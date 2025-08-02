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Сокровищница Италии: автобусный тур от Неаполя до Рима (всё включено)
Посетить Помпеи, полюбоваться Амальфитанским побережьем и заглянуть на остров Капри
Начало: Неаполь, точное место - по договорённости, 18:30
€2374
€2637 за человека
Отдых на побережье Тирренского моря с вояжем по Неаполитанской Ривьере
Остановиться в отеле с бассейном, вдоволь накупаться и загореть, посетить Неаполь, Помпеи и Капри
Начало: Аэропорт Неаполя, время встречи зависит от рейсов
2 авг в 09:40
16 авг в 09:40
€548 за человека
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6 сен в 10:00
€2500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Можно с детьми»
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