4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Магия вечернего Палермо

Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Представьте себе Палермо, окутанный вечерним светом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

Во время этой индивидуальной экскурсии вы исследуете центральные улицы и площади, погрузитесь в атмосферу средневекового арабского и нормандского
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Палермо.

Ваш путь пройдет мимо кафедрального собора Успения Богородицы, где вы узнаете истории, связанные с мощами святой Розалии, покровительницы города. Улица Витторио Эмануэле откроет перед вами свои тайны и легенды.

Площадь Претория впечатлит помпезностью и роскошью, а площадь Беллини перенесет в атмосферу средневековых арабских сказок. Театр Массимо покажет вам элементы древней сицилийской архитектуры и греческих храмов.

А завершит ваше путешествие живописная бухта порта Ла-Кала, где вы сможете насладиться ночной прогулкой среди местных жителей и путешественников.

Палермо не спит до трех часов ночи, так что после экскурсии вы сможете продолжить исследование ночного города самостоятельно, погружаясь все глубже в его неповторимую атмосферу

5
72 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная вечерняя атмосфера
  • 🏛 Богатая история и архитектура
  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🕌 Средневековые арабские и нормандские элементы
  • 🎭 Театр Массимо - третий по величине в Европе
  • 🌳 Прогулка по роскошному парку Гарибальди
Магия вечернего Палермо
Магия вечернего Палермо
Магия вечернего Палермо

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Успения Богородицы
  • Улица Витторио Эмануэле
  • Площадь Претория
  • Площадь Беллини
  • Театр Массимо
  • Морская площадь
  • Порт Ла-Кала

Описание экскурсии

Культовые достопримечательности в новом свете

Вы погуляете по историческому центру и насладитесь великолепной старинной архитектурой в вечерней подсветке. В программе экскурсии:

  • Кафедральный собор Успения Богородицы, где хранятся мощи святой Розалии, покровительницы города. Он впечатлит вас изяществом декоративных элементов.
  • Улица Витторио Эмануэле, где вы услышите тайны и легенды этого старинного променада и узнаете, как он назывался в древности.
  • Площадь Претория раскроет помпезность церкви Сан-Джузеппе-деи-Театини, барочную роскошь фонтана Стыда и Сенаторского Дворца, красоту ренессансного фасада церкви Санта Катерина Д’Алессандрия.
  • Площадь Беллини погрузит вас в атмосферу средневековых арабских сказок и продемонстрирует сразу три невероятных церкви: эклектичную Марторану, исламскую Сан-Катальдо с красными куполами и строгую ренессансную Санта-Катерину.
  • Театр Массимо — третий по величине театр Европы, построенный в XIX веке архитектором Базиле. Я помогу отыскать в нем элементы древней сицилийской архитектуры и греческих храмов.
  • Морская площадь — место сжигания неверных во времена испанской инквизиции. Сегодня здесь раскинулся роскошный парк Гарибальди, где вы, при желании, сможете отыскать старейшее дерево в Европе.
  • Порт Ла-Кала — место, где зародился город. В наши дни это живописная бухта, где ночами напролет гуляют местные жители и путешественники.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Палермо не спит до трех часов ночи, так что после экскурсии вы сможете продолжить прогулку по ночному городу самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Меня зовут Мария, я живу в Палермо и работаю в туризме более 15 лет. Сотрудничаю с историческими и культурными ассоциациями, пишу статьи про город и остров и знакомлю с Сицилией
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путешественников как гид-переводчик. Мне нравится показывать не только знаковые, но и необычные места, которые не включены в классические экскурсии и о которых даже сами жители города никогда не слышали. Моя цель — познакомить путешественников с богатейшей историей Сицилии и передать знания и любовь всем, кто первый раз приезжает на остров или возвращается с желанием узнать о нем больше!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
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1
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2
1
Т
прекрасная экскурсия! Мария много знает про историю Палермо и Сицилии и очень увлеченно рассказывает. всегда ценна информация, которую не найдешь в путеводителях об интересных местах в городе,
прекрасная экскурсия! Мария много знает про историю Палермо и Сицилии и очень увлеченно рассказывает. всегда ценна
прекрасная экскурсия! Мария много знает про историю Палермо и Сицилии и очень увлеченно рассказывает. всегда ценна
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Анна
лучший гид в Палермо, однозначно!
очень интересно, видно, что Мария заинтересована🙏 была на 20+ экскурсиях в разных странах от трипстера, с уверенностью скажу, что эта была одна из лучших
лучший гид в Палермо, однозначно!
лучший гид в Палермо, однозначно!
лучший гид в Палермо, однозначно!
лучший гид в Палермо, однозначно!
лучший гид в Палермо, однозначно!
лучший гид в Палермо, однозначно!
лучший гид в Палермо, однозначно!
лучший гид в Палермо, однозначно!+2
лучший гид в Палермо, однозначно!
лучший гид в Палермо, однозначно!
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olga
Все было великолепно, Мария увлечена своим делом и это сразу чувствуется на экскурсии.
Помимо этого она бегает марафоны и читает литературу на иностранных языках. Кладезь знаний истории.
Все было великолепно, Мария увлечена своим делом и это сразу чувствуется на экскурсии.
Все было великолепно, Мария увлечена своим делом и это сразу чувствуется на экскурсии.
Все было великолепно, Мария увлечена своим делом и это сразу чувствуется на экскурсии.
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А
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Мария очень увлекательно рассказывает, динамично и интересно!

Однозначно рекомендую!
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Sergei
Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую начинать свое путешествие с ознакомительной экскурсии от Марии, в дальнейшем с пользой проведете свое время на Сицилии и сэкономите бюджет.
Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую
Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую
Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую
Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую
Идеальная экскурсия для знакомства с Палермо. Мария интересный рассказчик и собеседник. Очень начитанная и эрудированная. Советую
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Э
Огромное спасибо Марии за сногсшибательную в самом положительном смысле этого слова экскурсию. Энциклопедические знания, живое и увлекательное повествование, потрясающая энергия, позитив и только положительные эмоции, Брава! Встреча с Марией изюминка
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нашего сегодняшнего дня. Мария просто оживила всю нашу уставшую за насыщенный впечатлениями день семью, дала нам второе дыхание, так что мы даже не заметили, как за 2 часа с открытыми от удивления ртами обошли с ней исторический центр Палермо, открыли для себя, то что пропустили за 2 предыдущих дня собственных прогулок и заново посмотрели на уже ранее замеченное. Мы классно провели этот вечер с Марией. Еще раз огромное СПАСИБО!!! Искренне рекомендую такую вечернюю прогулку по Палермо.

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