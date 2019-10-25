4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Маша, большое спасибо за то, что так интересно показали нам город и так увлеченно рассказали нам о нем. У нас был только один вечер на знакомство с Палермо, и Маша смогла сделать так, что нам хочется туда вернуться.

Было очень приятно, что еще до начала экскурсии Маша начала нам помогать ориентироваться в городе, посоветовала, что стоит попробовать из местной кухни, подсказала, куда зайти перекусить рядом с нашей геолокацией, как добраться туда и сама нашла нас в ресторанчике, чтобы начать экскурсию не с запланированного места, а с удобного нам в тот момент.

Магия вечернего Палермо – это его притягательность и обаяние. Рассказывала Маша не так как, как умученные туристами гиды, чувствовалось, что ей нравится то, чем она занимается. С первой минуты общения было ощущение, что мы уже давно знакомы и просто гуляем в компании старинной подруги. Также понравилось то, что Маша очень гибко подавала информацию о городе и регионе, отвечала на любые вопросы не только по заявленной теме. Ценно то, что Маша уже очень давно живет на Сицилии и может рассказать о том, как это «жить, учиться и работать в Палермо».