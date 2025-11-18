Мои заказы

Пармезан и пармская ветчина - экскурсия на производство с дегустацией

Увидеть, как в Парме делают культовые деликатесы, и попробовать их прямо в цехах
Знаете, что значат для итальянцев сыр пармезан и пармская ветчина? Это наследие, традиции, время и терпение, которые воплотились в совершенном вкусе и стали национальной гордостью.

Вы увидите, как рождаются эти гастрономические шедевры на сыроварне и в цехе, где годами созревают сотни окороков. Услышите множество любопытных историй об этих продуктах — и попробуете их.
Описание экскурсии

Приглашаю вас в самую вкусную часть Италии — регион Эмилия-Романья, где рождаются легенды: Parmigiano Reggiano и Prosciutto di Parma.

Производство пармезана + дегустация (1 час)

  • Вы побываете в сыроварне, где сыр делают точно так же, как и тысячу лет назад: только натуральные ингредиенты, мастерство и время
  • Заглянете в производственный зал, где с восьми утра уже кипит молоко
  • Я расскажу о всех деталях процесса и объясню, почему этот сыр считается таким ценным
  • Вы выясните, почему его делают только в отдельных провинциях и только из молока утренней дойки
  • Раскроете, почему для настоящего пармезана не используют ни консервантов, ни добавок — только молоко, соль, сычужный фермент и любовь к ремеслу
  • Продегустируете три типа пармезана и рикотты

Производство прошутто + дегустация (1 час)

  • Вы попадёте в настоящую гастрономическую святыню — на производство знаменитой пармской ветчины
  • Побываете во всех цехах
  • Увидите сотни окороков, каждый из которых ждёт своего идеального момента
  • Узнаете, почему ветчину солят только вручную, как идёт процесс созревания ветчины и в чём уникальность прошутто из Пармы
  • Попробуете несколько видов пармской ветчины

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Citroen C4
  • Продолжительность поездка из Пармы до производства пармезана — 30–40 минут, до производства ветчины — 20 минут, обратно в Парму — около получаса
  • Дополнительно оплачиваются дегустации — в общей сложности €45 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Парме
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!

