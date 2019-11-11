26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы впервые были в Неаполе. С нами был сын подросток, который не очень любит экскурсии. Катя прекрасно провела экскурсию и смогла заинтересовать его. Угостила нас кофе, рассказала интересные вещи о кофе, сырах и итальянской выпечке. Отвела нас в пиццерию с огромной очередью, но нам удалось заполучить пиццу уже через 10 минут. Наш сын сказал, что это была самая вкусная пицца в его жизни, я с ним согласна, и цена пиццы меня несказанно удивила - 4 евро. Пообедали же мы в Испанском квартале в одной траттории, где едят местные жители. Это было незабываемо, колоритно, весело, вкусно и дёшево. Обед на троих с вином нам обошёлся в 28 евро! Но мы, конечно, не только едой занимались. Спустились в метро и посмотрели на очень красивую станцию, которая получила приз, как красивейшая станция, выложенная мозаикой. Узнали много интересного о покровителе Неаполя святом Януарии, посетили одну небольшую, но удивительно уютную церковь, и узнали много интересного о Марадоне, которого неаполитанцы почитают почти наравне со святым Януарием. Мы в восторге от экскурсии. Катерина удивительно позитивный гид! Всем рекомендую эту экскурсию.