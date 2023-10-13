Неаполь — многоликий город. Он может явить путешественнику блеск дорогих отелей и нищету тесных переулков, поманить ароматами еды и ударить в нос резкими запахами, заворожить византийскими мозаиками и предложить контрафактный Луи Виттон, сразить гостеприимством и оставить без кошелька. Я покажу вам разный Неаполь и раскрою его самобытный характер.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите греческие стены и римские декуманы, средневековые замки и готические церкви, барочные палаццо и бедняцкие кварталы с неизменными «басси» — квартирами без окон с дверьми, распахивающимися на улицу. Я расскажу:

Как у ворот Королевского дворца оказались кони с Аничкового моста

О чём беседуют статуи королей на площади Плебисцита

Какой сюжет «Игры престолов» взят из неаполитанской истории

Что случается, когда не закипает кровь Святого Януария

Почему неаполитанцы «шефствуют» над безымянными черепами из костницы Фонтанелле

А также мы обсудим местные традиции, суеверия и лотерею — можем даже попытать счастья и купить билетик. Если повезёт, встретим знаменитого неаполитанского персонажа Шо-Шо, отпугивающего сглазы и несчастья.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.