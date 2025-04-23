Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Традиционная кухня Умбрии + посещение блошиного рынка
Гастропутешествие с поиском антикварных сокровищ из Перуджи, Ассизи, Фолиньо или Сполето
21 дек в 08:00
28 дек в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 апреля 2025Елена в Перудже провела для нас увлекательную экскурсию по городу. Мы погрузились в атмосферу старинных улочек, узнали много интересного о
- IIaroslav20 февраля 2025Очень знающий материал гид. Рассказывает очень интересно,располагает к себе. Очень довольны экскурсией
- ЮЮлия2 января 2025Экскурсия понравилась, спасибо. Подача материала интересная, в конце гид посоветовала очень вкусный ресторанчик. Умбрия прекрасна!
- ООксана11 июля 2024Очень понравилась с прогулка с Еленой. Прекрасный и многозначащий рассказчик!
- ВВероника18 июня 2024Перуджа прекрасна! Мы с удовольствием погуляли по городу в вечер приезда. Но только когда мы встретились с Еленой на следующее
- ВВалерия6 мая 2024Прекрасная экскурсия! Елена приготовила интересный рассказ без лишних утяжелений
- ЛЛариса17 декабря 2023Мы с мужем очень благодарны Елене за экскурсию. Несмотря на промозглую, безрадостную погоду в Перудже, время, проведенное с Еленой в городе оставило в душе теплое ощущение и желание побывать еще раз в столице Умбрии.
- ДДарья7 августа 2023Очень содержательно и занимательно. Большое спасибо за такую познавательную прогулку!
- ТТатьяна30 июля 2023Елена очень знающий и профессиональный гид, я буду ее рекомендовать.
- ООлеся25 июня 2023Спасибо большое Елене за интересный рассказ о городе, его истории, интересных событиях, людях! Было очень интересно и познавательно!
- ДДима17 октября 2022Потрясающая экскурсия и замечательный экскурсовод!!! Рекомендую без сомнений!!!
- ВВалентина12 декабря 2021Мне понравилась эта экскурсия. Елена очень интересно все рассказала. Экскурсия получилась содержательной,хотя на улице было и холодно и мы спешили! Поэтому смело рекомендую Елену!
- ББорис27 октября 2019Огромное спасибо Лена за отлично организованную и проведенную экскурсию по центру Перуджи.
За 3 часа Мы получили все что хотели: осмотрели
- ДДмитрий25 января 2019Замечательная экскурсия для зрителя любой степени подготовленности
- ККапитолина7 мая 2017Елена провела с нами чудесную экскурсию в Перуджи. За короткое время мы успели услышать многое и об истории города, его
