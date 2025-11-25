удобную обувь для прогулок;

головной убор и солнцезащитные средства;

купальник (в летний сезон).

Питание. Включены завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах по маршруту (кроме обеда в аутлете во время переезда из Помпей в Рим). Также предусмотрен праздничный ужин с музыкальным сопровождением в ресторане, расположенном в античных термах Колизея.

Транспорт. Автобус класса «Гранд Туризм» марки Man с кондиционером и удобными креслами. Также предусмотрен трансфер на катере на остров Капри и возвращение обратно.

Возраст участников. 7-90.

Виза. Для поездки в Италию гражданам РФ требуется шенгенская виза, оформляется самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур автобусный, включает пешие прогулки в умеренном темпе. Подходит для людей с нормальной физической подготовкой.

Безопасность. Во время передвижения на катере (водное метро) предоставляются спасательные жилеты. При плохой погоде поездка отменяется в целях безопасности и заменяется.

Тур состоится при наборе группы от 15 человек.