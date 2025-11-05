Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Неаполю, где вы сможете насладиться его историческим наследием и культурным разнообразием. Экскурсия «Многогранный Неаполь» раскроет перед вами город с разных сторон: от величественных замков и церквей до уютных неаполитанских кварталов. Вы узнаете множество интересных фактов о Неаполе, его истории и жителях. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать уникальный характер Неаполя и его богатое культурное наследие

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы увидите греческие стены и римские декуманы, средневековые замки и готические церкви, барочные палаццо и бедняцкие кварталы с неизменными «басси» — квартирами без окон с дверьми, распахивающимися на улицу. Я расскажу:

Как у ворот Королевского дворца оказались кони с Аничкового моста

О чём беседуют статуи королей на площади Плебисцита

Какой сюжет «Игры престолов» взят из неаполитанской истории

Что случается, когда не закипает кровь Святого Януария

Почему неаполитанцы «шефствуют» над безымянными черепами из костницы Фонтанелле

А также мы обсудим местные традиции, суеверия и лотерею — можем даже попытать счастья и купить билетик. Если повезёт, встретим знаменитого неаполитанского персонажа Шо-Шо, отпугивающего сглазы и несчастья.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.