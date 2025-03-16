Неаполь: история, легенды и сказки

Прогуляйтесь по историческому центру Неаполя, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Откройте для себя удивительные истории и легенды города
Экскурсия по Неаполю предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города. Гости смогут пройтись по узким улочкам, увидеть знаменитые церкви и замок XII века.

Легенды о привидениях и история о том,
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как неаполитанцы занимались пиратством, делают прогулку особенно увлекательной.

Все достопримечательности осматриваются снаружи, но при желании можно зайти внутрь, если они открыты. Это путешествие в мир, где реальность переплетается с выдумкой, и каждая улица хранит свои тайны

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть замок Капуано
  • ⛪ Посетить древние церкви
  • 👻 Узнать легенды о привидениях
  • 🎨 Полюбоваться шедевром Караваджо
  • 🕵️‍♂️ Открыть тайны Джордано Бруно
Неаполь: история, легенды и сказки
Неаполь: история, легенды и сказки
Неаполь: история, легенды и сказки
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Гарибальди
  • Замок Капуано
  • Церковь Джезу Нуово
  • Церковь Санта-Кьяра
  • Церковь Сан-Доменико-Маджоре
  • Собор Святого Януария
  • Церковь Пио-Монте-делла-Мизерикордия

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь и памятник Гарибальди.
  • Замок Капуано.
  • Церкви Джезу Нуово, Санта-Кьяра и Сан-Доменико-Маджоре.
  • Собор Святого Януария.
  • Церковь Пио-Монте-делла-Мизерикордия.

Вы узнаете:

  • Какая криминальная история связана с замком Капуано.
  • Где хранится шедевр Караваджо «Семь деяний милосердия».
  • За что на самом деле сожгли Джордано Бруно.
  • Что стояло на месте церкви Джезу Нуово и как используется подземный Неаполь.
  • Где и зачем ежегодно происходит разжижение крови Святого Януария.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
  • По желанию и, если они будут открыты, можно зайти внутрь.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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