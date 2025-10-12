Погрузитесь в магию Палермо — города с тысячелетней историей, подземельями, легендами и уличными праздниками. Вас ждут архитектурные шедевры, катакомбы, вкуснейшие сицилийские угощения и яркий рынок Балларо. Это путешествие наполнит день открытиями, вкусами и историями, которые вы не забудете.
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательную прогулку по Палермо — городу с историей в 2700 лет, который за века успел сменить множество имён: Дзидзи, Панормус, Баларм. Сегодня Палермо — это настоящий музей под открытым небом, где древность и современность переплетаются на каждом шагу. Мы пройдём по улицам, сохранившим следы разных эпох, и познакомимся с архитектурными памятниками, входящими в список всемирного наследия. Церкви, дворцы и театры, вдохновлённые традициями Египта, Палестины и Древнего Рима, расскажут о перекрёстке культур, которым всегда была Сицилия. Вы узнаете, почему один из самых красивых фонтанов города носит название «Фонтан стыда», и откроете для себя историю десерта с интригующим именем «Корона королевы». Мы обязательно заглянем в лавки с местными угощениями и поговорим о гастрономических традициях Сицилии — неотъемлемой части её культуры. Одним из ярких эпизодов станет спуск в катакомбы капуцинов — уникальный подземный некрополь, где вы узнаете о традициях мумификации и погребального обряда, существовавших в Палермо вплоть до XIX века. Также мы посетим квартал Калса — место с особенной атмосферой. Здесь родились граф Калиостро, окутанный легендами маг и алхимик, и Джованни Фальконе — известный судья, ставший символом борьбы с мафией. Завершим нашу экскурсию на рынке Балларо — самом колоритном и шумном в городе. Здесь можно не только попробовать блюда уличной кухни, но и окунуться в живую атмосферу Сицилии: с песнями, разговорами, ароматами специй и возможностью увезти с собой уникальные сувениры. Маршрут гибкий и может быть адаптирован под ваши интересы. Это путешествие подойдёт тем, кто хочет не просто увидеть Палермо, а почувствовать его — со всеми оттенками, вкусами и историями. Важная информация: Время начала мы уточним, что бы оно было удобно для вас. Место встречи: обычно это центральная точка города, удобная для вас. Длительность примерно 2,5-3 часа, в зависимости от темпа группы. Что взять с собой: удобную обувь для ходьбы, воду, головной убор, солнцезащитный крем. Экскурсия пройдет при любой погоде, пожалуйста, одевайтесь соответственно. Я с нетерпением жду возможности показать вам культурные сокровища Палермо!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный Собор
- Главную площадь города Piazza Marina
- Жемчужину сицилийского барокко церковь иезуитов Casa Professa
- Катакомбы капуцинов
- Древнейших район города Kalsa в котором жили и родились известнейшие жители Палермо
- В том числе граф Калиостро
- Дворцы аристократии и танцующий и поющий рынок Балларо
- А также грандиозный театр Massimo
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в церковь и катакомбы капуцинов
Место начала и завершения?
По договоренности с клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Время начала мы уточним, что бы оно было удобно для вас
- Место встречи: обычно это центральная точка города, удобная для вас. Длительность примерно 2,5-3 часа, в зависимости от темпа группы
- Что взять с собой: удобную обувь для ходьбы, воду, головной убор, солнцезащитный крем
- Экскурсия пройдет при любой погоде, пожалуйста, одевайтесь соответственно
- Я с нетерпением жду возможности показать вам культурные сокровища Палермо
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Ю
Юлия
12 окт 2025
Отличная экскурсия, узнали много интересных фактов о Палермо. Увидели этот город во всех его проявлениях. Спасибо гиду за прекрасно проведенный день!
S
Sergey
13 сен 2025
Экскурсиия выше всяких похвал! Гид настоящий профессионал своего дела. В каждой фразе чувствовалась настоящая любовь к Сицилии и ее истории. Бонусом голос как у радио диктора)
Однозначно рекомендую
С
Салима
28 июн 2025
Прекрасный гид — рекомендуем! Экскурсия была действительно увлекательной. Марина подробно рассказывала об истории Палермо, культуре, жителях и кухне. Интересная подача, живой слог, с удовольствием отвечала на все вопросы. Также поделилась рекомендациями, куда ещё можно съездить на Сицилии. Благодаря ей мы по-настоящему почувствовали атмосферу города. Отличный гид — искренне советуем!
