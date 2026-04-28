4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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нашего сегодняшнего дня. Мария просто оживила всю нашу уставшую за насыщенный впечатлениями день семью, дала нам второе дыхание, так что мы даже не заметили, как за 2 часа с открытыми от удивления ртами обошли с ней исторический центр Палермо, открыли для себя, то что пропустили за 2 предыдущих дня собственных прогулок и заново посмотрели на уже ранее замеченное. Мы классно провели этот вечер с Марией. Еще раз огромное СПАСИБО!!! Искренне рекомендую такую вечернюю прогулку по Палермо.