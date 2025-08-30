Описание тура
Представьте себе утро в порту Салерно. Наша элегантная парусная яхта готова к выходу в море. Легкий бриз наполняет паруса, и мы отправляемся вдоль живописного Амальфийского побережья. Впереди — панорама утопающих в зелени скал, спускающихся к лазурному морю, и каскады разноцветных домов, прилепившихся к утесам.
Мы пройдем мимо знаменитых городов: оживленного Амальфи с его величественным собором, романтического Позитано, словно сошедшего с открытки, и очаровательного Равелло, парящего высоко над морем. У нас будет возможность бросить якорь в укромных бухтах, где можно искупаться в кристально чистой воде и насладиться тишиной.
На борту вас ждет итальянское гостеприимство, свежие закуски и лучшие вина региона. Это путешествие не просто о маршруте, а о свободе, красоте и моменте, когда время замедляется, чтобы вы могли насладиться каждым мгновением.
Это идеальное приключение для тех, кто ищет сочетание природной красоты, культурного наследия и спокойного отдыха вдали от туристической суеты.
- Ощущение Свободы и Ветра в Парусах: Нет ничего сравнимого с чувством, когда яхта плавно скользит по волнам, ведомая ветром. Это дарит невероятное ощущение свободы, полного отрыва от суеты и единения с морем.
- Панорамные Виды с Моря: Возможность увидеть знаменитое Амальфийское побережье с совершенно нового ракурса с воды. Захватывающие дух виды на вертикальные скалы, террасные сады, причудливые городки, цепляющиеся за обрывы, и бирюзовые гроты.
- Уединенные Бухты и Кристальная Вода: Шанс бросить якорь в скрытых от посторонних глаз бухтах, куда не добраться по суше. Ныряние в изумрудные воды, плавание в окружении нетронутой природы и расслабление под ласковым солнцем.
- Аутентичная Атмосфера Прибрежных Городков: Короткие стоянки в таких жемчужинах, как Позитано, Амальфи или Равелло. Прогулки по узким улочкам, знакомство с местной культурой, архитектурой и, конечно же, дегустация традиционных лимонных лакомств и свежих морепродуктов.
- Романтика Закатов над Тирренским Морем: Каждый вечер дарит незабываемые закаты, когда солнце окрашивает небо в огненные оттенки, медленно опускаясь за горизонт. Эти моменты, проведенные на палубе с бокалом местного вина, становятся настоящим сокровищем.
- Вкус Средиземноморья на Борту: Наслаждение свежими итальянскими деликатесами, возможно, даже приготовленными на борту, или пикники на палубе с видом на морские просторы. Ароматы средиземноморских трав и вкус свежайших продуктов.
- Это путешествие оставляет глубокий след в душе, сочетая в себе приключения, расслабление и бесконечную красоту одного из самых живописных побережий мира.
Программа тура по дням
Суббота - День заезда
— Сбор в Марине Салерно
— Удобный трансфер из Неаполя или Рима
— Приём яхт, закупка продуктов (пришлём список и адреса супермаркетов)
— Вечернее собрание капитанов
Воскресенье - Переход в Амальфи
— Выход флотилии
— Купание у мыса Четара, якорная стоянка у Минори
— Заход в марину Амальфи, швартует Джулио — вас встретят!
— Все удобства: душ, вода, электричество
— Прогулка по Амальфи: собор, трекинг, лимонное мороженое
— Королевская ярмарка (с подробностями вернусь позже)
Понедельник - Капри и Кастелламмаре-ди-Стабия
— Короткая остановка у Позитано (если позволит погода)
— Переход на Капри, стоянка по погоде
— Высадка к Садам Августа, обед, трекинг по желанию
— Проход между Фаральони — кадры как с открытки
— Вечером — переход в Кастелламмаре, душ, вода, уютная траттория
Вторник - Помпеи и Прочида
— Утро: поезд в Помпеи или фуникулёр на Монте-Моларе
— Обед в городе или на борту
— Переход через Неаполитанский залив
— Якорная стоянка у Нисиды (по времени — купание)
— Вечером — марина Прочиды
— Вечеринка в секретном месте
Среда - Прочида, гонки и Искья
— Утро: кофе с видом на пастельные домики
— Желающие — в термы Негомбо (60, горячие каскады)
— Днём — гонки до Искьи
— Стоянка у Аргонского замка — как в Игре престолов
— Вечером: круг из яхт, диджей-сет, танцы под звёздами
Четверг - Искья и Сорренто
— Утренние прогулки или термы
— Переход в Сорренто, швартовка у Excelsior
— Душа нет, но вода и электричество — есть
— Коктейли с видом, вечерняя прогулка, лимончелло и гелато
— Ужин — устрицы или домашняя траттория, на выбор
Пятница - Возвращение в Салерно
— Ранний выход
— По желанию: якорная стоянка у Позитано + водное такси на бранч
— Заправка (Амальфи/Салерно)
— До 16:00 — возвращение, сдача яхт, возврат депозитов
— Финальный ужин и закрытие регаты
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных двухместных каютах
- Услуги профессионального шкипера Iyt
- Финальная уборка яхты
- Сапборд
- Съемка с квадрокоптера
- Принадлежности для ныряния
- Обучение основам управления яхтой (по желанию)
- Авторская экскурсионная и развлекательная программа
- Бутылка вина каждому совершеннолетнему участнику
- Диджей
Что не входит в цену
- Авиаперелет и трансфер
- Судовая касса - расходы на стоянки, топливо и еду (около 450 евро)
- Походы по ресторанам и магазинам
Визы
Подойдет любая действующая Шенгенская виза