3 отзыва оставили туристы

Пиза — город 🏙️ Галилео Галилея и «падающей башни», заслуженно привлекает миллионы туристов со всего мира, вызывая у своих многочисленных гостей трепетное ощущение чуда и по-детски искреннее чувство удивления и любопытства!

Историки и археологи до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе о происхождении Пизы. Многочисленные гипотезы связывают этот город с историей 📖 древних цивилизаций — италийские племена, древние греки, этруски и древние римляне когда-то проживали на этих землях… После падения Римской империи город не потерял своей стратегической важности и, благодаря близости к морю и хорошо развитой системе речной коммуникации, привлекал на протяжении веков готов, лангобардов и франков… Переломным в истории Пизы стал 11 век. Именно тогда город превратился в одну из самых важных морских держав Средиземноморья (вместе с Генуей, Венецией и Амальфи), обогатился благодаря торговле с Востоком и активному участию в крестовых походах. Привезенные со Святой земли сокровища были потрачены на возведение уникального архитектурного комплекса, не знающего себе равных в мире и ставшего объектом Всемирного наследия — Площади Чудес (piazza dei Miracoli), включающего Кафедральный собор, Баптистерий, Падающую башню и Святое кладбище. Свидетели былого могущества морской Республики предстают перед восторженными взглядами посетителей как волшебное видение, где доминируют 3 цвета: синее небо, зеленая трава и ослепительный блеск белого мрамора и где всё говорит на загадочном языке символов. Каждый монумент заслуживает самого пристального внимания, являясь шедевром уникального архитектурного пизанского стиля. Задумавшись о самом сокровенном, вы не удержитесь, однако, от всеобщего энтузиазма и непременно захотите увезти с собой на память «ритуальное» фото в перспективе с «падающей башней» (это когда она падает, а вы возле неё кувыркаетесь, прыгаете, пытаетесь её обнять, подержать в руке или просто не дать ей окончательно рухнуть…) Почему бы и нет?

Однако знакомство с Пизой не ограничивается лишь её знаменитым «Полем Чудес»! Чтобы посетить другие не менее интересные достопримечательности 🏛️ и проникнуться атмосферой рекомендую вам прогуляться 👣 по городу. Из Флоренции до Пизы можно удобно добраться на поезде 🚂 (стоимость 8 евро, время в пути около часа). Наш маршрут начнется от ж/д станции по направлению к «Полю Чудес». Улица Корсо Италия, широкая и пешеходная, полностью отданная в распоряжение туристов, со множеством магазинов, уютных ресторанов, кафе и сувенирных лавок. Сразу понимаешь, что Пиза- это город туристов, но и современный, живой и активный центр научных исследований и университетской жизни. Здесь всегда очень много молодежи и студентов, современность не вступает в конфликт со стариной и жизнь бьет ключом во всем своем многообразии. По мосту Меццо попадем на площадь Гарибальди. Полюбуемся на великолепные исторические дворцы и на обворожительные виды на реку Арно. Улица Борго Стретто приведет нас в средневековый квартал. Здесь находится восхитительно красивая церковь ⛪ Сан-Микеле-ин-Борго 11века, здесь я покажу вам дом, где родился Галилео Галилей. Живописные маленькие улочки, уютные площади, окруженные башнями и портиками, узкие переулки, ведущие к характерным крошечным рынкам. Свернем на улицу Улисс Дини и окажемся на площади Кавальери. Это вторая по важности площадь Пизы. Здесь находятся украшенный скульптурами, аллегорическими фигурами и знаками зодиака Палаццо- дель -Кавальери, когда-то принадлежавший ордену рыцарей Святого Стефано, Палаццо-дель-Оролоджо с Башней Голода, описанной Данте в «Божественной комедии» и ренессансная церковь Санто-Стефано. С площади пройдем по улице Корсика до строгой церкви Святого Сикста в Кортевеккьо 11в. Здесь в раннем средневековье находился политический центр города. По улице дей Милле окажемся на улице Санта Мария, она-то и приведет нас к вожделенной Пизанской башне, но прежде заглянем в Ботанический сад (самый древний в Европе)!