Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

На сегодняшний день мало кто не знает или не пробовал восхитительный вкус сыра «Пармезан» или «Пармской ветчины». Но мало кто был в городе Парма, который является родоначальником этих, и других «вкусностей». Помимо этого, город 🏙️ Парма-может гордиться своей историей 📖 и достопримечательностями 🏛️. Здесь Вы сможете увидеть; Резиденцию Марии Луизы (жены Наполеона), знаменитый театр Фарнези, Баптистерий и Центральный собор Доумо… Ну и конечно же попробовать превосходный вкус вина «Ламбруско» и посетить музей 🖼 по производству сыра.