Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Парме

Гид S.
Гид S. – Гид из Пармы
Обзорная экскурсия по Парме
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Обзорная экскурсия по Парме
Обзорная экскурсия по Парме
На сегодняшний день мало кто не знает или не пробовал восхитительный вкус сыра «Пармезан» или «Пармской ветчины». Но мало кто был в городе Парма, который является родоначальником этих, и других «вкусностей». Помимо этого, город 🏙️ Парма-может гордиться своей историей 📖 и достопримечательностями 🏛️. Здесь Вы сможете увидеть; Резиденцию Марии Луизы (жены Наполеона), знаменитый театр Фарнези, Баптистерий и Центральный собор Доумо… Ну и конечно же попробовать превосходный вкус вина «Ламбруско» и посетить музей 🖼 по производству сыра.
Начало и место завершения
🚩 Parma
Обзорная экскурсия по Парме
Обзорная экскурсия по Парме

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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