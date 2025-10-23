А Антон Магия вечернего Палермо Это просто потрясающе! Мы были удивлены как много Мария знает интересных фактов, как хорошо она разбирается в архитектуре и истории Палермо! Было не только безумно интересно, но и очень приятно прогуляться по красивому историческому центру! Очень рекомендую!

А Антон Палермо как на ладони Отличная экскурсия по Палермо! Всё было очень удобно — передвигались на машине, поэтому удалось увидеть много интересных мест без спешки. Катерина рассказала много увлекательных фактов о городе, его истории и дала полезные советы, которые пригодились во время поездки. Очень рекомендую!

Р Роман Магия вечернего Палермо Все очень понравилось. Мария увлекла своим рассказом о Палермо. Спасибо за приятное времяпровождение.

М Маргарита Магия вечернего Палермо Очень приятный гид по Палермо ознакомит вас как с историей города, так и с достопримечательностями. А ещë может порекомендовать, где вкусно покушать и куда ещë сходить чтобы полностью погрузиться и влюбиться в замечательные красоты (и не очень) города)

К Кристина Палермо как на ладони Катерина, спасибо!!! Вы сделали Палермо для нас лучшим городом!!!

S Sergei Магия вечернего Палермо Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую начинать свое путешествие с ознакомительной экскурсии от Марии, в дальнейшем с пользой проведете свое время на Сицилии и сэкономите бюджет.

Л Любовь Магия вечернего Палермо читать дальше проекта в городах Европы. Нахожу знакомство с Палермо лучшим! Мария очень подготовлена и эрудирована, она прекрасно знает историю и атмосферу города! Умная, интелегентная, добрая и внимательная! Мы попали в период больших заботовок транспорта на Сицилии и она очень помогла нам советами, как куда лучше уехать. Рекомендуем от всей души! Если вас уже 3-4 человека, не стесняйтесь узнать у Марии и другие экскурсии ее авторства, уверена, что она сможет вас приятно удивить! Хочу выразить благодарность Марии за отличную экскурссию по Палермо. Это было настоящее волшебное открытие города! Я посещала много прогулок этого

Т Турлий. Магия вечернего Палермо читать дальше важные исторические детали Палермо и личный взгляд на это самой Марии! Чувствовалось,что гид любит город о котором рассказывает и это чувство передалось и нам тоже! Браво! Палермо-волшебный город и таким он для нас стал благодаря Марии!Она прекрасный рассказчик,все было интересно и не перегружено лишними деталями. Узнали

Е Евгений Магия вечернего Палермо Было действительно волшебно. Очень глубокое знание Италии и Палермо в частности. Много исторических знаний, нюансов и секретов города: где смешают вкусный коктейль, а где живет баронесса из фильма, какой аристократ раззорился, а где проводят время местные хипстеры.

А Ариза Магия вечернего Палермо читать дальше рассказывает о городе, а также с таким широким кругозором. Мы узнали не только об архитектуре, истории, но и других интересных событиях. Магия вечернего Палермо состоялась, обязательно еще раз вернемся. Хочу поблагодарить Марию за очень живую, насыщенную и интересную экскурсию. Очень приятно общаться с гидом, который с такой искренней любовью

V Valentina Магия вечернего Палермо Очень интересная вечерняя экскурсия и прекрасный гид!

Спасибо, Мария, за амечательные впечатления!

Информативно, подробно и интересно!

Мы воспользовались всеми вашими рекомендациями на следующий день и прекрасно погуляли по Палермо!!!

Э Элла Магия вечернего Палермо читать дальше города очень интересная история, жаль что у нас был всего один день. Мария прекрасный экскурсовод, знает и любит город! Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Мария дала нам рекомендации где вкусно покушать и куда еще съездить. Спасибо огромное! Прогулялись с Марией по Палермо и просто влюбились в этот город. За каждым поворотом дворцы и храмы, красивые фонтаны. У

О Ольга Магия вечернего Палермо Спасибо Марии за маршрут и за интересный рассказ о городе, его исторических и архитектурных деталях, а также о повседневной жизни! Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны за советы по дальнейшему самостоятельному открытию города! Рекомендуем гида и экскурсию!

A Aнастасия Магия вечернего Палермо Прогулка очень понравилась! Всем очень рекомендуем! Интересно, познавательно, легко, весело! Супер! Мария также помогла с рекомендациями! Мы остались очень довольны! Нас даже сфотографировали в местную газету:)

Е Елена Магия вечернего Палермо Прекрасная экскурсия по вечернему Палермо. Мы первый раз посещали Палермо, и Мария сделала всё для того, чтобы в столь ограниченное время мы смогли проникнуться уникальной атмосферой города. Экскурсию и гида рекомендуем.

О Ольга Магия вечернего Палермо читать дальше Так мы познакомились. Вышли на несколько станций раньше и пошли по нестандартному и полному контрастов (уродливость и древняя красота) маршруту. Было чудесно, атмосферно и приятно-прохладно, потому что вечером уже не так жарко. С нами разговаривали случайные прохожие. Мы видели "поддельную" невесту, девушка-модель фотографировалась на площади. Разбирали причины и последствия мафиозной инвазии. Переставали дышать от восторга при виде норманно-арабско-византийской архитектуры. В другие дни самостоятельных прогулок Палермо не был таким притягательным, как с Марией. Мария проявила заботу к нам, приехавшим иностранцам, и предложила встретить на вокзале. В итоге, она узнала нас в вагоне поезда!

В Виктория Магия вечернего Палермо Спасибо, Мария, за увлекательную и познавательную прогулку по вечернему Палермо! Мне ооочень понравилось!

М Мария Магия вечернего Палермо читать дальше из «Тысячи и одной ночи». Узкие улочки, яркие огни, ароматы специй и древняя архитектура — всё это оживает под её рассказ. Мария знает, как увлекательно и с юмором преподнести историю арабского и нормандского Палермо, так что скучать не придётся ни минуты. Мы не просто гуляли — мы буквально почувствовали дыхание города! Спасибо за вдохновение, атмосферу и отличное настроение! Если вы думаете, что Палермо днём прекрасен — просто дождитесь вечера! С экскурсией с Марией город превращается в настоящую сказку

Е Евгения Магия вечернего Палермо Спасибо за экскурсию!

Прогулялись по Палермо, Мария рассказала о достопримечательностях, посоветовала где вкусно покушать, все очень понравилось ❤️