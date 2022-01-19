Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу античного Неаполя.
Вашему взору предстанут древние греко-римские декуманы, которые сохранили свою геометрию на протяжении тысячелетий.
Откройте для себя контрасты и многогранность Неаполя, где каждый камень читать дальшеуменьшить
хранит отпечаток различных эпох и культур.
Вас ждет знакомство с экстравагантными неаполитанскими палаццо, посещение церквей, отражающих дух времени, и прогулка по улице, где живет душа Неаполя. Завершит экскурсию дегустация знаменитого лимончелло на местной фабрике, входящая в стоимость. Это путешествие станет незабываемым впечатлением и позволит вам ощутить настоящий дух Италии
Вы познакомитесь с историческим центром Неаполя — античной частью города, которая до сих пор сохранила первоначальный план застройки и обаяние древней эпохи. Я проведу вас по атмосферным греческим и римским улицам-декуманам, которые не меняли своего расположения уже две тысячи лет. Такого вы не встретите даже в Афинах!
Контрасты Неаполя и пересечение культур
На прогулке вы убедитесь в удивительной многогранности Неаполя — города, который совместил в своем облике многовековые наслоения разных культур, архитектурных стилей и традиций. Вы посетите две церкви, которые удивительно контрастируют между собой, увидите экстравагантные неаполитанские «палаццо» и пройдете по «Пастушьей улице» — здесь сосредоточена вся душа Неаполя и её самые неожиданные проявления. Вы увидите знаменитые неаполитанские вертепы и сцены, где соседствуют мафиози, крестьяне, купцы, актеры и музыканты. А после побалуете себя чашечкой ароматного неаполитанского кофе.
Дегустация лимончелло на фабрике
Путешествие по Неаполю, конечно же, не может обойтись без лимончелло! Поэтому в конце нашей прогулки мы сможем посетить небольшую фабрику по производству лимончелло, где вы познакомитесь с процессом создания традиционного итальянского ликёра и сможете бесплатно его продегустировать.
Организационные детали
Посещение фабрики и дегустация лимончелло входят в стоимость экскурсии. Дополнительных расходов не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1317 туристов
Дорогие гости, добро пожаловать в Неаполь!
Я познакомлю вас с Неаполем, который вы никогда не видели: с легендами, историей и колоритом местного населения.
У меня высшее туристическое образование. Я лицензированный гид, переводчик и сопровождающий.
Напишите мне о ваших пожеланиях, времени и возможностях, и мы вместе подберем для вас подходящий маршрут!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
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Алла
Это было замечательное начало нашего мини отдыха. Несмотря на очень сильный дождь, нам очень понравилася вечерний Неаполь. Илона большая молодец, рассказывает очень легко и интересно. Познакомились с Неаполем с другой стороны, на которую читать дальшеуменьшить
сами не обратили бы внимания. Экскурсия закончилась в приятном, семейном магазинчике с мини дегустацией вина и сыра. Илона очень отзывчивая за что ей огромное спасибо. Очень рекомендуем Илону и надеюсь, что сами с ней ещё встретимся.
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А
Айгуль
Очень понравилась экскурсия с Илоной, отличный рассказчик, четко структурированный план, даже в такой короткий период удалось увидеть самые симпатичные и интересные места города. Обязательно отправляйтесь в мини-путешествия с Илоной, уверена вы не разочаруетесь.
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Т
Татьяна
Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему – прочитал в ней только одну страницу. Так вот Илона рассказывая о жизни Неаполя прочла нам не одну страницу. Спасибо,было очень интересно и увлекательно.
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Татьяна
Экскурсия была легкой и достаточно познавательной по центру города. Приятно было выпить кофе в старинном кафе и ознакомиться с разными гранями города с многовековой историей
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