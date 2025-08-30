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Италия. Рассекая волны Амальфийского побережья

Представьте себе утро в порту Салерно
Италия. Рассекая волны Амальфийского побережьяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Италия. Рассекая волны Амальфийского побережьяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Италия. Рассекая волны Амальфийского побережьяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Представьте себе утро в порту Салерно. Наша элегантная парусная яхта готова к выходу в море. Легкий бриз наполняет паруса, и мы отправляемся вдоль живописного Амальфийского побережья. Впереди — панорама утопающих в зелени скал, спускающихся к лазурному морю, и каскады разноцветных домов, прилепившихся к утесам.

Мы пройдем мимо знаменитых городов: оживленного Амальфи с его величественным собором, романтического Позитано, словно сошедшего с открытки, и очаровательного Равелло, парящего высоко над морем. У нас будет возможность бросить якорь в укромных бухтах, где можно искупаться в кристально чистой воде и насладиться тишиной.

На борту вас ждет итальянское гостеприимство, свежие закуски и лучшие вина региона. Это путешествие не просто о маршруте, а о свободе, красоте и моменте, когда время замедляется, чтобы вы могли насладиться каждым мгновением.

Это идеальное приключение для тех, кто ищет сочетание природной красоты, культурного наследия и спокойного отдыха вдали от туристической суеты.

  • Ощущение Свободы и Ветра в Парусах: Нет ничего сравнимого с чувством, когда яхта плавно скользит по волнам, ведомая ветром. Это дарит невероятное ощущение свободы, полного отрыва от суеты и единения с морем.
  • Панорамные Виды с Моря: Возможность увидеть знаменитое Амальфийское побережье с совершенно нового ракурса с воды. Захватывающие дух виды на вертикальные скалы, террасные сады, причудливые городки, цепляющиеся за обрывы, и бирюзовые гроты.
  • Уединенные Бухты и Кристальная Вода: Шанс бросить якорь в скрытых от посторонних глаз бухтах, куда не добраться по суше. Ныряние в изумрудные воды, плавание в окружении нетронутой природы и расслабление под ласковым солнцем.
  • Аутентичная Атмосфера Прибрежных Городков: Короткие стоянки в таких жемчужинах, как Позитано, Амальфи или Равелло. Прогулки по узким улочкам, знакомство с местной культурой, архитектурой и, конечно же, дегустация традиционных лимонных лакомств и свежих морепродуктов.
  • Романтика Закатов над Тирренским Морем: Каждый вечер дарит незабываемые закаты, когда солнце окрашивает небо в огненные оттенки, медленно опускаясь за горизонт. Эти моменты, проведенные на палубе с бокалом местного вина, становятся настоящим сокровищем.
  • Вкус Средиземноморья на Борту: Наслаждение свежими итальянскими деликатесами, возможно, даже приготовленными на борту, или пикники на палубе с видом на морские просторы. Ароматы средиземноморских трав и вкус свежайших продуктов.
  • Это путешествие оставляет глубокий след в душе, сочетая в себе приключения, расслабление и бесконечную красоту одного из самых живописных побережий мира.

Программа тура по дням

1 день

Суббота - День заезда

— Сбор в Марине Салерно

— Удобный трансфер из Неаполя или Рима

— Приём яхт, закупка продуктов (пришлём список и адреса супермаркетов)

— Вечернее собрание капитанов

Суббота - День заездаСуббота - День заездаСуббота - День заезда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Воскресенье - Переход в Амальфи

— Выход флотилии

— Купание у мыса Четара, якорная стоянка у Минори

— Заход в марину Амальфи, швартует Джулио — вас встретят!

— Все удобства: душ, вода, электричество

— Прогулка по Амальфи: собор, трекинг, лимонное мороженое

— Королевская ярмарка (с подробностями вернусь позже)

Воскресенье - Переход в АмальфиВоскресенье - Переход в АмальфиВоскресенье - Переход в Амальфи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Понедельник - Капри и Кастелламмаре-ди-Стабия

— Короткая остановка у Позитано (если позволит погода)

— Переход на Капри, стоянка по погоде

— Высадка к Садам Августа, обед, трекинг по желанию

— Проход между Фаральони — кадры как с открытки

— Вечером — переход в Кастелламмаре, душ, вода, уютная траттория

Понедельник - Капри и Кастелламмаре-ди-СтабияПонедельник - Капри и Кастелламмаре-ди-СтабияПонедельник - Капри и Кастелламмаре-ди-Стабия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Вторник - Помпеи и Прочида

— Утро: поезд в Помпеи или фуникулёр на Монте-Моларе

— Обед в городе или на борту

— Переход через Неаполитанский залив

— Якорная стоянка у Нисиды (по времени — купание)

— Вечером — марина Прочиды

— Вечеринка в секретном месте

Вторник - Помпеи и ПрочидаВторник - Помпеи и ПрочидаВторник - Помпеи и Прочида
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Среда - Прочида, гонки и Искья

— Утро: кофе с видом на пастельные домики

— Желающие — в термы Негомбо (60, горячие каскады)

— Днём — гонки до Искьи

— Стоянка у Аргонского замка — как в Игре престолов

— Вечером: круг из яхт, диджей-сет, танцы под звёздами

Среда - Прочида, гонки и ИскьяСреда - Прочида, гонки и ИскьяСреда - Прочида, гонки и Искья
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Четверг - Искья и Сорренто

— Утренние прогулки или термы

— Переход в Сорренто, швартовка у Excelsior

— Душа нет, но вода и электричество — есть

— Коктейли с видом, вечерняя прогулка, лимончелло и гелато

— Ужин — устрицы или домашняя траттория, на выбор

Четверг - Искья и СоррентоЧетверг - Искья и СоррентоЧетверг - Искья и Сорренто
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Пятница - Возвращение в Салерно

— Ранний выход

— По желанию: якорная стоянка у Позитано + водное такси на бранч

— Заправка (Амальфи/Салерно)

— До 16:00 — возвращение, сдача яхт, возврат депозитов

— Финальный ужин и закрытие регаты

Пятница - Возвращение в СалерноПятница - Возвращение в СалерноПятница - Возвращение в Салерно
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных двухместных каютах
  • Услуги профессионального шкипера Iyt
  • Финальная уборка яхты
  • Сапборд
  • Съемка с квадрокоптера
  • Принадлежности для ныряния
  • Обучение основам управления яхтой (по желанию)
  • Авторская экскурсионная и развлекательная программа
  • Бутылка вина каждому совершеннолетнему участнику
  • Диджей
Что не входит в цену
  • Авиаперелет и трансфер
  • Судовая касса - расходы на стоянки, топливо и еду (около 450 евро)
  • Походы по ресторанам и магазинам
Визы

Подойдет любая действующая Шенгенская виза

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Михаил
Михаил — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Михаил, и я яхтенный капитан IYT с 2022 года, до этого получил права ГИМС в 2019 году. В 2018 году я решил, что хочу нырнуть в мир водных путешествий
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и так и не смог вынырнуть. Путешествия на яхте стали моим единственным способом отдыха, потому, что яхта объединяет все прелести путешествий - спокойный отдых, как в отеле, и потрясающие приключения под парусом. На данном этапе занимаюсь подбором яхт в аренду и организацией путешествий на яхтах. Я влюблен в яхтинг окончательно и бесповоротно и готов поделиться своей любовью. Набираю команду в путешествия в разных странах, за свои услуги как капитан денег не беру, хочу путешествовать по фану и влюблять в яхтинг как можно больше людей) Обучаю основам управления парусной яхтой всех, кто пожелает.

Тур входит в следующие категории Неаполя

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