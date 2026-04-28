4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе Палермо, окутанный вечерним светом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы исследуете центральные улицы и площади, погрузитесь в атмосферу средневекового арабского и нормандского
Во время этой индивидуальной экскурсии вы исследуете центральные улицы и площади, погрузитесь в атмосферу средневекового арабского и нормандского
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏛 Богатая история и архитектура
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🕌 Средневековые арабские и нормандские элементы
- 🎭 Театр Массимо - третий по величине в Европе
- 🌳 Прогулка по роскошному парку Гарибальди
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Успения Богородицы
- Улица Витторио Эмануэле
- Площадь Претория
- Площадь Беллини
- Театр Массимо
- Морская площадь
- Порт Ла-Кала
Описание экскурсии
Культовые достопримечательности в новом свете
Вы погуляете по историческому центру и насладитесь великолепной старинной архитектурой в вечерней подсветке. В программе экскурсии:
- Кафедральный собор Успения Богородицы, где хранятся мощи святой Розалии, покровительницы города. Он впечатлит вас изяществом декоративных элементов.
- Улица Витторио Эмануэле, где вы услышите тайны и легенды этого старинного променада и узнаете, как он назывался в древности.
- Площадь Претория раскроет помпезность церкви Сан-Джузеппе-деи-Театини, барочную роскошь фонтана Стыда и Сенаторского Дворца, красоту ренессансного фасада церкви Санта Катерина Д’Алессандрия.
- Площадь Беллини погрузит вас в атмосферу средневековых арабских сказок и продемонстрирует сразу три невероятных церкви: эклектичную Марторану, исламскую Сан-Катальдо с красными куполами и строгую ренессансную Санта-Катерину.
- Театр Массимо — третий по величине театр Европы, построенный в XIX веке архитектором Базиле. Я помогу отыскать в нем элементы древней сицилийской архитектуры и греческих храмов.
- Морская площадь — место сжигания неверных во времена испанской инквизиции. Сегодня здесь раскинулся роскошный парк Гарибальди, где вы, при желании, сможете отыскать старейшее дерево в Европе.
- Порт Ла-Кала — место, где зародился город. В наши дни это живописная бухта, где ночами напролет гуляют местные жители и путешественники.
Организационные детали
- Дополнительные расходы не предусмотрены
- Палермо не спит до трех часов ночи, так что после экскурсии вы сможете продолжить прогулку по ночному городу самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Меня зовут Мария, я живу в Палермо и работаю в туризме более 15 лет. Сотрудничаю с историческими и культурными ассоциациями, пишу статьи про город и остров и знакомлю с Сицилией
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
прекрасная экскурсия! Мария много знает про историю Палермо и Сицилии и очень увлеченно рассказывает. всегда ценна информация, которую не найдешь в путеводителях об интересных местах в городе,
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лучший гид в Палермо, однозначно!
очень интересно, видно, что Мария заинтересована🙏 была на 20+ экскурсиях в разных странах от трипстера, с уверенностью скажу, что эта была одна из лучших
очень интересно, видно, что Мария заинтересована🙏 была на 20+ экскурсиях в разных странах от трипстера, с уверенностью скажу, что эта была одна из лучших
+2
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Все было великолепно, Мария увлечена своим делом и это сразу чувствуется на экскурсии.
Помимо этого она бегает марафоны и читает литературу на иностранных языках. Кладезь знаний истории.
Помимо этого она бегает марафоны и читает литературу на иностранных языках. Кладезь знаний истории.
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А
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Мария очень увлекательно рассказывает, динамично и интересно!
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
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Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую начинать свое путешествие с ознакомительной экскурсии от Марии, в дальнейшем с пользой проведете свое время на Сицилии и сэкономите бюджет.
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Э
Огромное спасибо Марии за сногсшибательную в самом положительном смысле этого слова экскурсию. Энциклопедические знания, живое и увлекательное повествование, потрясающая энергия, позитив и только положительные эмоции, Брава! Встреча с Марией изюминка
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