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Многогранный Неаполь

Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Неаполю, где вы сможете насладиться его историческим наследием и культурным разнообразием.

Экскурсия «Многогранный Неаполь» раскроет перед вами город с разных сторон: от величественных замков и церквей до уютных неаполитанских кварталов. Вы узнаете множество интересных фактов о Неаполе, его истории и жителях.

Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать уникальный характер Неаполя и его богатое культурное наследие
5
5 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальный взгляд на многоликий Неаполь
  • 🏛 Погружение в богатую историю города
  • 🎭 Интересные факты и неожиданные истории
  • 🍕 Вкусное знакомство с местной кухней
  • 🔮 Окунитесь в атмосферу неаполитанских суеверий
  • 🗺 Посещение знаковых мест и скрытых уголков
  • 🤝 Индивидуальный подход и внимательное сопровождение
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь
Многогранный Неаполь

Что можно увидеть

  • Греческие стены
  • Римские декуманы
  • Средневековые замки
  • Готические церкви
  • Барочные палаццо
  • Площадь Плебисцита
  • Королевский дворец
  • Костница Фонтанелле

Описание экскурсии

Вы увидите греческие стены и римские декуманы, средневековые замки и готические церкви, барочные палаццо и бедняцкие кварталы с неизменными «басси» — квартирами без окон с дверьми, распахивающимися на улицу. Я расскажу:

  • Как у ворот Королевского дворца оказались кони с Аничкового моста
  • О чём беседуют статуи королей на площади Плебисцита
  • Какой сюжет «Игры престолов» взят из неаполитанской истории
  • Что случается, когда не закипает кровь Святого Януария
  • Почему неаполитанцы «шефствуют» над безымянными черепами из костницы Фонтанелле

А также мы обсудим местные традиции, суеверия и лотерею — можем даже попытать счастья и купить билетик. Если повезёт, встретим знаменитого неаполитанского персонажа Шо-Шо, отпугивающего сглазы и несчастья.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша
Маша — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 138 туристов
Меня зовут Маша, я родом из Петербурга, по образованию лингвист. Работала преподавателем, редактором, журналистом и пиарщиком. Позже получила диплом гида-переводчика и лицензии в основные музеи Северной столицы. Несколько лет проводила экскурсии для итальянцев, а потом переехала в Италию. И теперь показываю путешественникам Неаполь и Амальфитанское побережье!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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1
А
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой, колоритный, полный историй и удивительных деталей, мимо которых мы бы точно прошли сами.

Истории были
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по-настоящему захватывающими - чувствовалось, с какой любовью Маша говорит о своём городе. Атмосфера была лёгкой, дружелюбной, и в то же время - очень насыщенной.

Отдельное спасибо за рекомендации по местной кухне и за то, что была все время на связи и дали кучу ценных рекомендаций.

Если вы хотите действительно прочувствовать Неаполь - рекомендую от души!

Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,+2
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
Огромное спасибо Маше за незабываемую экскурсию! Благодаря ей город открылся с совершенно новой стороны - живой,
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Арман
Все супер, очень познавательная экскурсия. Спасибо за подарки!!! Все супер!
Все супер, очень познавательная экскурсия. Спасибо за подарки!!! Все супер!
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С
Мария встретила нас с лайнера, была пешая экскурсия совмещенная с гендер пати) Экскурсия прошла отлично, сразу видно, что гид знает про Неаполь всё. Охватили основные места, погуляли пешком по улочкам)
Мария встретила нас с лайнера, была пешая экскурсия совмещенная с гендер пати) Экскурсия прошла отлично, сразу
Мария встретила нас с лайнера, была пешая экскурсия совмещенная с гендер пати) Экскурсия прошла отлично, сразу
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О
Добрый день! Пишу отзыв - так как нам все понравилось! Смело берите любую экскурсию у Марии! Мария очень эрудированная девушка, она легко и доступно рассказывает про Неаполь - все как
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мы и просили) время быстро пролетело - потому, что было правда интересно! Мы много посмотрели и ещё и попробовали)) наш путь был, как маленькое приключение! Также Мария после экскурсии дала нам много важных советов) и благодаря ее детальным советам и указаниям мы ещё много чего успели сами посмотреть! Спасибо

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И
Получили огромное удовольствие от общения с настоящим знатоком Италии о Неаполя. Благодаря Маше, мы совершенно влюбилась в Неаполь.
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