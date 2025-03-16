Экскурсия по Неаполю предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города. Гости смогут пройтись по узким улочкам, увидеть знаменитые церкви и замок XII века.
Легенды о привидениях и история о том,
Легенды о привидениях и история о том,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть замок Капуано
- ⛪ Посетить древние церкви
- 👻 Узнать легенды о привидениях
- 🎨 Полюбоваться шедевром Караваджо
- 🕵️♂️ Открыть тайны Джордано Бруно
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Гарибальди
- Замок Капуано
- Церковь Джезу Нуово
- Церковь Санта-Кьяра
- Церковь Сан-Доменико-Маджоре
- Собор Святого Януария
- Церковь Пио-Монте-делла-Мизерикордия
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь и памятник Гарибальди.
- Замок Капуано.
- Церкви Джезу Нуово, Санта-Кьяра и Сан-Доменико-Маджоре.
- Собор Святого Януария.
- Церковь Пио-Монте-делла-Мизерикордия.
Вы узнаете:
- Какая криминальная история связана с замком Капуано.
- Где хранится шедевр Караваджо «Семь деяний милосердия».
- За что на самом деле сожгли Джордано Бруно.
- Что стояло на месте церкви Джезу Нуово и как используется подземный Неаполь.
- Где и зачем ежегодно происходит разжижение крови Святого Януария.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- По желанию и, если они будут открыты, можно зайти внутрь.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Неаполе
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я профессиональный гид и немного фотограф. Живу в Неаполе более 20 лет. А ещё я писатель. Пишу фантастику и сказки, так что знаю все мифы и легенды этого необычного города. С радостью расскажу их вам.Задать вопрос
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