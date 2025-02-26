2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из Неаполя в Рим
Начало: Неаполь
«Трансфер на комфортабельном минивене из Неаполя в Рим и из Рима в Неаполь»
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
27 фев в 00:00
€350 за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Неаполя в город
Начало: По договоренности
«Максимально комфортный трансфер из Неаполя в любую точку Италии»
Завтра в 10:00
27 фев в 00:00
€50 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из Неаполя по региону
Начало: Встречу в аэропорту, вокзале или у входа отеля
Завтра в 10:00
27 фев в 00:00
€50 за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер аэропорт-отель
Путешествие в Неаполь начинается с комфортного трансфера из аэропорта в отель. Русскоговорящий водитель обеспечит приятную поездку и поможет с багажом
Начало: Я Вас узнаю сам и подойду
«Я предлагаю такую услугу,как трансфер,аренда автомобиля с русскоговорящим водителем»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€30 за человека
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