-
10%
Сокровищница Италии: автобусный тур от Неаполя до Рима (всё включено)
Посетить Помпеи, полюбоваться Амальфитанским побережьем и заглянуть на остров Капри
Начало: Неаполь, точное место - по договорённости, 18:30
€2374
€2637 за человека
VIP-регата в Италии: гонки под парусом, вечеринки, лекции от профессора Школы моды и дизайнера
Посоревноваться за звание победителя, ощутить Dolce Vita, насладиться танцами, кино и музыкой
Начало: Аэропорт Неаполя, 12:00
27 сен в 08:00
€2700 за человека
На яхте вдоль побережья Амальфи: круиз «всё включено» по островам Италии и релакс в термах
Поучиться работать с парусами, посетить Капри, Искью, Амальфи и Сорренто и исследовать Помпеи
Начало: Аэропорт Неаполя, время прибытия вашего рейса
6 сен в 10:00
€2500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Амальфитанское побережье»
Самые популярные туры этой рубрики в Неаполе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Неаполе в июле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Амальфитанское побережье" можно забронировать 3 тура от 2374 до 2700 со скидкой до 10%.
Туры на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Амальфитанское побережье», цены от €2374. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь