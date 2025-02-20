Индивидуальная
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Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Перуджа
Исследовать исторический центр столицы Умбрии
Завтра в 10:00
11 мар в 10:00
€153
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIaroslav20 февраля 2025Очень знающий материал гид. Рассказывает очень интересно,располагает к себе. Очень довольны экскурсией
- ЮЮлия2 января 2025Экскурсия понравилась, спасибо. Подача материала интересная, в конце гид посоветовала очень вкусный ресторанчик. Умбрия прекрасна!
- ООксана12 июля 2024Очень понравилась с прогулка с Еленой. Прекрасный и многозначащий рассказчик!
- ЮЮрий11 апреля 2023Елена произвела на нас самое хорошее впечатление. Экскурися была хорошо спланирована и организована. Будем рекомендовать нашим друзьям.
- ММарина2 августа 2018Отличная экскурсия, много интересной информации, вкусных и нетуристичнских мест. Спасибо большое, Елена!
Ответы на вопросы от путешественников по Перудже в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Перудже в марте 2025
Сейчас в Перудже в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 153 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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