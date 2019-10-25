4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать главные достопримечательности города в волшебном свете фонарей

Мария
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Мария – ваш гид
Вечером сицилийская столица напоминает город из сказок «Тысячи и одной ночи».

Вы погуляете по ее центральным улицам и площадям и погрузитесь в атмосферу средневекового арабского и нормандского Палермо.

Я расскажу самое интересное из богатой истории города и помогу прочувствовать его ритм и характер!
129 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у церкви Санта-Мария-делла-Катена
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Магия вечернего Палермо
Магия вечернего Палермо

Что вас ожидает

Культовые достопримечательности в новом свете
Вы погуляете по историческому центру и насладитесь великолепной старинной архитектурой в вечерней подсветке. В программе экскурсии:

  • Кафедральный собор Успения Богородицы, где хранятся мощи святой Розалии, покровительницы города. Он впечатлит вас изяществом декоративных элементов.
  • Улица Витторио Эмануэле, где вы услышите тайны и легенды этого старинного променада и узнаете, как он назывался в древности.
  • Площадь Претория раскроет помпезность церкви Сан-Джузеппе-деи-Театини, барочную роскошь фонтана Стыда и Сенаторского Дворца, красоту ренессансного фасада церкви Санта Катерина Д’Алессандрия.
  • Площадь Беллини погрузит вас в атмосферу средневековых арабских сказок и продемонстрирует сразу три невероятных церкви: эклектичную Марторану, исламскую Сан-Катальдо с красными куполами и строгую ренессансную Санта-Катерину.
  • Театр Массимо — третий по величине театр Европы, построенный в XIX веке архитектором Базиле. Я помогу отыскать в нем элементы древней сицилийской архитектуры и греческих храмов.
  • Морская площадь — место сжигания неверных во времена испанской инквизиции. Сегодня здесь раскинулся роскошный парк Гарибальди, где вы, при желании, сможете отыскать старейшее дерево в Европе.
  • Порт Ла-Кала — место, где зародился город. В наши дни это живописная бухта, где ночами напролет гуляют местные жители и путешественники.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Палермо не спит до трех часов ночи, так что после экскурсии вы сможете продолжить прогулку по ночному городу самостоятельно
Магия вечернего Палермо
Магия вечернего Палермо
Магия вечернего Палермо
Магия вечернего Палермо
Магия вечернего Палермо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у церкви Санта-Мария-делла-Катена.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария, я живу в Палермо и работаю в туризме более 15 лет. Сотрудничаю с историческими и культурными ассоциациями, пишу статьи про город и остров и знакомлю с Сицилией путешественников как гид-переводчик. Мне нравится показывать не только знаковые, но и необычные места, которые не включены в классические экскурсии и о которых даже сами жители города никогда не слышали. Моя цель — познакомить путешественников с богатейшей историей Сицилии и передать знания и любовь всем, кто первый раз приезжает на остров или возвращается с желанием узнать о нем больше!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 октября 2019
Приезжая в незнакомый город, страну, всегда стараемся начать знакомство с помощью "проводника"- человека, который искренне любит и знает это место. Мария- отличный экскурсовод и именно такой "проводник", мы могли по достоинству оценить ее профессиональный уровень , так как сами по профессии архитекторы. Наша прогулка по ночному Палермо была очень информативной, интересной и комфортной. Кроме того, что мы успели посмотреть, Мария снабдила нас дополнительной информацией, что еще можно и нужно посетить, проводила на автобус, т.к. мы остановились не в центре, а в Монделло, и была на связи в течении всей нашей поездки, ведь очень важно иметь возможность спросить что-то у "местного" соотечественника, когда ты находишься в чужой стране. Большое спасибо Марии, искренне рекомендуем ее как экскурсовода!
15 октября 2019
Маша, большое спасибо за то, что так интересно показали нам город и так увлеченно рассказали нам о нем. У нас был только один вечер на знакомство с Палермо, и Маша смогла сделать так, что нам хочется туда вернуться.
Было очень приятно, что еще до начала экскурсии Маша начала нам помогать ориентироваться в городе, посоветовала, что стоит попробовать из местной кухни, подсказала, куда зайти перекусить рядом с нашей геолокацией, как добраться туда и сама нашла нас в ресторанчике, чтобы начать экскурсию не с запланированного места, а с удобного нам в тот момент.
Магия вечернего Палермо – это его притягательность и обаяние. Рассказывала Маша не так как, как умученные туристами гиды, чувствовалось, что ей нравится то, чем она занимается. С первой минуты общения было ощущение, что мы уже давно знакомы и просто гуляем в компании старинной подруги. Также понравилось то, что Маша очень гибко подавала информацию о городе и регионе, отвечала на любые вопросы не только по заявленной теме. Ценно то, что Маша уже очень давно живет на Сицилии и может рассказать о том, как это «жить, учиться и работать в Палермо».
12 октября 2019
Просто ЗДОРОВО! Рекомендую как "легкий старт" в мир Палермо и Сицилии!
8 сентября 2019
Благодаря Марии ощутили магию Вечернего Палермо! Город чудесен, многолик, огни придают ему особый шарм. Мария ненавязчиво и интересно рассказывала факты истории и культуры города, заводила в знаковые для горожан места со стритфудом. Наши дети 6 лет отлично выдержали 3-х часовую прогулку!

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