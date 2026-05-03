31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Знакомство с главными и «секретными» достопримечательностями
Во время неспешной прогулки вы познакомитесь с историческим центром Палермо. Я покажу не только самые известные достопримечательности города: Кафедральный Собор, площадь 4 углов, фонтан Стыда, мэрию, театр Массимо, но и проведу вас по нетуристическим уголкам. Вы увидите спрятанную в глубине исторического центра красивейшую церковь в стиле сицилийского барокко и прогуляетесь по улочкам, где сицилийцы безмятежно проводят время, играя в карты или просто сидя на стуле и разглядывая прохожих. Я расскажу об истории Палермо и местных традициях и, конечно, дам рекомендации для дальнейшего отдыха.
Погружение в неповторимую городскую атмосферу
Я помогу ощутить невероятную энергию Палермо, очень колоритного, шумного, хаотичного, громогласного и в то же время приветливого места. Вы поймете, почему Палермо называют городом контрастов. В нем удивительным образом смешиваются готика и барокко, норманнские, арабские, византийские и греческие традиции, потрепанные неумолимым временем дома и храмы и роскошные отели, античность и великолепие. Здесь очень тесно переплелись культуры, стили, языки и народы, нравы и обычаи. Если вы приехали в Палермо впервые, то можете понять его не с первых минут, часов или даже дней. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали и по-настоящему полюбили сердце Сицилии.
Организационные детали
Условия бронирования
Детям до 10 лет — бесплатно
В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00 (уточняйте в переписке)
Если вы прибываете на круизном лайнере, пешеходная экскурсия продлится на час дольше — 3,5 часа и её стоимость увеличится на €80
Входные билеты не включены в стоимость: €1-3 с чел.
Если вас 4 человека или больше, необходимо арендовать радиоприемники — €3 с чел.
Если вас больше 6 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит €25
Если вы закажите 2 мои экскурсии, сделаю скидку на вторую 10% от первоначальной цены
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре Палермо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым читать дальшеуменьшить
делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Дата посещения: 21 апр 2026
Екатерина - очень профессиональный гид! И самое главное, что она внимательна к интересам группы, всегда старается ответить на вопросы по экскурсии максимально глубоко. Кроме этого, с ней просто приятно поговорить об истории, культуре, искусстве, традициях города, с которым мы знакомимся. Огромное спасибо! И очень рекомендуем!
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Марина
Екатерина — прекрасный экскурсовод и очень приятный человек! Благодаря ей мы по-настоящему влюбились в Палермо. Экскурсия прошла на одном дыхании: интересно, увлекательно и с душой. Понравилось и взрослым, и детям. От всей души рекомендуем!
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия по Палермо с Катериной, увлекательная, очень продуманная, вовлекающая. Время пролетело незаметно. Катерина водила нас по площадям и соборам, рассказывала о мафии и об искусстве, нагнетала и веселила. В читать дальшеуменьшить
какие-то моменты Катерина беседовала с нами как искусствовед, в какие-то - как историк, потом - как журналист. Классная экскурсия, Катерина - отличный рассказчик, абсолютный профи. В конце мы получили рекомендации мест, где можно пообедать. Это был реально лучший ресторанчик за всю нашу поездку. Рекомендуем!
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В
Виктория
Спасибо огромное Катерине за приятную экскурсию в это прекрасное жаркое сицилийское утро! Подача материала лёгкая, но очень глубокая, экскурсия превратилась в познавательную беседу, с юмором и рассуждениями об интересных моментах, которые мы встретили на пути в закоулках и на площадях! Катя, большое спасибо, благодаря вам в моем сердце еще больше место отдано великолепному Палермо!
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Владимир
Прекрасный гид, знает и любит свою тему, город, историю и рассказывает все невероятно интересно.