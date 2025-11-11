Время начала: 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферЯ предлагаю такую услугу,как трансфер,аренда автомобиля с русскоговорящим водителем. Осуществляю трансфер на территории Неаполя и не только,по договоренности возможен выезд по территории Италии.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билеты. 30 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я Вас узнаю сам и подойду
Завершение: Договариваемся также заранее
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
