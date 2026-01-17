7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы познакомитесь с древнейшим и очень живописным городом Сицилии, узнаете его богатую историю и насладитесь невероятными видами с высоты птичьего полета. А еще посетите старинную пещеру и живописную набережную. Я помогу вам ощутить исторические и культурные контрасты Палермо, расскажу о менталитете местных жителей и покажу все главные «визитные карточки» города.

Описание экскурсии

Секреты Старого города

Вы пешком прогуляетесь по историческому центру, разглядывая узкие улочки и чудесные церкви, украшенные мозаикой или выполненные в стиле сицилийского барокко. Я покажу все главные достопримечательности: Кафедральный собор, Большой театр, Площадь четырех углов, Площадь Джузеппе Верди и многое другое. Вы ощутите бьющую через край энергию Палермо, узнаете, что находится под знаменитым Фонтаном стыда и почему он так называется, а также услышите самые интересные местные легенды. Я помогу вам научиться ориентироваться в городе и расскажу о традициях и привычках сицилийцев.

Палермо на 360°

Вы проедете по набережной на автомобиле, увидите древнейшие фикусы Палермо, возраст которых насчитывает более 400 лет. Зайдёте в монастырь отведать вкуснейших пирожных, а я расскажу, что однажды повергло в шок его монахинь. В завершение вы посетите пещеру на высоте 500 метров над уровнем моря, в которой в 17 веке обнаружили мощи Святой Розалии, покровительницы города. А по пути в пещеру вам откроется неописуемое зрелище — Палермо с высоты птичьего полета.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто первый раз в Палермо, хочет познакомиться городом по максимуму, но не знает, куда идти и что делать. Я покажу всё самое впечатляющее, интересное и важное, после чего вы сможете легко составить дальнейший план пребывания.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия автопешеходная. Мы ездим по городу на машине и ходим по историческому центру Палермо пешком (примерно 2,5 часа)

Маршрут не подходит для людей с ограниченными возможностями

В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00 (уточняйте у гида)

Экскурсия проходит на автомобиле гида.

Дополнительные расходы

Входные билеты: €2-7 с чел.

Напитки и еда

Если вы остановились не в Старом городе, а, например, в Монделло, гид может забрать вас на машине за дополнительную плату. Детали уточняйте в переписке.

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