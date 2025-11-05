Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Неаполю, где вы сможете насладиться его историческим наследием и культурным разнообразием.
Экскурсия «Многогранный Неаполь» раскроет перед вами город с разных сторон: от величественных замков и церквей до уютных неаполитанских кварталов. Вы узнаете множество интересных фактов о Неаполе, его истории и жителях.
Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать уникальный характер Неаполя и его богатое культурное наследие
Экскурсия «Многогранный Неаполь» раскроет перед вами город с разных сторон: от величественных замков и церквей до уютных неаполитанских кварталов. Вы узнаете множество интересных фактов о Неаполе, его истории и жителях.
Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать уникальный характер Неаполя и его богатое культурное наследие
7 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальный взгляд на многоликий Неаполь
- 🏛 Погружение в богатую историю города
- 🎭 Интересные факты и неожиданные истории
- 🍕 Вкусное знакомство с местной кухней
- 🔮 Окунитесь в атмосферу неаполитанских суеверий
- 🗺 Посещение знаковых мест и скрытых уголков
- 🤝 Индивидуальный подход и внимательное сопровождение
Что можно увидеть
- Греческие стены
- Римские декуманы
- Средневековые замки
- Готические церкви
- Барочные палаццо
- Площадь Плебисцита
- Королевский дворец
- Костница Фонтанелле
Описание экскурсии
Вы увидите греческие стены и римские декуманы, средневековые замки и готические церкви, барочные палаццо и бедняцкие кварталы с неизменными «басси» — квартирами без окон с дверьми, распахивающимися на улицу. Я расскажу:
- Как у ворот Королевского дворца оказались кони с Аничкового моста
- О чём беседуют статуи королей на площади Плебисцита
- Какой сюжет «Игры престолов» взят из неаполитанской истории
- Что случается, когда не закипает кровь Святого Януария
- Почему неаполитанцы «шефствуют» над безымянными черепами из костницы Фонтанелле
А также мы обсудим местные традиции, суеверия и лотерею — можем даже попытать счастья и купить билетик. Если повезёт, встретим знаменитого неаполитанского персонажа Шо-Шо, отпугивающего сглазы и несчастья.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 138 туристов
Меня зовут Маша, я родом из Петербурга, по образованию лингвист. Работала преподавателем, редактором, журналистом и пиарщиком. Позже получила диплом гида-переводчика и лицензии в основные музеи Северной столицы. Несколько лет проводила экскурсии для итальянцев, а потом переехала в Италию. И теперь показываю путешественникам Неаполь и Амальфитанское побережье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой, колоритный, полный историй и удивительных деталей, мимо которых мы бы точно прошли сами.
Истории были
Истории были
+2
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Все супер, очень познавательная экскурсия. Спасибо за подарки!!! Все супер!
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С
Мария встретила нас с лайнера, была пешая экскурсия совмещенная с гендер пати) Экскурсия прошла отлично, сразу видно, что гид знает про Неаполь всё. Охватили основные места, погуляли пешком по улочкам)
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О
Добрый день! Пишу отзыв - так как нам все понравилось! Смело берите любую экскурсию у Марии! Мария очень эрудированная девушка, она легко и доступно рассказывает про Неаполь - все как
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И
Получили огромное удовольствие от общения с настоящим знатоком Италии о Неаполя. Благодаря Маше, мы совершенно влюбилась в Неаполь.
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