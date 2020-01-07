7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Секреты Старого города

Вы прогуляетесь по историческому центру, разглядывая узкие улочки и чудесные церкви, украшенные мозаикой или выполненные в стиле сицилийского барокко. Я покажу все главные достопримечательности: Кафедральный собор, Большой театр, Площадь четырех углов, Площадь Джузеппе Верди и многое другое. Вы ощутите бьющую через край энергию Палермо, узнаете, что находится под знаменитым Фонтаном стыда и почему он так называется, а также услышите самые интересные местные легенды. Я помогу вам научиться ориентироваться в городе и расскажу о традициях и привычках сицилийцев.

Палермо на 360°

Вы проедете по набережной на автомобиле с панорамной крышей, увидите древнейшие фикусы Палермо, возраст которых насчитывает более 400 лет. Подниметесь на крышу монастыря, откуда увидите весь Палермо на 360°, а я расскажу, что однажды повергло в шок монахинь на этой смотровой площадке. В завершение вы посетите пещеру на высоте 500 метров над уровнем моря, в которой в 17 веке обнаружили мощи Святой Розалии, покровительницы города. А по пути в пещеру вам откроется неописуемое зрелище — Палермо с высоты птичьего полета.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз в Палермо, хочет познакомиться городом по максимуму, но не знает, куда идти и что делать. Я покажу все самое впечатляющее, интересное и важное, после чего вы сможете легко составить дальнейший план пребывания.