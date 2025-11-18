Пармезан и пармская ветчина - экскурсия на производство с дегустацией

Знаете, что значат для итальянцев сыр пармезан и пармская ветчина? Это наследие, традиции, время и терпение, которые воплотились в совершенном вкусе и стали национальной гордостью.
Вы увидите, как рождаются эти гастрономические шедевры на сыроварне и в цехе, где годами созревают сотни окороков. Услышите множество любопытных историй об этих продуктах — и попробуете их.
Описание экскурсии
Приглашаю вас в самую вкусную часть Италии — регион Эмилия-Романья, где рождаются легенды: Parmigiano Reggiano и Prosciutto di Parma.
Производство пармезана + дегустация (1 час)
- Вы побываете в сыроварне, где сыр делают точно так же, как и тысячу лет назад: только натуральные ингредиенты, мастерство и время
- Заглянете в производственный зал, где с восьми утра уже кипит молоко
- Я расскажу о всех деталях процесса и объясню, почему этот сыр считается таким ценным
- Вы выясните, почему его делают только в отдельных провинциях и только из молока утренней дойки
- Раскроете, почему для настоящего пармезана не используют ни консервантов, ни добавок — только молоко, соль, сычужный фермент и любовь к ремеслу
- Продегустируете три типа пармезана и рикотты
Производство прошутто + дегустация (1 час)
- Вы попадёте в настоящую гастрономическую святыню — на производство знаменитой пармской ветчины
- Побываете во всех цехах
- Увидите сотни окороков, каждый из которых ждёт своего идеального момента
- Узнаете, почему ветчину солят только вручную, как идёт процесс созревания ветчины и в чём уникальность прошутто из Пармы
- Попробуете несколько видов пармской ветчины
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Citroen C4
- Продолжительность поездка из Пармы до производства пармезана — 30–40 минут, до производства ветчины — 20 минут, обратно в Парму — около получаса
- Дополнительно оплачиваются дегустации — в общей сложности €45 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Парме
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Юлия, проживаю в Болонье с 2001 года. Итальянцы везде разные, а в Болонье особенные, потому что это родина Университета. В Болонье своя уникальная культура еды и необычная энергия города. Узнайте больше на моих экскурсиях!
