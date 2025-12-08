Итальянская кухня — достояние всемирного культурного наследия. В каждой провинции есть множество блюд, которые в другом месте будут приготовлены совершенно иначе, — поэтому лучше оценивать их вкус на родной земле. Приглашаю вас продегустировать деликатесы Умбрии! А заодно посетить рынок антиквариата с мировой известностью.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Перудже

Мы прогуляемся по старинному городу и ощутим атмосферу истории, уходящую корнями во времена этрусков.

Побываем на одном из самых крупных блошиных рынков Италии, куда приезжают охотники за антиквариатом со всего мира.

Приобщимся к национальному развлечению — поиску редких сокровищ: от старинных кружев до средневековых музыкальных инструментов.

Остановимся на обед в аутентичной таверне, где попробуем около 25 видов различных блюд умбрийской кухни. На выбор — несколько видов закусок, пасты, мясных блюд и 3 вида десертов.

Я расскажу об истории региона, народных промыслах, умбрийской кухне и основных продуктах и специях, которые используют местные повара.

Объясню, как менялись итальянские традиции на пути от эпохи Средневековья к современности.

Организационные детали