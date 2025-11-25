Мои заказы

Сокровищница Италии: автобусный тур с комфортом от Неаполя до Рима (всё включено)

Посетить Помпеи, полюбоваться Амальфитанским побережьем и заглянуть на остров Капри
Вы отправитесь в путешествие, где каждый день будет наполнен культурой, историей и вкусом Италии.

Прогуляетесь по подземному Неаполю, увидите скульптуру «Христа под вуалью» и услышите эхо древних улочек Святого Григория.

Пройдёте по
улицам Помпей, которые хранят память о римской эпохе, и отправитесь вдоль живописного Амальфитанского побережья, где скалы встречаются с морем.

Вас ждёт остров Капри с панорамными видами и ароматами лимонов, а также ужин в атмосфере античного Рима.

В столице осмотрите главные символы Вечного города и укромные уголки, недоступные туристическим путеводителям.

Прогуляетесь по Трастевере и району еврейского гетто, а ещё сможете полакомиться итальянским мороженым. Будем жить в высококлассных отелях, чтобы комфортно отдыхать после экскурсий.

В программе также предусмотрен праздничный ужин с музыкальным сопровождением в ресторане, расположенном в античных термах Колизея.

Описание тура

Организационные детали

Важно взять с собой:

удобную обувь для прогулок;
головной убор и солнцезащитные средства;
купальник (в летний сезон).

Питание. Включены завтраки в отелях, обеды и ужины в ресторанах по маршруту (кроме обеда в аутлете во время переезда из Помпей в Рим). Также предусмотрен праздничный ужин с музыкальным сопровождением в ресторане, расположенном в античных термах Колизея.

Транспорт. Автобус класса «Гранд Туризм» марки Man с кондиционером и удобными креслами. Также предусмотрен трансфер на катере на остров Капри и возвращение обратно.

Возраст участников. 7-90.

Виза. Для поездки в Италию гражданам РФ требуется шенгенская виза, оформляется самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур автобусный, включает пешие прогулки в умеренном темпе. Подходит для людей с нормальной физической подготовкой.

Безопасность. Во время передвижения на катере (водное метро) предоставляются спасательные жилеты. При плохой погоде поездка отменяется в целях безопасности и заменяется.

Тур состоится при наборе группы от 15 человек.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Неаполь

Встретимся и отправимся знакомиться за ужином. Мы поучаствуем в настоящем гастрономическом ритуале — традиционном ужине с неаполитанской пиццей. Под тонким тестом с пышными бортиками скрываются аромат томатов и тепло дровяной печи.

2 день

Подземный Неаполь и переезд в Помпеи

После завтрака, около 9:00, отправимся исследовать многослойную историю Неаполя. Нас ждут арт-станции метро, ставшие частью музейного пространства, и прогулка по Старому городу, где античность и Средневековье переплелись в каждом переулке. Увидим первый в Европе оперный театр. После обеда — свободное время и продолжение экскурсии.

Во второй половине дня мы увидим знаменитого «Христа под вуалью», прогуляемся по Испанскому кварталу и району Святого Григория — подлинной сокровищнице неаполитанской истории. Вечером переедем в Помпеи, где отель расположен рядом с археологическим чудом. Ужин пройдёт в зале, украшенном оригинальными фресками — будто трапезничаем в античном доме.

3 день

Амальфитанское побережье и Салерно

После завтрака в 8:30 отправимся по одному из красивейших маршрутов Европы — вдоль побережья Амальфи, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Извилистая дорога между скалами и морем приведёт нас в Амальфи. Там нас ждёт экскурсия, обед и визит в собор святого Андрея Первозванного. Завершим день в Салерно, прогуляемся по городу и сделаем остановку на центральной площади. После — возвращение в отель и ужин.

4 день

Остров Капри и античный ужин в Caupona

Утром после завтрака, около 8:30, отправимся на катере к острову Капри — воплощению итальянской утончённости и красоты. Нас ждут виды на скалы Фаральони, сады Августа, прогулка по Анакапри. Желающие смогут самостоятельно подняться на гору Монте-Соларо — самую высокую точку острова. Обед пройдёт на острове, после — время на шопинг или отдых. Здесь можно будет приобрести местную косметику с ароматами лимона и лаванды.

Вечером вернёмся в отель и отправимся в ресторан Caupona — стилизованный под древнеримскую таверну. Керамика, факелы и блюда, вдохновлённые римской кухней, позволят ощутить атмосферу Помпей до извержения Везувия.

5 день

Помпеи и переезд в Рим

После завтрака — экскурсия по археологическому комплексу Помпей. Прогулка по улицам древнего города станет настоящим диалогом с историей. Далее — переезд в Рим. По дороге запланирована остановка для технического перерыва, обеда (не включён в стоимость) и шопинга в аутлете.

Вечером — прибытие в отель и размещение. Затем — переезд в ресторан, расположенный над Колизеем, в здании терм. Нас ждёт ужин с живой итальянской музыкой и вид на ночной амфитеатр — завершение дня будет по-настоящему эффектным.

6 день

Рим и Ватикан

После завтрака в 9:00 начнём пешеходную экскурсию по Риму. Пройдёмся по популярным и малоизвестным уголкам города, включая район Каппидей.

Затем — обед и визит в Ватикан. Посетим собор Святого Петра, где желающие смогут подняться под купол. Здесь же можно выпить кофе с панорамным видом. Пройдём через Святые ворота — важный духовный момент. Завершим день на площади Навона, где состоится ужин в уютной римской траттории.

7 день

Трастевере и еврейское гетто

Утром после завтрака отправимся в район Трастевере — одну из самых живописных и самобытных частей Рима. Посетим музей-госпиталь, монастырь и церковь Санта-Мария-ин-Трастевере. Здесь до сих пор живут коренные римляне, передающие традиции.

После прогулки — обед и свободное время. Затем — маршрут через Тиберийский остров в еврейское гетто. Завершим день сладкой остановкой — дегустацией кошерного итальянского мороженого. Вечером — торжественный ужин в атмосферной траттории близ Ватикана. Берите с собой элегантные наряды!

8 день

Окончание тура

После завтрака попрощаемся друг с другом. Трансферы возможны по предварительному заказу за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2374
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Все переезды по маршруту
  • Услуги русскоговорящего гида и сопровождающего на всём маршруте
  • Входные билеты: археологический комплекс Помпей, сады Августа, фуникулёр на Капри
  • Туристический налог на вход в базилику Святого Петра
Что не входит в цену
  • Перелёт до Неаполя и обратно и Рима
  • Обед в аутлете во время переезда из Помпей в Рим
  • Индивидуальные трансферы из аэропорта и в аэропорт - по запросу, стоимость зависит от количества человек
  • 1-местное размещение
  • Городской налог в гостиницах (оплата на месте)
  • Виза
  • Чаевые водителю и сопровождающему
Где начинаем и завершаем?
Начало: Неаполь, точное место - по договорённости, 18:30
Завершение: Рим, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Неаполе
Я живу в Италии почти 30 лет и работаю в туризме 25 лет, как сопровождающий, организатор и гид. сотрудничаю с ведущими ин-коминг компаниями Италии-в том числе с самым крупным оператором по принятию русско говорящих туристов в Италии и Швейцарии “Italcamel srl”. г Римини. Путешествуя по Италии -моя профессия и моя страсть!

Тур входит в следующие категории Неаполя

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Неаполе
