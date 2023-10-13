Погулять по историческому центру и раскрыть город с разных сторон на обзорной экскурсии
Неаполь — многоликий город.
Он может явить путешественнику блеск дорогих отелей и нищету тесных переулков, поманить ароматами еды и ударить в нос резкими запахами, заворожить византийскими мозаиками и предложить контрафактный Луи Виттон, сразить гостеприимством и оставить без кошелька. Я покажу вам разный Неаполь и раскрою его самобытный характер.
Он может явить путешественнику блеск дорогих отелей и нищету тесных переулков, поманить ароматами еды и ударить в нос резкими запахами, заворожить византийскими мозаиками и предложить контрафактный Луи Виттон, сразить гостеприимством и оставить без кошелька. Я покажу вам разный Неаполь и раскрою его самобытный характер.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите греческие стены и римские декуманы, средневековые замки и готические церкви, барочные палаццо и бедняцкие кварталы с неизменными «басси» — квартирами без окон с дверьми, распахивающимися на улицу. Я расскажу:
- Как у ворот Королевского дворца оказались кони с Аничкового моста
- О чём беседуют статуи королей на площади Плебисцита
- Какой сюжет «Игры престолов» взят из неаполитанской истории
- Что случается, когда не закипает кровь Святого Януария
- Почему неаполитанцы «шефствуют» над безымянными черепами из костницы Фонтанелле
А также мы обсудим местные традиции, суеверия и лотерею — можем даже попытать счастья и купить билетик. Если повезёт, встретим знаменитого неаполитанского персонажа Шо-Шо, отпугивающего сглазы и несчастья.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Masha — ваш гид в Неаполе
Меня зовут Маша, я родом из Петербурга, по образованию лингвист. Работала преподавателем, редактором, журналистом и пиарщиком. Позже получила диплом гида-переводчика и лицензии в основные музеи Северной столицы. Несколько лет проводила экскурсии для итальянцев, а потом переехала в Италию. И теперь показываю путешественникам Неаполь и Амальфитанское побережье!
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