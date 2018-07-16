  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Очарование античного Неаполя

Архитектурные контрасты и неаполитанские традиции в историческом центре города

Илона
Задать вопрос
Илона – ваш гид
Давайте совершим прогулку во времени от античного города Neapolis до современного колоритного и шумного Неаполя.

Перед вами откроются древние греко-римские декуманы, испанские дворцы, магический треугольник, египетский квартал и удивительная улица с неаполитанскими вертепами.

Приготовьтесь исследовать самые атмосферные уголки Неаполя, разобраться в удивительном переплетении культур и побаловать себя вкуснейшим лимончелло.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Очарование античного Неаполя
Очарование античного Неаполя

Что вас ожидает

Погружение в античное прошлое
Вы познакомитесь с историческим центром Неаполя — античной частью города, которая до сих пор сохранила первоначальный план застройки и обаяние древней эпохи. Я проведу вас по атмосферным греческим и римским улицам-декуманам, которые не меняли своего расположения уже две тысячи лет. Такого вы не встретите даже в Афинах!

Контрасты Неаполя и пересечение культур
На прогулке вы убедитесь в удивительной многогранности Неаполя — города, который совместил в своем облике многовековые наслоения разных культур, архитектурных стилей и традиций. Вы посетите две церкви, которые удивительно контрастируют между собой, увидите экстравагантные неаполитанские «палаццо» и пройдете по «Пастушьей улице» — здесь сосредоточена вся душа Неаполя и её самые неожиданные проявления. Вы увидите знаменитые неаполитанские вертепы и сцены, где соседствуют мафиози, крестьяне, купцы, актеры и музыканты. А после побалуете себя чашечкой ароматного неаполитанского кофе.

Дегустация лимончелло на фабрике
Путешествие по Неаполю, конечно же, не может обойтись без лимончелло! Поэтому в конце нашей прогулки мы сможем посетить небольшую фабрику по производству лимончелло, где вы познакомитесь с процессом создания традиционного итальянского ликёра и сможете бесплатно его продегустировать.

Организационные детали

Посещение фабрики и дегустация лимончелло входят в стоимость экскурсии. Дополнительных расходов не предусмотрено.

Очарование античного Неаполя
Очарование античного Неаполя
Очарование античного Неаполя
Очарование античного Неаполя
Очарование античного Неаполя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Илона
Илона
Дорогие гости, добро пожаловать в Неаполь! Я познакомлю вас с Неаполем, который вы никогда не видели: с легендами, историей и колоритом местного населения. У меня высшее туристическое образование. Я лицензированный гид, переводчик и сопровождающий. Напишите мне о ваших пожеланиях, времени и возможностях, и мы вместе подберем для вас подходящий маршрут!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 июля 2018
Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему – прочитал в ней только одну страницу. Так вот Илона рассказывая о жизни Неаполя прочла нам не одну страницу.Спасибо,было очень интересно и увлекательно.

Илона проводит ещё 1 экскурсию

Увидеть Неаполь, чтобы....Увидеть Неаполь, чтобы....Увидеть Неаполь, чтобы....
160 за экскурсию
3 часа
36 отзывов
Исторические перипетии, архитектурное наследие и нравы горожан — первое знакомство с городом
История необходима! Чтобы понять прошлое, оправдать настоящее и иметь надежду в будущем! Для того, чтобы понять любой город, надо знать его историю, но для Неаполя этот факт необходимо возвести в квадрат. Во время нашей обзорной экскурсии я познакомлю вас не только с историческими перипетиями этого города, но и с курьезными моментами и легендами, с жизнью неаполитанцев, их нравами, традициями, привычками.

Необычные маршруты по Неаполю

Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого ЭльмаЗамки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого ЭльмаЗамки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
От 78 за экскурсию
4 часа
213 отзывов
История и архитектура средневековых шедевров
Свои двери откроют четыре неопалитанских замка. Вы узнаете об их богатом прошлом: о коварных заговорах и триумфах их захватчиков, об особенностях архитектуры и деталях убранства. Полюбуетесь панорамой морского города со стен Кастел делл Ово, услышите о памятниках средневекового зодчества Капуано и Маскио Анжоино и на фуникулёре подниметесь к «звёздному» замку Сант Эльмо.
Испанские кварталы, или Неаполь с изнанкиИспанские кварталы, или Неаполь с изнанкиИспанские кварталы, или Неаполь с изнанки
120 за экскурсию
1.5 часа
Погрузиться в аутентичную атмосферу города на прогулке по его самому колоритному и злачному району
Один из беднейших районов Неаполя и «гнездо» знаменитой каморры — та часть города, которой путешественники сторонятся. Но именно здесь вы увидите настоящую неаполитанскую жизнь, похожую на нескончаемый театр, а на прогулке со мной не только ближе познакомитесь с историей и бытом кварталов, но и убедитесь, что опасность их несколько преувеличена.
Сокровенные уголки НеаполяСокровенные уголки НеаполяСокровенные уголки Неаполя
125 за экскурсию
2.5 часа
Погулять по необычным местам города и влюбиться в него окончательно
Монументальный центр Неаполя уже давно исхожен путешественниками вдоль и поперек. Приглашаем раскрыть другую сторону города с панорамными лестницами, узкими улицами, уютными двориками, разноцветными граффити и висящим между домами бельем!
Восхождение на ВезувийВосхождение на ВезувийВосхождение на Везувий
160 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Насладиться живописными панорамами Неаполя и заглянуть в кратер действующего вулкана
Неаполь лежит у подножия дремлющего великана Везувия. Это — визитная карточка Италии, один из опаснейших вулканов, принесший печальную славу городам Помпеи, Геркуланум, Оплонтис и виллы Стабий, а также место притяжения миллионов туристов. Стоя у кратера, вы не только насладитесь великолепным пейзажем, но и получите заряд адреналина, а я расскажу множество интересных фактов.
Неаполь в книгах Элены ФеррантеНеаполь в книгах Элены ФеррантеНеаполь в книгах Элены Ферранте
40 за человека
2.5 часа
Авторская прогулка по знаковым местам из романов мирового бестселлера — «Неаполитанского квартета»
В четырех книгах писательница рассказывает не только о дружбе двух девочек из бедных кварталов, но и показывает несколько десятилетий из истории Италии и самого Неаполя. На прогулке вы откроете атмосферные места, где происходят основные действия романов, и взглянете на город с совершенно нового ракурса — глазами персонажей Ферранте.
Необыкновенный Неаполь с водыНеобыкновенный Неаполь с водыНеобыкновенный Неаполь с воды
170 за экскурсию
1 час
Открыть истории, легенды и панорамы знаковых мест в морском путешествии по Неаполитанскому заливу
В поездке на лодке вы взглянете на живописные острова Мегариде и Капри, ошеломительное Амальфитанское побережье и берега Сорренто, грозный Везувий и памятники Неаполя. Познакомитесь с историей города, архитектурой его замков, дворцов и вилл. Услышите истории об Одиссее и Айвазовском, а также откроете секреты спагетти алла вонголе.

Выбирайте и другие экскурсии в Неаполе

ГастрономическиеНеобычные маршрутыКапелла Сан-СевероЗамок Сант-ЭльмоВсеИндивидуальныеОбзорныеМода и винтажГеркуланумМузеи и искусствоКастель-дель-ОвоКаприГрупповыеМастер-классыАрхеологический музейЗа городомВ другой городСанта-КьяраКоролевский дворец в КазертеНа автомобилеИстория и архитектураПомпеиГалерея УмбертоАмальфитанское побережьеПешкомНа автобусеНа кораблике