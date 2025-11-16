Парма — город с герцогским прошлым и студенческой атмосферой. Мы прогуляемся по тенистым аллеям дворцового парка и увидим шедевры романской архитектуры. Я расскажу о средневековых правителях и о жизни современных горожан.
А ещё вы узнаете, как Парме удаётся совмещать статус культурной столицы с итальянской непринуждённостью.
Описание экскурсии
- Мы начнем экскурсию около моста через реку Парма
- Отправимся в парк Дукале. Здесь тень вековых деревьев укроет нас от солнца, и на прогулке по дворцовым аллеям я расскажу о герцогах, которые некогда правивили этими городом
- Пройдем на Пьяцца Гарибальди, где местные жители обожают пить аперитив. Здесь — живая Парма: смеющиеся студенты, пожилые сеньоры за разговором о последних новостях — неспешный, влюблённый в себя город
- Дойдём до Пьяцца Дуомо — на этой тихой и величественной площади осмотрим шедевр романской архитектуры — кафедральный собор Пармы. Если окажемся там ранним утром, то увидим, как фрески Корреджо на куполе словно оживают в свете нового дня
- Рядом возвышается Баптистерий из розового веронского мрамора. Снаружи — строгий, внутри — наполненный нежными фресками и скульптурами. Здесь чувствуется дыхание Средневековья — спокойное и полное достоинства
Также на нашем маршруте: церковь «Мария за оградой» — дворец Пилотта — герцогский парк — театр Реджио — памятник Пармиджинино — площадь Гарибальди
Вы узнаете:
- об истории Пармы,
- её географической зоне
- главных достопримечательностях
- семье Фарнезе и их захоронении
- второй жене Наполеона
- фестивале Верди
- и о том, почему Парму называют вторым Парижем
Организационные детали
Кафедральный собор и Баптистерий мы осмотрим внутри, а остальные объекты на маршруте — снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Парме
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!
