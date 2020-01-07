7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прокатиться на автомобиле с панорамной крышей и погулять по старинным кварталам

Катерина
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Катерина – ваш гид
Вы познакомитесь с древнейшим и очень живописным городом Сицилии, узнаете его богатую историю и насладитесь невероятными видами с высоты птичьего полета.

А еще посетите старинную пещеру и живописную набережную.

Я помогу вам ощутить исторические и культурные контрасты Палермо, расскажу о менталитете местных жителей и покажу все главные «визитные карточки» города.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Любой адрес в приделах Палермо
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони

Что вас ожидает

Секреты Старого города
Вы прогуляетесь по историческому центру, разглядывая узкие улочки и чудесные церкви, украшенные мозаикой или выполненные в стиле сицилийского барокко. Я покажу все главные достопримечательности: Кафедральный собор, Большой театр, Площадь четырех углов, Площадь Джузеппе Верди и многое другое. Вы ощутите бьющую через край энергию Палермо, узнаете, что находится под знаменитым Фонтаном стыда и почему он так называется, а также услышите самые интересные местные легенды. Я помогу вам научиться ориентироваться в городе и расскажу о традициях и привычках сицилийцев.

Палермо на 360°
Вы проедете по набережной на автомобиле с панорамной крышей, увидите древнейшие фикусы Палермо, возраст которых насчитывает более 400 лет. Подниметесь на крышу монастыря, откуда увидите весь Палермо на 360°, а я расскажу, что однажды повергло в шок монахинь на этой смотровой площадке. В завершение вы посетите пещеру на высоте 500 метров над уровнем моря, в которой в 17 веке обнаружили мощи Святой Розалии, покровительницы города. А по пути в пещеру вам откроется неописуемое зрелище — Палермо с высоты птичьего полета.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто первый раз в Палермо, хочет познакомиться городом по максимуму, но не знает, куда идти и что делать. Я покажу все самое впечатляющее, интересное и важное, после чего вы сможете легко составить дальнейший план пребывания.

Организационные детали

  • В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00, возможность уточняйте у гида.
  • Экскурсия автомобильно-пешая. Мы ездим по городу на машине и посещаем исторический центр Палермо пешком.
  • Автомобиль — Ниссан Кашкай с панорамной крышей.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: 2-7 евро с человека.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
  • Рекомендую надеть удобную обувь и взять с собой головные уборы.
  • По желанию можно увеличить продолжительность экскурсии. Каждый дополнительный час — 50 евро с группы до 4 человек.
  • Если вас больше 4 человек, экскурсия возможна на минивэне (без панорамной крыши) с водителем за дополнительную плату.
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони
Палермо как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Любой адрес в приделах Палермо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. Уже более 11 лет живу на Сицилии, а с 2013 года занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Я постараюсь открыть для вас Сицилию с самых интересных сторон, влюбить в нее раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Екатерина отличный экскурсовод, за четыре часа она сумела рассказать нам о Полермо очень много интересного, о чем конечно же не прочитаешь ни в одном путеводителе. Советуем смело обращаться к такому знающему специалисту и очень приятному человеку.
21 октября 2019
Здравствуйте! Нам ОООчень понравилась экскурсия, самая высокая оценка,гиду , Екатерине отдельное спасибо!!!, она нас влюбила в Палермо, а мы были очарованы ею !!! Команде Трипстера огромное спасибо за информацию и организацию!!! Будем рекомендовать ВАс всем своим друзьям!!!
15 октября 2019
Все прошло замечательно,Катюша профессиональный гид,и очень внимательна,было очень интересно !
Юлия
29 июня 2019
Катя - очень трудолюбивая, целеустремленная, обаятельная, красивая и очень знающая город девушка! Она дипломированный гид, свободно говорит по итальянски, виртуозно водит машину, находит подход к непростым клиентам, очень интересно рассказывает городские истории и легенды.
Мы были очарованы и девушкой и городом, представленным ей. Да и город во многом произвел впечатление, благодаря ей.
Катюша! огромное спасибо тебе за твою работу и за твои личностные качества! В тебе чувствуется очень сильная и цельная личность. Единственное, чего хочется пожелать: не забывай отдыхать! Целуем, обнимаем!
11 мая 2019
Мы путешествовали с 2 детьми 6 и 7 лет, Екатерина смогла так подать материал, что было интересно всем. Большое спасибо за экскурсию.
28 апреля 2019
Катерина очень приятная девушка. Хороший гид, любящий страну, место, знающая все тонкости и нюансы. Приятно было иметь дело с Катериной. Когда ограничено время пребывания в поездке, то хочется охватить порой необъятное! С Катериной все получилось, она и водитель, и гид, и как будто подруга, с которой давно не виделись! Супер! Рекомендую!!!
6 марта 2019
Катерина провела для нас интересную, совсем не скучную и познавательную экскурсию. Взгляд на туристические достопримечательности местного жителя был довольно познавательным. При этом, Катерина прекрасный собеседник, а мы с удовольствием воспользовались потом ее советами и рекомендациями о возможностях проведения свободного времени в палермо. И получили массу удовольствий и впечатлений от поездки.

Катерина проводит ещё 4 экскурсии

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