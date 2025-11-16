Добро пожаловать в Парму! Мы прогуляемся по местам, где устраивали водные баталии театрального флота, продавали колбы и древние рецепты, собирали старинные книги.
Вы очаруетесь местной архитектурой, заглянете в Кафедральный собор и Бенедиктинский монастырь Святого Иоанна, окунётесь в историю города и выпьете кофе в здании оперного театра.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Фарнезе (с посещением) — деревянный театр для водных баталий
- Кафедральный собор 12 века со средневековым календарём (с посещением)
- Бенедиктинский монастырь Святого Иоанна (с посещением), где вы познакомитесь с философией жизни «ora e lavora» (молись и работай)
- Старинную монастырскую аптеку
- Мастерскую сапожника — творца, который обувает мировую элиту
- Произведение Леонардо — и не только — в коллекции герцогов Фарнезе
Дегустация пармской ветчины, сыра пармиджано и ньокко фритто (жареного хрустящего хлеба) — также в программе! А ещё я угощу вас кофе в баре королевского оперного театра Пармы.
Вы узнаете:
- Почему жители Пармы произносят «р» на французский манер
- Как устроен театр, сцена которого заливается водой для водных баталий
- Почему пармцы говорят о второй жене Наполеона «наша Мария Луиза»
- Чем отличается прошутто от коппы
- Как Парма помогла Джузеппе Верди стать великим композитором
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, расстояния небольшие, в перерывах угощу вас вкусным кофе
- Программа 8+
- Дегустация входит в стоимость. Отдельно оплачивается: билет в Палаццо Пилота — €18, билет в монастырь Св. Иоанна — €10
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Парме
Провела экскурсии для 98 туристов
Живу в пригороде Болоньи с 1999 года, получила второе высшее образование в Академии Художеств по специальности реставрация. Переехала жить в Болонью по зову души, и душа не обманула, мне здесь хорошо, Болонья — мой город. Приезжайте, поделюсь впечатлениями, мыслями и чувствами.
