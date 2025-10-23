Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Палермо
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от знаменитых достопримечательностей до укромных мест, известных только местным
Начало: В историческом центре Палермо
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Палермо как на ладони
Познакомьтесь с историей и культурой Палермо, прогуливаясь по его улицам и наслаждаясь видами с высоты. Узнайте секреты и легенды города
Начало: Старый город Палермо
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
15 дек в 20:30
16 дек в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон23 октября 2025Это просто потрясающе! Мы были удивлены как много Мария знает интересных фактов, как хорошо она разбирается в архитектуре и истории Палермо! Было не только безумно интересно, но и очень приятно прогуляться по красивому историческому центру! Очень рекомендую!
- ААнтон20 октября 2025Отличная экскурсия по Палермо! Всё было очень удобно — передвигались на машине, поэтому удалось увидеть много интересных мест без спешки. Катерина рассказала много увлекательных фактов о городе, его истории и дала полезные советы, которые пригодились во время поездки. Очень рекомендую!
- РРоман16 октября 2025Все очень понравилось. Мария увлекла своим рассказом о Палермо. Спасибо за приятное времяпровождение.
- ММаргарита16 октября 2025Очень приятный гид по Палермо ознакомит вас как с историей города, так и с достопримечательностями. А ещë может порекомендовать, где вкусно покушать и куда ещë сходить чтобы полностью погрузиться и влюбиться в замечательные красоты (и не очень) города)
- ККристина14 октября 2025Катерина, спасибо!!! Вы сделали Палермо для нас лучшим городом!!!
- SSergei27 сентября 2025Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую начинать свое путешествие с ознакомительной экскурсии от Марии, в дальнейшем с пользой проведете свое время на Сицилии и сэкономите бюджет.
- ЛЛюбовь19 сентября 2025Хочу выразить благодарность Марии за отличную экскурссию по Палермо. Это было настоящее волшебное открытие города! Я посещала много прогулок этого
- ТТурлий.19 сентября 2025Палермо-волшебный город и таким он для нас стал благодаря Марии!Она прекрасный рассказчик,все было интересно и не перегружено лишними деталями. Узнали
- ЕЕвгений17 сентября 2025Было действительно волшебно. Очень глубокое знание Италии и Палермо в частности. Много исторических знаний, нюансов и секретов города: где смешают вкусный коктейль, а где живет баронесса из фильма, какой аристократ раззорился, а где проводят время местные хипстеры.
- ААриза8 сентября 2025Хочу поблагодарить Марию за очень живую, насыщенную и интересную экскурсию. Очень приятно общаться с гидом, который с такой искренней любовью
- VValentina5 августа 2025Очень интересная вечерняя экскурсия и прекрасный гид!
Спасибо, Мария, за амечательные впечатления!
Информативно, подробно и интересно!
Мы воспользовались всеми вашими рекомендациями на следующий день и прекрасно погуляли по Палермо!!!
- ЭЭлла29 июля 2025Прогулялись с Марией по Палермо и просто влюбились в этот город. За каждым поворотом дворцы и храмы, красивые фонтаны. У
- ООльга20 июля 2025Спасибо Марии за маршрут и за интересный рассказ о городе, его исторических и архитектурных деталях, а также о повседневной жизни! Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны за советы по дальнейшему самостоятельному открытию города! Рекомендуем гида и экскурсию!
- AAнастасия18 июля 2025Прогулка очень понравилась! Всем очень рекомендуем! Интересно, познавательно, легко, весело! Супер! Мария также помогла с рекомендациями! Мы остались очень довольны! Нас даже сфотографировали в местную газету:)
- ЕЕлена11 июля 2025Прекрасная экскурсия по вечернему Палермо. Мы первый раз посещали Палермо, и Мария сделала всё для того, чтобы в столь ограниченное время мы смогли проникнуться уникальной атмосферой города. Экскурсию и гида рекомендуем.
- ООльга27 июня 2025Мария проявила заботу к нам, приехавшим иностранцам, и предложила встретить на вокзале. В итоге, она узнала нас в вагоне поезда!
- ВВиктория1 июня 2025Спасибо, Мария, за увлекательную и познавательную прогулку по вечернему Палермо! Мне ооочень понравилось!
- ММария17 мая 2025Если вы думаете, что Палермо днём прекрасен — просто дождитесь вечера! С экскурсией с Марией город превращается в настоящую сказку
- ЕЕвгения20 апреля 2025Спасибо за экскурсию!
Прогулялись по Палермо, Мария рассказала о достопримечательностях, посоветовала где вкусно покушать, все очень понравилось ❤️
- ЕЕлена21 января 2025Мария, очень милая девушка, которая очень хорошо знает город и местные тонкости.
Мы взяли экскурсию сразу по приезду, это было очень
