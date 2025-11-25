Прогуляетесь по подземному Неаполю, увидите скульптуру «Христа под вуалью» и услышите эхо древних улочек Святого Григория.
Пройдёте по
Описание тура
Организационные детали
Важно взять с собой:
удобную обувь для прогулок;
головной убор и солнцезащитные средства;
купальник (в летний сезон).
Питание. Включены завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах по маршруту (кроме обеда в аутлете во время переезда из Помпей в Рим). Также предусмотрен праздничный ужин с музыкальным сопровождением в ресторане, расположенном в античных термах Колизея.
Транспорт. Автобус класса «Гранд Туризм» марки Man с кондиционером и удобными креслами. Также предусмотрен трансфер на катере на остров Капри и возвращение обратно.
Возраст участников. 7-90.
Виза. Для поездки в Италию гражданам РФ требуется шенгенская виза, оформляется самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур автобусный, включает пешие прогулки в умеренном темпе. Подходит для людей с нормальной физической подготовкой.
Безопасность. Во время передвижения на катере (водное метро) предоставляются спасательные жилеты. При плохой погоде поездка отменяется в целях безопасности и заменяется.
Тур состоится при наборе группы от 15 человек.
Программа тура по дням
Прибытие в Неаполь
Встретимся и отправимся знакомиться за ужином. Мы поучаствуем в настоящем гастрономическом ритуале — традиционном ужине с неаполитанской пиццей. Под тонким тестом с пышными бортиками скрываются аромат томатов и тепло дровяной печи.
Подземный Неаполь и переезд в Помпеи
После завтрака, около 9:00, отправимся исследовать многослойную историю Неаполя. Нас ждут арт-станции метро, ставшие частью музейного пространства, и прогулка по Старому городу, где античность и Средневековье переплелись в каждом переулке. Увидим первый в Европе оперный театр. После обеда — свободное время и продолжение экскурсии.
Во второй половине дня мы увидим знаменитого «Христа под вуалью», прогуляемся по Испанскому кварталу и району Святого Григория — подлинной сокровищнице неаполитанской истории. Вечером переедем в Помпеи, где отель расположен рядом с археологическим чудом. Ужин пройдёт в зале, украшенном оригинальными фресками — будто трапезничаем в античном доме.
Амальфитанское побережье и Салерно
После завтрака в 8:30 отправимся по одному из красивейших маршрутов Европы — вдоль побережья Амальфи, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Извилистая дорога между скалами и морем приведёт нас в Амальфи. Там нас ждёт экскурсия, обед и визит в собор святого Андрея Первозванного. Завершим день в Салерно, прогуляемся по городу и сделаем остановку на центральной площади. После — возвращение в отель и ужин.
Остров Капри и античный ужин в Caupona
Утром после завтрака, около 8:30, отправимся на катере к острову Капри — воплощению итальянской утончённости и красоты. Нас ждут виды на скалы Фаральони, сады Августа, прогулка по Анакапри. Желающие смогут самостоятельно подняться на гору Монте-Соларо — самую высокую точку острова. Обед пройдёт на острове, после — время на шопинг или отдых. Здесь можно будет приобрести местную косметику с ароматами лимона и лаванды.
Вечером вернёмся в отель и отправимся в ресторан Caupona — стилизованный под древнеримскую таверну. Керамика, факелы и блюда, вдохновлённые римской кухней, позволят ощутить атмосферу Помпей до извержения Везувия.
Помпеи и переезд в Рим
После завтрака — экскурсия по археологическому комплексу Помпей. Прогулка по улицам древнего города станет настоящим диалогом с историей. Далее — переезд в Рим. По дороге запланирована остановка для технического перерыва, обеда (не включён в стоимость) и шопинга в аутлете.
Вечером — прибытие в отель и размещение. Затем — переезд в ресторан, расположенный над Колизеем, в здании терм. Нас ждёт ужин с живой итальянской музыкой и вид на ночной амфитеатр — завершение дня будет по-настоящему эффектным.
Рим и Ватикан
После завтрака в 9:00 начнём пешеходную экскурсию по Риму. Пройдёмся по популярным и малоизвестным уголкам города, включая район Каппидей.
Затем — обед и визит в Ватикан. Посетим собор Святого Петра, где желающие смогут подняться под купол. Здесь же можно выпить кофе с панорамным видом. Пройдём через Святые ворота — важный духовный момент. Завершим день на площади Навона, где состоится ужин в уютной римской траттории.
Трастевере и еврейское гетто
Утром после завтрака отправимся в район Трастевере — одну из самых живописных и самобытных частей Рима. Посетим музей-госпиталь, монастырь и церковь Санта-Мария-ин-Трастевере. Здесь до сих пор живут коренные римляне, передающие традиции.
После прогулки — обед и свободное время. Затем — маршрут через Тиберийский остров в еврейское гетто. Завершим день сладкой остановкой — дегустацией кошерного итальянского мороженого. Вечером — торжественный ужин в атмосферной траттории близ Ватикана. Берите с собой элегантные наряды!
Окончание тура
После завтрака попрощаемся друг с другом. Трансферы возможны по предварительному заказу за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2374
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины
- Все переезды по маршруту
- Услуги русскоговорящего гида и сопровождающего на всём маршруте
- Входные билеты: археологический комплекс Помпей, сады Августа, фуникулёр на Капри
- Туристический налог на вход в базилику Святого Петра
Что не входит в цену
- Перелёт до Неаполя и обратно и Рима
- Обед в аутлете во время переезда из Помпей в Рим
- Индивидуальные трансферы из аэропорта и в аэропорт - по запросу, стоимость зависит от количества человек
- 1-местное размещение
- Городской налог в гостиницах (оплата на месте)
- Виза
- Чаевые водителю и сопровождающему