31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вы не только пройдетесь по центральным старинным улочкам и увидите «открыточные» виды, но и посетите места, о которых знают исключительно местные.Я расскажу об истории и традициях Палермо, не перегружая датами

и «сухой» информацией, помогу почувствовать потрясающую городскую атмосферу и поделюсь практичными советами. Я влюблена в Палермо и его бьющую через край энергию и стараюсь передать свою безграничную любовь к городу на каждой экскурсии.

Описание экскурсии

Знакомство с главными и «секретными» достопримечательностями

Во время неспешной прогулки вы познакомитесь с историческим центром Палермо. Я покажу не только самые известные достопримечательности города: Кафедральный Собор, площадь 4 углов, фонтан Стыда, мэрию, театр Массимо, но и проведу вас по нетуристическим уголкам. Вы увидите спрятанную в глубине исторического центра красивейшую церковь в стиле сицилийского барокко и прогуляетесь по улочкам, где сицилийцы безмятежно проводят время, играя в карты или просто сидя на стуле и разглядывая прохожих. Я расскажу об истории Палермо и местных традициях и, конечно, дам рекомендации для дальнейшего отдыха.

Погружение в неповторимую городскую атмосферу

Я помогу ощутить невероятную энергию Палермо, очень колоритного, шумного, хаотичного, громогласного и в то же время приветливого места. Вы поймете, почему Палермо называют городом контрастов. В нем удивительным образом смешиваются готика и барокко, норманнские, арабские, византийские и греческие традиции, потрепанные неумолимым временем дома и храмы и роскошные отели, античность и великолепие. Здесь очень тесно переплелись культуры, стили, языки и народы, нравы и обычаи. Если вы приехали в Палермо впервые, то можете понять его не с первых минут, часов или даже дней. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали и по-настоящему полюбили сердце Сицилии.

Организационные детали

Условия бронирования

Детям до 10 лет — бесплатно

В некоторые дни экскурсию можно начать после 15:00 (уточняйте в переписке)

Если вы прибываете на круизном лайнере, пешеходная экскурсия продлится на час дольше — 3,5 часа и её стоимость увеличится на €80

По желанию экскурсию можно объединить с поездкой в Монреале

Дополнительные расходы

Входные билеты не включены в стоимость: €1-3 с чел.

Если вас 4 человека или больше, необходимо арендовать радиоприемники — €3 с чел.

Если вас больше 6 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит €25

Если вы закажите 2 мои экскурсии, сделаю скидку на вторую 10% от первоначальной цены