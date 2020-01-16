29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотя бы раз в жизни стоит увидеть всю красоту и великолепие Неаполя. На этой прогулке вам откроется парадная сторона города и его блистательное прошлое: вы увидите роскошные замки и крепости, осмотрите весь Неаполь с террасы Сант-Антонио, услышите мифы и легенды о городе эпохи Гомера, прогуляетесь по историческому центру, вдыхая аромат настоящей пиццы, и узнаете о временах, когда Неаполь по своему величию не уступал Парижу и Лондону.

Что вас ожидает

Парадная сторона города

Неаполь предстанет перед вами во всей красе с его морскими панорамами, видом на Везувий и прекрасной набережной Мерджеллина, где витают ароматы горячих таралли, ромовой бабы, мидий и традиционной сфольятеллы. Вы рассмотрите башни Замка Яйца и посетите знаменитую террасу Сант-Антонио с лучшими ракурсами для фотографий. Увидите прекрасную Анжуйскую крепость, Оперный театр, Королевский дворец и Площадь Плебисцита, а затем прогуляетесь по историческому центру Спакканаполи, знакомясь с культурным наследием города. Вам откроется парадная роскошь Неаполя и его огромное историческое значение: я расскажу о временах, когда город был столицей Сицилийского королевства и третьим по населению после Парижа и Лондона!

Мифы и легенды Неаполя

Неаполь с момента своего основания окружен многочисленными легендами, которые я поведаю на нашей прогулке. Вы увидите, как тесно в истории Неаполя переплетаются мифология и реальные факты, проследите влияние греческой цивилизации на культуру города и вспомните, что рассказал о Неаполе в своих трудах великий Гомер.

Современная культурная жизнь

Говоря об истории и традициях Неаполя, не стоит забывать о яркой современной жизни города. Я расскажу вам, чем живет и дышит Неаполь сегодня, какие места и мероприятия стоит непременно здесь посетить. Вы увидите интересные ресторанчики «для своих», узнаете о лучших местных фестивалях, концертах и оперных постановках. А главное — прочувствуете необыкновенную атмосферу города, который почти никогда не спит, потому что Неаполь живет во всех смыслах, окружая нас звуками, цветами, вкусами и традициями!