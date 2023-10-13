Многогранный Неаполь

Погулять по историческому центру и раскрыть город с разных сторон на обзорной экскурсии

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Ответы на вопросы
Неаполь — многоликий город.

Он может явить путешественнику блеск дорогих отелей и нищету тесных переулков, поманить ароматами еды и ударить в нос резкими запахами, заворожить византийскими мозаиками и предложить контрафактный Луи Виттон, сразить гостеприимством и оставить без кошелька. Я покажу вам разный Неаполь и раскрою его самобытный характер.
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите греческие стены и римские декуманы, средневековые замки и готические церкви, барочные палаццо и бедняцкие кварталы с неизменными «басси» — квартирами без окон с дверьми, распахивающимися на улицу. Я расскажу:

  • Как у ворот Королевского дворца оказались кони с Аничкового моста
  • О чём беседуют статуи королей на площади Плебисцита
  • Какой сюжет «Игры престолов» взят из неаполитанской истории
  • Что случается, когда не закипает кровь Святого Януария
  • Почему неаполитанцы «шефствуют» над безымянными черепами из костницы Фонтанелле

А также мы обсудим местные традиции, суеверия и лотерею — можем даже попытать счастья и купить билетик. Если повезёт, встретим знаменитого неаполитанского персонажа Шо-Шо, отпугивающего сглазы и несчастья.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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