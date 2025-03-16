Елена — ваш гид в Неаполе

Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я профессиональный гид и немного фотограф. Живу в Неаполе более 20 лет. А ещё я писатель. Пишу фантастику и сказки, так что знаю все мифы и легенды этого необычного города. С радостью расскажу их вам.