Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в атмосферу античного Неаполя.Вашему взору предстанут древние греко-римские декуманы, которые сохранили свою геометрию на протяжении тысячелетий.Откройте для себя контрасты и многогранность Неаполя, где каждый камень

хранит отпечаток различных эпох и культур. Вас ждет знакомство с экстравагантными неаполитанскими палаццо, посещение церквей, отражающих дух времени, и прогулка по улице, где живет душа Неаполя. Завершит экскурсию дегустация знаменитого лимончелло на местной фабрике, входящая в стоимость. Это путешествие станет незабываемым впечатлением и позволит вам ощутить настоящий дух Италии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в античное прошлое

Вы познакомитесь с историческим центром Неаполя — античной частью города, которая до сих пор сохранила первоначальный план застройки и обаяние древней эпохи. Я проведу вас по атмосферным греческим и римским улицам-декуманам, которые не меняли своего расположения уже две тысячи лет. Такого вы не встретите даже в Афинах!

Контрасты Неаполя и пересечение культур

На прогулке вы убедитесь в удивительной многогранности Неаполя — города, который совместил в своем облике многовековые наслоения разных культур, архитектурных стилей и традиций. Вы посетите две церкви, которые удивительно контрастируют между собой, увидите экстравагантные неаполитанские «палаццо» и пройдете по «Пастушьей улице» — здесь сосредоточена вся душа Неаполя и её самые неожиданные проявления. Вы увидите знаменитые неаполитанские вертепы и сцены, где соседствуют мафиози, крестьяне, купцы, актеры и музыканты. А после побалуете себя чашечкой ароматного неаполитанского кофе.

Дегустация лимончелло на фабрике

Путешествие по Неаполю, конечно же, не может обойтись без лимончелло! Поэтому в конце нашей прогулки мы сможем посетить небольшую фабрику по производству лимончелло, где вы познакомитесь с процессом создания традиционного итальянского ликёра и сможете бесплатно его продегустировать.

Организационные детали

Посещение фабрики и дегустация лимончелло входят в стоимость экскурсии. Дополнительных расходов не предусмотрено.