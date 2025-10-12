Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в магию Палермо — города с тысячелетней историей, подземельями, легендами и уличными праздниками. Вас ждут архитектурные шедевры, катакомбы, вкуснейшие сицилийские угощения и яркий рынок Балларо. Это путешествие наполнит день открытиями, вкусами и историями, которые вы не забудете. 5 3 отзыва

Марина Ваш гид в Палермо
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-2 человека Как проходит Пешком €185 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаю вас на увлекательную прогулку по Палермо — городу с историей в 2700 лет, который за века успел сменить множество имён: Дзидзи, Панормус, Баларм. Сегодня Палермо — это настоящий музей под открытым небом, где древность и современность переплетаются на каждом шагу. Мы пройдём по улицам, сохранившим следы разных эпох, и познакомимся с архитектурными памятниками, входящими в список всемирного наследия. Церкви, дворцы и театры, вдохновлённые традициями Египта, Палестины и Древнего Рима, расскажут о перекрёстке культур, которым всегда была Сицилия. Вы узнаете, почему один из самых красивых фонтанов города носит название «Фонтан стыда», и откроете для себя историю десерта с интригующим именем «Корона королевы». Мы обязательно заглянем в лавки с местными угощениями и поговорим о гастрономических традициях Сицилии — неотъемлемой части её культуры. Одним из ярких эпизодов станет спуск в катакомбы капуцинов — уникальный подземный некрополь, где вы узнаете о традициях мумификации и погребального обряда, существовавших в Палермо вплоть до XIX века. Также мы посетим квартал Калса — место с особенной атмосферой. Здесь родились граф Калиостро, окутанный легендами маг и алхимик, и Джованни Фальконе — известный судья, ставший символом борьбы с мафией. Завершим нашу экскурсию на рынке Балларо — самом колоритном и шумном в городе. Здесь можно не только попробовать блюда уличной кухни, но и окунуться в живую атмосферу Сицилии: с песнями, разговорами, ароматами специй и возможностью увезти с собой уникальные сувениры. Маршрут гибкий и может быть адаптирован под ваши интересы. Это путешествие подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть Палермо, а почувствовать его — со всеми оттенками, вкусами и историями. Важная информация: Время начала мы уточним, что бы оно было удобно для вас. Место встречи: обычно это центральная точка города, удобная для вас. Длительность примерно 2,5-3 часа, в зависимости от темпа группы. Что взять с собой: удобную обувь для ходьбы, воду, головной убор, солнцезащитный крем. Экскурсия пройдет при любой погоде, пожалуйста, одевайтесь соответственно. Я с нетерпением жду возможности показать вам культурные сокровища Палермо!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кафедральный Собор

Главную площадь города Piazza Marina

Жемчужину сицилийского барокко церковь иезуитов Casa Professa

Катакомбы капуцинов

Древнейших район города Kalsa в котором жили и родились известнейшие жители Палермо

В том числе граф Калиостро

Дворцы аристократии и танцующий и поющий рынок Балларо

Что включено Услуги профессионального гида Что не входит в цену Входные билеты в церковь и катакомбы капуцинов Место начала и завершения? По договоренности с клиентом Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Важная информация Время начала мы уточним, что бы оно было удобно для вас

Место встречи: обычно это центральная точка города, удобная для вас. Длительность примерно 2,5-3 часа, в зависимости от темпа группы

Что взять с собой: удобную обувь для ходьбы, воду, головной убор, солнцезащитный крем

Экскурсия пройдет при любой погоде, пожалуйста, одевайтесь соответственно

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 3 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 3 4 – 3 – 2 – 1 – Ю Юлия Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов о Палермо. Увидели этот город во всех его проявлениях. Спасибо гиду за прекрасно проведенный день! S Sergey Экскурсиия выше всяких похвал! Гид настоящий профессионал своего дела. В каждой фразе чувствовалась настоящая любовь к Сицилии и ее истории. Бонусом голос как у радио диктора)



Однозначно рекомендую С Салима Прекрасный гид — рекомендуем! Экскурсия была действительно увлекательной. Марина подробно рассказывала об истории Палермо, культуре, жителях и кухне. Интересная подача, живой слог, с удовольствием отвечала на все вопросы. Также поделилась рекомендациями, куда ещё можно съездить на Сицилии. Благодаря ей мы по-настоящему почувствовали атмосферу города. Отличный гид — искренне советуем!