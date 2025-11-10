Мои заказы

Трансфер из Неаполя в Рим

Путешествие из Неаполя в Рим на комфортабельном минивене с лицензированным водителем - это удобство и безопасность на каждом километре
Трансфер из Неаполя в Рим предлагает комфортное путешествие на минивене Mersedes Classe V. Лицензированный водитель обеспечит безопасность и надежность на протяжении всего маршрута. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и профессионализм.

Минивен соответствует всем требованиям для передвижения по историческим зонам, что делает поездку еще более удобной

5 причин купить этот трансфер

  • 🚐 Комфортабельный минивен
  • 🛡️ Лицензированный водитель
  • 🗺️ Доступ в исторические зоны
  • 🌟 Надежность и безопасность
  • 🕒 Гибкость в расписании
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Что можно увидеть

  • Исторический центр Неаполя
  • Исторический центр Рима

Описание трансфер

Комфортабельный трансфер между Неаполем и Римом

Откройте для себя удобство трансфера на минивене из Неаполя в Рим и обратно. Этот сервис обеспечивает комфортную поездку, которая позволит вам насладиться прекрасными видами и уникальной атмосферой Италии.

Транспортное средство

Мы предлагаем вам минивен Mercedes Classe V, который славится своим комфортом и надежностью. Каждый автомобиль лицензирован для работы в туристической сфере, что обеспечивает надёжность и безопасность на протяжении всей поездки.

Законодательство и безопасность

Важно отметить, что в Италии существуют требования к транспортным средствам, которые могут ездить в туристических зонах. Легализированный транспорт с профессиональным водителем, имеющим соответствующую лицензию, может свободно перемещаться по территории портов и исторических центров. Это гарантирует, что ваша поездка пройдет в соответствии с местными законами и правилами.

Преимущества трансфера

  • Удобный и просторный минивен для комфортного путешествия.
  • Профессиональный водитель, знакомый с местностью.
  • Безопасность и соответствие всем требованиям законодательства.

Планируйте свою поездку уже сегодня и насладитесь каждым моментом, проведенным в этом удивительном уголке мира!

Каждый день

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Неаполь
  • Рим
Что включено
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Неаполь
Завершение: Рим
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

