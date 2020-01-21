31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Насыщенная обзорная прогулка по историческому центру

Катерина
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Катерина – ваш гид
Вы не только пройдетесь по центральным старинным улочкам и увидите «открыточные» виды, но и посетите места, о которых знают исключительно местные.

Я расскажу об истории и традициях Палермо, не перегружая датами и «сухой» информацией, помогу почувствовать потрясающую городскую атмосферу и поделюсь практичными советами.

Я влюблена в Палермо и его бьющую через край энергию и стараюсь передать свою безграничную любовь к городу на каждой экскурсии.
169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в историческом центре Палермо или в порту Палермо, если вы пассажиры круизного лайнера
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У этой экскурсии31 отзыв
4.97
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо

Что вас ожидает

Знакомство с главными и «секретными» достопримечательностями
Во время неспешной прогулки вы познакомитесь с историческим центром Палермо. Я покажу не только самые известные достопримечательности города: Кафедральный Собор, площадь 4 углов, фонтан Стыда, мэрию, театр Массимо, но и проведу вас по нетуристическим уголкам. Вы увидите спрятанную в глубине исторического центра красивейшую церковь в стиле сицилийского барокко и прогуляетесь по улочкам, где сицилийцы безмятежно проводят время, играя в карты или просто сидя на стуле и разглядывая прохожих. Заглянете на колоритный рынок Палермо и посмотрите на него глазами сицилийца. Я расскажу об истории Палермо и местных традициях и, конечно, дам рекомендации для дальнейшего отдыха.

Погружение в неповторимую городскую атмосферу
Я помогу ощутить невероятную энергию Палермо, очень колоритного, шумного, хаотичного, громогласного и в то же время приветливого места. Вы поймете, почему Палермо называют городом контрастов. В нем удивительным образом смешиваются готика и барокко, норманнские, арабские, византийские и греческие традиции, потрепанные неумолимым временем дома и храмы и роскошные отели, античность и великолепие. Здесь очень тесно переплелись культуры, стили, языки и народы, нравы и обычаи. Если вы приехали в Палермо впервые, то можете понять его не с первых минут, часов или даже дней. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали и по-настоящему полюбили сердце Сицилии.

Организационные детали

Условия бронирования

  • Детям до 10 лет — бесплатно
  • В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00 (уточняйте в переписке)
  • Если вы прибываете на круизном лайнере, пешеходная экскурсия продлится 3,5 часа и ее стоимость составит 220 евро
  • По желанию экскурсию можно объединить с поездкой в Монреале

Дополнительные расходы

  • Входные билеты не включены в стоимость: 1-3 евро с человека
  • Если вас больше 6 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 25 евро
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо
Первое свидание с Палермо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в историческом центре Палермо или в порту Палермо, если вы пассажиры круизного лайнера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катерина
Катерина
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. Уже более 11 лет живу на Сицилии, а с 2013 года занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Я постараюсь открыть для вас Сицилию с самых интересных сторон, влюбить в нее раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 января 2020
Экскурсия очень интересная, мы узнали много из истории не только города, но и острова и страны в целом. Екатерина обладает глубокими знаниями по истории, культуре Италии и Сицилии в частности. Все было очень хорошо и удобно спланировано. Экскурсовод очень приятна в общении и нам понравилась её манера повествования.
20 января 2020
Знакомство с Екатериной, пожалуй, одно из самых ярких впечатлений от Палермо. Эрудирована, грамотна, внимательна и с прекрасный рассказчик. Путешествую много, почти везде беру экскурсии и Катерина уверено входит в 3 лучших экскурсоводов моего рейтинга.
8 января 2020
Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Совсем не заметили что прошло 2 часа. Екатерина прекрасный гид, шикарно рассказывает. Узнали даже больше легенд и интересных фактов , мы не любители дат и сухой истории. Влюбились в Палермо благодаря Кате , спасибо. Однозначно рекомендую.
31 декабря 2019
Катерина- очень позитивный, доброжелательный, ответственный и знающий человек . На все вопросы был получен исчерпывающий ответ. Катерина заканчивала в Палермо школу и университет, поэтому знает Палермо изнутри. Мы прониклись духом Палермо и Сицилии. Цена соответствует качеству.
25 декабря 2019
Катя - отличный экскурсовод! Нам очень понравилась ее экскурсия: много узнали не только о Палермо, но и обо всей Сицилии, погуляли по городу и зашли в замечательные церквушки. Многое из того, что рассказала Катя, осталось в памяти и город как бы зажегся для нас совершенно новым светом. Катя хороший и живой рассказчик, умеющий работать с людьми. Очень рекомендую экскурсии с Катей всем, кто приезжает в Палермо и говорит по-русски!
17 декабря 2019
Италия прекрасна всегда и везде, но если повезет встретить влюбленного в нее проводника - ты заново переживаешь чувство очарования и открываешь для себя новые точки для обязательного возвращения! Катенька - влюбленный в Палермо, заражающий своим искренним восхищением и эрудицией гид, очаровательная девушка, которая не только проведет вас по известным местам города, но и лично познакомит с мэром города Палермо:), расскажет жесткую правду о борьбе с сицилийской мафией, порекомендует национальное блюдо (аранчини) и подскажет уличное кафе, где его лучше всего готовят. Спасибо этой чудесной девушке и сердечный привет мэру Палермо, кабинет которого всегда открыт для доброжелательных и любознательных туристов! Жаль, что нельзя разместить фотографии из этого солнечного вкусного города!
25 ноября 2019
Катерина - прекрасный гид. Экскурсия прошла очень динамично, интересно. Мы прониклись духом этого города и успели почувствовать к нему уважение. Думаю, для первого знакомства с Палермо - прекрасно!
Спасибо.
7 ноября 2019
настоящий профессионал!
16 октября 2019
Все было великолепно!
13 октября 2019
Очень интересная экскурсия. Спасибо Екатерине за интересную подачу материала, которую воспринимаешь с удовольствием. А ещё респект за консультацию, где можно вкусно и недорого поесть.
Ещё 21 отзыв

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