Мои заказы

Увидеть Неаполь, чтобы

Погрузитесь в историю Неаполя, от древних греков до современности. Узнайте о легендах и фольклоре, которые делают этот город уникальным
Экскурсия по Неаполю - это шанс пройтись по следам древних греков и римлян, исследовать исторические улицы и окунуться в атмосферу средневековых легенд.

От первых поселений Parthenope до современного Neapolis, от улицы
читать дальше

Toledo до римских Декуманов, от Анжуйской династии до Бурбонов. Участники узнают о неаполитанском презепе и услышат фольклорные песни. Не упустите возможность прикоснуться к легенде Замка Яйца и узнать о Чуде Св. Януария. Это уникальное путешествие во времени, которое не оставит равнодушным

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю от древних греков до Бурбонов
  • 🏛️ Прогулка по римским Декуманам и улице Toledo
  • 🎶 Наслаждение неаполитанскими фольклорными песнями
  • 🏰 Легенды Замка Яйца и Чуда Св. Януария
  • 🗺️ Уникальный маршрут по историческим местам
Увидеть Неаполь, чтобы
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Parthenope
  • Neapolis
  • Улица Toledo
  • Римские Декуманы
  • Замок Яйца

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое проведет вас сквозь века, начиная с основания первого греческого поселения Parthenope и до современных дней, когда Неаполь стал известен как Neapolis.

Исторический маршрут

Мы пройдем по следующим значимым местам:

  • Современная торговая улица Toledo
  • Древнеримские Декуманы
  • Периоды правления Анжуйской династии и Бурбонов

Культура и традиции

Неаполь полон жизненной энергии, и это проявляется не только в архитектуре, но и в культуре. Здесь вас ждут:

  • Неаполитанское презепе — уникальные рождественские фигурки
  • Фольклорные песни, отражающие дух города

Легенды и мифы

Неаполь богат легендами и историями, которые добавляют особое очарование этому городу. Вы узнаете:

  • Легенду о Замке Яйца
  • Чудо Святого Януария

Приготовьтесь окунуться в удивительный мир Неаполя, наполненный легендами, историческими поворотами и культурным наследием, которые продолжают жить и вдохновлять новое поколение.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театр Сан Карло
  • Галерея Умберто
  • Новый замок
  • Замок Яйца
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Piazza Municipio Napoli
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 84 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Неаполя

Неаполь: история, легенды и сказки
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь: история, легенды и сказки
Прогуляйтесь по историческому центру Неаполя, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Откройте для себя удивительные истории и легенды города
Начало: На площади Гарибальди
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 08:00
11 ноя в 13:00
€270 за всё до 10 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
191 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе