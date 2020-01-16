29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть парадную роскошь города, проникнуться его историей и яркой повседневной жизнью

Мария
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Мария – ваш гид
Хотя бы раз в жизни стоит увидеть всю красоту и великолепие Неаполя.

На этой прогулке вам откроется парадная сторона города и его блистательное прошлое: вы увидите роскошные замки и крепости, осмотрите весь Неаполь с террасы Сант-Антонио, услышите мифы и легенды о городе эпохи Гомера, прогуляетесь по историческому центру, вдыхая аромат настоящей пиццы, и узнаете о временах, когда Неаполь по своему величию не уступал Парижу и Лондону.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Муниципалитета
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У этой экскурсии29 отзывов
4.86
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем

Что вас ожидает

Парадная сторона города
Неаполь предстанет перед вами во всей красе с его морскими панорамами, видом на Везувий и прекрасной набережной Мерджеллина, где витают ароматы горячих таралли, ромовой бабы, мидий и традиционной сфольятеллы. Вы рассмотрите башни Замка Яйца и посетите знаменитую террасу Сант-Антонио с лучшими ракурсами для фотографий. Увидите прекрасную Анжуйскую крепость, Оперный театр, Королевский дворец и Площадь Плебисцита, а затем прогуляетесь по историческому центру Спакканаполи, знакомясь с культурным наследием города. Вам откроется парадная роскошь Неаполя и его огромное историческое значение: я расскажу о временах, когда город был столицей Сицилийского королевства и третьим по населению после Парижа и Лондона!

Мифы и легенды Неаполя
Неаполь с момента своего основания окружен многочисленными легендами, которые я поведаю на нашей прогулке. Вы увидите, как тесно в истории Неаполя переплетаются мифология и реальные факты, проследите влияние греческой цивилизации на культуру города и вспомните, что рассказал о Неаполе в своих трудах великий Гомер.

Современная культурная жизнь
Говоря об истории и традициях Неаполя, не стоит забывать о яркой современной жизни города. Я расскажу вам, чем живет и дышит Неаполь сегодня, какие места и мероприятия стоит непременно здесь посетить. Вы увидите интересные ресторанчики «для своих», узнаете о лучших местных фестивалях, концертах и оперных постановках. А главное — прочувствуете необыкновенную атмосферу города, который почти никогда не спит, потому что Неаполь живет во всех смыслах, окружая нас звуками, цветами, вкусами и традициями!

Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем
Первое знакомство с Неаполем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Муниципалитета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я родилась и выросла в Петербурге, закончила педагогический университет им. Герцена и институт Кино и Телевидения. Моя любовь не только к языкам и литературе, но и к истории, живописи, архитектуре, археологии, музыке и кино подвигла меня на переезд в Рим, где я начала изучать историю искусства в одном из университетов. В 2010 году переехала в Неаполь, где живу в старинном особняке Palazzo Sansevero, принадлежавшем в XVIII веке изобретателю, алхимику, магистру неаполитанской масонской ложи, князю Раймондо Ди Сангро. Выходя на балкон, говорить Везувию «Доброе утро!» и слышать колокола церкви Сан Доменико Маджоре, а вечером видеть из окна, как подсвечиваются фрески каппеллы Сан Северо. Выходя на площадь, чувствовать аромат каппучино и свежеиспеченных круасанов. Быть счастливым в этом краю, который римляне назвали «Campania Felix — Счастливая Земля». Именно такой Неаполь я хочу показать путешественникам: с богатой историей, традициями, музыкой и искусством. Тем, кто любознателен и любопытен, кто готов познакомиться с чем-то «особенным», этот город распахнет свои объятия и покорит гостеприимством и теплотой, своей кухней — знаменитой пиццей и кофе, вином и сладостями.
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Olga
16 января 2020
Спасибо Марии за интересную экскурсию, великолепные истории и высокий уровень организации.
Сожалеем только об одном: слишком мало времени. Хотелось бы еще! :)
Рекомендую!
6 ноября 2019
Замечательная экскурсия для первого знакомства с Неаполем. Узнали много интересного, увидели весь колорит города, увидели жизнь Неаполя изнутри. Мария дала нам несколько рекомендаций которыми мы сразу же воспользовались. Очень приятный и компетентный экскурсовод. С удовольствием буду рекомендовать Марию. Спасибо и до новых встреч.
21 сентября 2019
Экскурсия по старому городу Неаполь, была прекрасной. Мария Кошкина прекрасный экскурсовод. Легко и доходчиво излагает материал. Ее эрудиция и легкость в общении запомнятся нам надолго. Рекомендуем. Благодарные туристы из Портланда
22 августа 2019
Все было замечательно. Прикоснулись к истории, поговорили о традициях, окунулись в атмосферу городской жизни. Спасибо Марии!
29 июля 2019
Замечательная, интересная, динамичная экскурсия. Спасибо Марии за приятное знакомство с Неаполем!
Ирина
16 июня 2019
Гид отлично знает город и материал, и экскурсия хорошо скроена, но меня преследовало ощущение, что своими вопросами я мешаю Марии выполнить её программу. Все вопросы получили ответ, но осадок остался)
В общем, это хорошая экскурсия для тех, кому приятней послушать, а не поговорить.
8 июня 2019
Мария - наша находка в Неаполе. Благодаря ей сложилось цельное впечатление о городе в первый же день. После этого ходили и бродили сами уверенно и весело. На протяжении всей поездки пользовались ее рекомендациями. Каждый раз было 100 процентное попадание. Очень рекомендую!
7 июня 2019
Большое спасибо Марие нашему замечательному гиду в Неаполе! Профессионализм, прекрасный маршрут для первого знакомства с Неаполем, интересные рассказы и детали о городе и его жителях заслуживают самую высокую оценку!
Выбирайте Марию и свой человек в Неаполе вам гарантирован!
7 июня 2019
Восхитительно!!! Без Марии не представляю, как прошло бы наше первое знакомство с Неаполем. Спасибо Вам огромное!!!
2 июня 2019
В конце мая были двумя семьями с детьми 12-15 лет на экскурсии "Первое знакомство с Неаполем".
Очень понравилось!!!!
Рекомендуем!!!!!!!
Ещё 19 отзывов

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