26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О городе и его кулинарных традициях на прогулке по самым интересным и аутентичным заведениям

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вас ждет прогулка по Неаполю с рассказом о городе и местных кулинарных традициях и с остановкой в самых интересных и аутентичных заведениях города.

А кроме того, вы побываете в самом сердце Неаполя и увидите множество прекраснейших площадей, церквей и потрясающих старинных домов, почувствуете энергию города и ежедневный быт его жителей.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.88
Самый вкусный Неаполь
Самый вкусный Неаполь

Что вас ожидает

  • Начнем с самого вкусного и традиционного кофе! У неаполитанцев к кофе очень серьезный подход. В ароматном и обжигающем глотке вы почувствуете всю страсть этого неординарного города.
  • Обязательная остановка в лучшей кондитерской, с возможностью заглянуть на кухню и подсмотреть секреты местных мастеров.
  • Конечно же, нужно будет зайти и в рыбную лавку и узнать, как правильно выбирать этих неземных жителей.
  • В маленьком колоритном магазинчике «Salumeria» вам расскажут о самых лучших местных сырах и колбасах.
  • Затем мы направимся в историческую пиццерию, узнаем историю этого самого неаполитанского блюда.
  • Завершим прогулку в колоритной траттории, в самом сердце испанских кварталов, где можно отведать аутентичные блюда и прочувствовать весь колорит Неаполя.

Организационные детали

В стоимость входит экскурсия и первый кофе! А все остальные вкусности вы оплачиваете сами. Учитывайте, что даже если вы захотите попробовать все и везде, у вас не получится съесть больше, чем на 15 евро.

