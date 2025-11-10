Экскурсия по Неаполю - это шанс пройтись по следам древних греков и римлян, исследовать исторические улицы и окунуться в атмосферу средневековых легенд.
От первых поселений Parthenope до современного Neapolis, от улицы
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю от древних греков до Бурбонов
- 🏛️ Прогулка по римским Декуманам и улице Toledo
- 🎶 Наслаждение неаполитанскими фольклорными песнями
- 🏰 Легенды Замка Яйца и Чуда Св. Януария
- 🗺️ Уникальный маршрут по историческим местам
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Parthenope
- Neapolis
- Улица Toledo
- Римские Декуманы
- Замок Яйца
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое проведет вас сквозь века, начиная с основания первого греческого поселения Parthenope и до современных дней, когда Неаполь стал известен как Neapolis.
Исторический маршрут
Мы пройдем по следующим значимым местам:
- Современная торговая улица Toledo
- Древнеримские Декуманы
- Периоды правления Анжуйской династии и Бурбонов
Культура и традиции
Неаполь полон жизненной энергии, и это проявляется не только в архитектуре, но и в культуре. Здесь вас ждут:
- Неаполитанское презепе — уникальные рождественские фигурки
- Фольклорные песни, отражающие дух города
Легенды и мифы
Неаполь богат легендами и историями, которые добавляют особое очарование этому городу. Вы узнаете:
- Легенду о Замке Яйца
- Чудо Святого Януария
Приготовьтесь окунуться в удивительный мир Неаполя, наполненный легендами, историческими поворотами и культурным наследием, которые продолжают жить и вдохновлять новое поколение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Сан Карло
- Галерея Умберто
- Новый замок
- Замок Яйца
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Piazza Municipio Napoli
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 84 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
