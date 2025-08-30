Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Представьте себе утро в порту Салерно. Наша элегантная парусная яхта готова к выходу в море. Легкий бриз наполняет паруса, и мы отправляемся вдоль живописного Амальфийского побережья. Впереди — панорама утопающих в зелени скал, спускающихся к лазурному морю, и каскады разноцветных домов, прилепившихся к утесам.

Мы пройдем мимо знаменитых городов: оживленного Амальфи с его величественным собором, романтического Позитано, словно сошедшего с открытки, и очаровательного Равелло, парящего высоко над морем. У нас будет возможность бросить якорь в укромных бухтах, где можно искупаться в кристально чистой воде и насладиться тишиной.

На борту вас ждет итальянское гостеприимство, свежие закуски и лучшие вина региона. Это путешествие не просто о маршруте, а о свободе, красоте и моменте, когда время замедляется, чтобы вы могли насладиться каждым мгновением.

Это идеальное приключение для тех, кто ищет сочетание природной красоты, культурного наследия и спокойного отдыха вдали от туристической суеты.