Самый вкусный Неаполь
Самый вкусный Неаполь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте. Я родилась и выросла в Москве, с 2008 года живу в Неаполе, с каждым годом этот город раскрывается для меня по новому и я люблю его все больше и больше. Буду рада заразить вас этой любовью. Я занимаюсь организацией мероприятий, в том числе эногастрономических. Обожаю готовить. Являюсь дипломированным сомелье и прошла 3 месяца стажировки на кухне мишленовского ресторана в Неаполе. Отлично разбираюсь в местной кухне и вине, знаю все самые вкусные места Неаполя и его окраин. Люблю неаполитанский шопинг и смогу вам доказать, что он самый выгодный в Италии.
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
Экскурсия отличная, с неё надо начинать знакомство с Неаполем. Благодаря созданному Екатериной настроению Неаполь безумно понравился, здесь настоящий итальянский колорит, в город хочется вернуться и побродить среди жителей и обязательно полакомиться местными продуктами. Цены, кстати, значительно ниже римских и северных регионов.
Саму экскурсию пересказывать бесполезно, надо идти и всё пробовать. Ну а официанты в местной траттории в конце экскурсии это нечто. Когда начали скандировать туринским посетителям Juve(Juventus) merde было весело, но как то безобидно, сами туринцы тоже веселились.
Обязательно вернемся в Неаполь.
Экскурсию и гида рекомендуем.
5 ноября 2019
Одна из лучших экскурсий, на которых приходилось бывать. Прекрасный Неаполь, прекрасная Екатерина, и в конце - невероятный обед в одной из самых популярных и весёлых тратторий в испанских кварталах. Это лучшая экскурсия, чтобы почувствовать Неаполь и полюбить его навсегда!
31 октября 2019
Мы впервые были в Неаполе. С нами был сын подросток, который не очень любит экскурсии. Катя прекрасно провела экскурсию и смогла заинтересовать его. Угостила нас кофе, рассказала интересные вещи о кофе, сырах и итальянской выпечке. Отвела нас в пиццерию с огромной очередью, но нам удалось заполучить пиццу уже через 10 минут. Наш сын сказал, что это была самая вкусная пицца в его жизни, я с ним согласна, и цена пиццы меня несказанно удивила - 4 евро. Пообедали же мы в Испанском квартале в одной траттории, где едят местные жители. Это было незабываемо, колоритно, весело, вкусно и дёшево. Обед на троих с вином нам обошёлся в 28 евро! Но мы, конечно, не только едой занимались. Спустились в метро и посмотрели на очень красивую станцию, которая получила приз, как красивейшая станция, выложенная мозаикой. Узнали много интересного о покровителе Неаполя святом Януарии, посетили одну небольшую, но удивительно уютную церковь, и узнали много интересного о Марадоне, которого неаполитанцы почитают почти наравне со святым Януарием. Мы в восторге от экскурсии. Катерина удивительно позитивный гид! Всем рекомендую эту экскурсию.
29 октября 2019
Спасибо, Катя, за очень приятную прогулку по старому Неаполю. Это было воскресенье, многие "вкусные" заведения были закрыты. Поэтому пришлось перекроить экскурсию на ходу с учётом моих интересов, на что Катя, по-моему, сама пошла с удовольствием. При том, что я не в первый раз в Неаполе и многое мне знакомо, за этот день я узнала очень интересные вещи из истории города, его жителей и, конечно же, "вкусняшек". Катюша очень доброжелательный, позитивный, очаровательный человек. Удачи ей и совершенствования в её экскурсионной деятельности.
13 октября 2019
Экскурсия с Екатериной помогла почувствовать атмосферу Неаполя, его нерв: субботние свадьбы, водоворот туристов, вкусы и запахи рынков и магазинов. Жаль, что у наших детей не получилось проникнуться этой атмосферой, не доросли ещё, видимо))
17 сентября 2019
В Неаполе были в 4-ый раз, захотелось познакомиться с городом на вкус. Прогулка по Неаполю с Екатериной открыла нам много интересных мест, мы попробовали столько вкусняшек, узнали столько всего интересного из жизни неаполитанцев. Не будем всё описывать подробно, на этой экскурсии надо побывать лично. Не пожалеете!!! Очень понравилась гид Екатерина- позитивная, доброжелательная, профессиональная и легкая. Луиза и Аделина
2 августа 2019
В Италии были много раз, но это наше первое путешествие по региону Кампания и в Неаполе остановились впервые. Прогулка с Екатериной оказалась отличным вариантом для знакомства с Неаполем, который действительно попробовали на вкус. Чашечка эспрессо, нежнейшая булочка-снежок с кремом и неаполитанская ром-баба, холодный "дедушкин кофе", суточная моцарелла и, безусловно, настоящая пицца Маргарита, а еще, если хватит сил: морепродукты, фрукты, овощи, - все можно попробовать и оценить вкус свежих южных продуктов. В перерывах между едой увидели и услышали много интересного. Побывали у "алтаря Марадонны" (какая Италия без футбола!?), подержались за руку статуи известного врача Джузеппе Москати и загадали здоровья себе и близким на века, узнали про мистическую капсулу с кровью Св. Януария -покровителя Неаполя и увидели еще много других интересных мест, даже прокатились на метро и увидели одну из самых необычных станций метро в мире, выложенную мозаикой. Прогулка оказалась очень легкой, интересной, познавательной и вкусной. Всем рекомендую попробовать такой Неаполь с Екатериной.
24 июля 2019
Прекрасная экскурсия! Катя очень позитивный человек:)) Я бываю в Италии довольно часто, но и для меня экскурсия открыла новое о неаполитанской кухне:)) Особенно запомнилась траттория в испанском квартале с поющими официантами:))) Обязательно порекомендую Катину экскурсию своим знакомым!!
24 марта 2019
Замечательная экскурсия, когда у вас появляется настоящий шанс почувствовать ритм этого особенного города.
22 марта 2019
Очень интересно с точки зрения знакомства с городом и традициями кулинарными и не только жителей Неаполя. И просто необходимо для ориентации в таком разноплановом городе. Буду рекомендовать именно Екатерину -гибкую и доброжелательную. Спасибо..
Ещё 16 отзывов

Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

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