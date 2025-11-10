Экскурсия по Неаполю - это шанс пройтись по следам древних греков и римлян, исследовать исторические улицы и окунуться в атмосферу средневековых легенд.От первых поселений Parthenope до современного Neapolis, от улицы

Toledo до римских Декуманов, от Анжуйской династии до Бурбонов. Участники узнают о неаполитанском презепе и услышат фольклорные песни. Не упустите возможность прикоснуться к легенде Замка Яйца и узнать о Чуде Св. Януария. Это уникальное путешествие во времени, которое не оставит равнодушным

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое проведет вас сквозь века, начиная с основания первого греческого поселения Parthenope и до современных дней, когда Неаполь стал известен как Neapolis.

Исторический маршрут

Мы пройдем по следующим значимым местам:

Современная торговая улица Toledo

Древнеримские Декуманы

Периоды правления Анжуйской династии и Бурбонов

Культура и традиции

Неаполь полон жизненной энергии, и это проявляется не только в архитектуре, но и в культуре. Здесь вас ждут:

Неаполитанское презепе — уникальные рождественские фигурки

Фольклорные песни, отражающие дух города

Легенды и мифы

Неаполь богат легендами и историями, которые добавляют особое очарование этому городу. Вы узнаете:

Легенду о Замке Яйца

Чудо Святого Януария

Приготовьтесь окунуться в удивительный мир Неаполя, наполненный легендами, историческими поворотами и культурным наследием, которые продолжают жить и вдохновлять новое поколение.