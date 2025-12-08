Мои заказы

Традиционная кухня Умбрии + посещение блошиного рынка

Гастропутешествие с поиском антикварных сокровищ из Перуджи, Ассизи, Фолиньо или Сполето
Итальянская кухня — достояние всемирного культурного наследия.

В каждой провинции есть множество блюд, которые в другом месте будут приготовлены совершенно иначе, — поэтому лучше оценивать их вкус на родной земле.

Приглашаю вас продегустировать деликатесы Умбрии! А заодно посетить рынок антиквариата с мировой известностью.
Описание экскурсии

Мы прогуляемся по старинному городу и ощутим атмосферу истории, уходящую корнями во времена этрусков.

Побываем на одном из самых крупных блошиных рынков Италии, куда приезжают охотники за антиквариатом со всего мира.

Приобщимся к национальному развлечению — поиску редких сокровищ: от старинных кружев до средневековых музыкальных инструментов.

Остановимся на обед в аутентичной таверне, где попробуем около 25 видов различных блюд умбрийской кухни. На выбор — несколько видов закусок, пасты, мясных блюд и 3 вида десертов.

Я расскажу об истории региона, народных промыслах, умбрийской кухне и основных продуктах и специях, которые используют местные повара.

Объясню, как менялись итальянские традиции на пути от эпохи Средневековья к современности.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Opel Astra. Трансфер — из городов Перуджа, Ассизи, Фолиньо, Сполето
  • Вы также можете самостоятельно доехать из Рима до Ассизи (от станции «Термини» на поезде дорога около 2 часов). Я заберу вас на станции
  • Обед оплачивается дополнительно — €35 за чел. В него включена дегустация около 25 блюд и закусок плюс бокал вина

Ответы на вопросы

Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Перудже
Провела экскурсии для 24 туристов
Buongiorno, дорогие путешественники! Приглашаю вас на прогулки-экскурсии по городам Умбрии. По образованию я лингвист и культуролог, раньше работала преподавателем, а в настоящее время гид и переводчик. Имею опыт в сопровождении экскурсионных
читать дальше

групп, но больше всего мне нравится организовывать экскурсии для небольших компаний и индивидуальных путешественников. Только так возможно создать действительно уникальную прогулку, в которой будут учтены ваши интересы и пожелания. Узнать детали и подробности, которые не расскажут на групповой обзорной экскурсии и, конечно, получить приятные эмоции и неповторимые впечатления, остающиеся в памяти о вашей поездке на долгие годы.

