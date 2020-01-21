31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Знакомство с главными и «секретными» достопримечательностями

Во время неспешной прогулки вы познакомитесь с историческим центром Палермо. Я покажу не только самые известные достопримечательности города: Кафедральный Собор, площадь 4 углов, фонтан Стыда, мэрию, театр Массимо, но и проведу вас по нетуристическим уголкам. Вы увидите спрятанную в глубине исторического центра красивейшую церковь в стиле сицилийского барокко и прогуляетесь по улочкам, где сицилийцы безмятежно проводят время, играя в карты или просто сидя на стуле и разглядывая прохожих. Заглянете на колоритный рынок Палермо и посмотрите на него глазами сицилийца. Я расскажу об истории Палермо и местных традициях и, конечно, дам рекомендации для дальнейшего отдыха.

Погружение в неповторимую городскую атмосферу

Я помогу ощутить невероятную энергию Палермо, очень колоритного, шумного, хаотичного, громогласного и в то же время приветливого места. Вы поймете, почему Палермо называют городом контрастов. В нем удивительным образом смешиваются готика и барокко, норманнские, арабские, византийские и греческие традиции, потрепанные неумолимым временем дома и храмы и роскошные отели, античность и великолепие. Здесь очень тесно переплелись культуры, стили, языки и народы, нравы и обычаи. Если вы приехали в Палермо впервые, то можете понять его не с первых минут, часов или даже дней. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали и по-настоящему полюбили сердце Сицилии.