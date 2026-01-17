7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Подняться на гору Монтепеллегрино и погулять по старинным кварталам
Вы познакомитесь с древнейшим и очень живописным городом Сицилии, узнаете его богатую историю и насладитесь невероятными видами с высоты птичьего полета. А еще посетите старинную пещеру и живописную набережную.
Я помогу вам ощутить исторические и культурные контрасты Палермо, расскажу о менталитете местных жителей и покажу все главные «визитные карточки» города.
Вы пешком прогуляетесь по историческому центру, разглядывая узкие улочки и чудесные церкви, украшенные мозаикой или выполненные в стиле сицилийского барокко. Я покажу все главные достопримечательности: Кафедральный собор, Большой театр, Площадь четырех углов, Площадь Джузеппе Верди и многое другое. Вы ощутите бьющую через край энергию Палермо, узнаете, что находится под знаменитым Фонтаном стыда и почему он так называется, а также услышите самые интересные местные легенды. Я помогу вам научиться ориентироваться в городе и расскажу о традициях и привычках сицилийцев.
Палермо на 360°
Вы проедете по набережной на автомобиле, увидите древнейшие фикусы Палермо, возраст которых насчитывает более 400 лет. Зайдёте в монастырь отведать вкуснейших пирожных, а я расскажу, что однажды повергло в шок его монахинь. В завершение вы посетите пещеру на высоте 500 метров над уровнем моря, в которой в 17 веке обнаружили мощи Святой Розалии, покровительницы города. А по пути в пещеру вам откроется неописуемое зрелище — Палермо с высоты птичьего полета.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто первый раз в Палермо, хочет познакомиться городом по максимуму, но не знает, куда идти и что делать. Я покажу всё самое впечатляющее, интересное и важное, после чего вы сможете легко составить дальнейший план пребывания.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия автопешеходная. Мы ездим по городу на машине и ходим по историческому центру Палермо пешком (примерно 2,5 часа)
Маршрут не подходит для людей с ограниченными возможностями
В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00 (уточняйте у гида)
Экскурсия проходит на автомобиле гида.
Дополнительные расходы
Входные билеты: €2-7 с чел.
Напитки и еда
Если вы остановились не в Старом городе, а, например, в Монделло, гид может забрать вас на машине за дополнительную плату. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные опции
По желанию можно увеличить продолжительность экскурсии. Каждый доп. час — €80 с группы до 4 человек
Если вас больше 4 человек, экскурсия возможна на минивэне с водителем за дополнительную плату
Для семей с маленькими детьми предусмотрена скидка — уточняйте цену в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Старый город Палермо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым читать дальшеуменьшить
делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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–
3
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2
–
1
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Анастасия
Спасибо Катерине за прекрасную экскурсию!
+2
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Д
Дарья
Замечательный гид! Катерина показала и рассказала все о Палермо. Мы получили огромное удовольствие. Подсказала места, которые можно посетить вне экскурсии. Все было четко по таймингу, вовлеченно, интересно
Катерина
Ответ организатора:
Дарья, спасибо большое за отзыв! Мне приятно знать, что Вам было интересно! Желаю Вам побольше классных путешествий!
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Андрей
Друзья-путешественники, от души рекомендуем Катерину для Ваших экскурсий по острову! Мы много перемещаемся и всегда берем гида, у нас разнородная компания от 11-17 лет и до 65+ понравилось всем! Катерина не только читать дальшеуменьшить
знаток и профессионал, но также классный рассказчик и веселый, эрудированный собеседник. Это тот редкий случай, когда вы приезжаете в гости, а не заказываете экскурсию! Время пролетело незаметно и честно говоря буквально не хотелось расставаться - прекрасные впечатления и будущие воспоминания, спасибо!!
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Валерия
Прекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы были на круизе и время было ограниченно, при этом мы успели почувствовать дух палермо, увидеть его красоты, узнать историю, попробовать на вкус, купить сувениры и даже побывать за пределами города! Спасибо!
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Ольга
Большое спасибо Катерине за прекрасную экскурсию: хорошо знает город, историю Сицилии и Палермо. Приятна в общении.
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С
Сергей
Катерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местах, которые посещали, но и о жизни на Сицилии. Я рекомендую Катерину как отличного гида!