, где соседствуют мафиози, крестьяне, купцы, актеры и музыканты. А после побалуете себя чашечкой ароматного неаполитанского кофе.

Дегустация лимончелло на фабрике

Путешествие по Неаполю, конечно же, не может обойтись без лимончелло! Поэтому в конце нашей прогулки мы сможем посетить небольшую фабрику по производству лимончелло, где вы познакомитесь с процессом создания традиционного итальянского ликёра и сможете бесплатно его продегустировать.