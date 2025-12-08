Итальянская кухня — достояние всемирного культурного наследия.
В каждой провинции есть множество блюд, которые в другом месте будут приготовлены совершенно иначе, — поэтому лучше оценивать их вкус на родной земле.
Приглашаю вас продегустировать деликатесы Умбрии! А заодно посетить рынок антиквариата с мировой известностью.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по старинному городу и ощутим атмосферу истории, уходящую корнями во времена этрусков.
Побываем на одном из самых крупных блошиных рынков Италии, куда приезжают охотники за антиквариатом со всего мира.
Приобщимся к национальному развлечению — поиску редких сокровищ: от старинных кружев до средневековых музыкальных инструментов.
Остановимся на обед в аутентичной таверне, где попробуем около 25 видов различных блюд умбрийской кухни. На выбор — несколько видов закусок, пасты, мясных блюд и 3 вида десертов.
Я расскажу об истории региона, народных промыслах, умбрийской кухне и основных продуктах и специях, которые используют местные повара.
Объясню, как менялись итальянские традиции на пути от эпохи Средневековья к современности.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Opel Astra. Трансфер — из городов Перуджа, Ассизи, Фолиньо, Сполето
- Вы также можете самостоятельно доехать из Рима до Ассизи (от станции «Термини» на поезде дорога около 2 часов). Я заберу вас на станции
- Обед оплачивается дополнительно — €35 за чел. В него включена дегустация около 25 блюд и закусок плюс бокал вина
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Перудже
Провела экскурсии для 24 туристов
Buongiorno, дорогие путешественники! Приглашаю вас на прогулки-экскурсии по городам Умбрии. По образованию я лингвист и культуролог, раньше работала преподавателем, а в настоящее время гид и переводчик.
