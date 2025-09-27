VIP-регата в Италии: гонки под парусом, вечеринки, лекции от профессора Школы моды и дизайнера
Посоревноваться за звание победителя, ощутить Dolce Vita, насладиться танцами, кино и музыкой
Начало: Аэропорт Неаполя, 12:00
27 сен в 08:00
€2700 за человека
Отдых на побережье Тирренского моря с вояжем по Неаполитанской Ривьере
Остановиться в отеле с бассейном, вдоволь накупаться и загореть, посетить Неаполь, Помпеи и Капри
Начало: Аэропорт Неаполя, время встречи зависит от рейсов
19 июл в 09:40
26 июл в 09:40
€548 за человека
На яхте вдоль побережья Амальфи: круиз «всё включено» по островам Италии и релакс в термах
Поучиться работать с парусами, посетить Капри, Искью, Амальфи и Сорренто и исследовать Помпеи
Начало: Аэропорт Неаполя, время прибытия вашего рейса
6 сен в 10:00
€2500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Капри»
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