2 часа

Путешествие в Неаполь начинается с комфортного трансфера из аэропорта в отель. Русскоговорящий водитель обеспечит приятную поездку и поможет с багажом

Начало: Я Вас узнаю сам и подойду

«Я предлагаю такую услугу,как трансфер,аренда автомобиля с русскоговорящим водителем»