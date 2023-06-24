Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи

Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
А что, если мы превратим самую обычную экскурсию по пизанской Площади Чудес в увлекательное приключение? Пока ребята будут выполнять задания, родители смогут узнать множество интересных фактов из истории этого города.
4.89
28 отзывов
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Команда Шерлока Холмса

Давайте перенесемся во времени и представим Пизу в период строительства всемирно известной Падающей башни!
… Дело было ранним июльским утром, Площадь Чудес кишила строителями. Скульпторы, вооружившись ломиком, украшали мраморные колонны изящной резьбой в византийском стиле, рабы тащили гигантские глыбы белоснежного мрамора для строительства крестильни. Справа от недостроенной крестильни прораб с умным видом обсуждал проект купола, доказывая, что купол в виде сахарной головы смотрится оригинальней. У стен госпиталя с криками «кофе, каппуччино, граппа!» топтались торговки. В общем, самое обычное пизанское утро…. Кто же виноват в том, что башня вышла кривой? Какие же секреты хранит этот уникальнейший шедевр архитектуры? Давайте разбираться!

Организационные детали

Билеты в монументы оплачиваются отдельно: Кафедральный собор, Крестильня и Монументальное кладбище — 10 евро взрослый, до 10 лет — бесплатно), подъем на Падающую Башню (по желанию после экскурсии) — 20 евро, детям до 8 лет — вход запрещен. Общий билет на весь комплекс – 27 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи (Виктория)Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи (Виктория)Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи (Виктория)Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи (Виктория)Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи (Виктория)Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи (Виктория)Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи (Людмила)
Н
24 июня 2023
Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было очень интересно. Она сделала экскурсию очень удобной и помогла нам с логистикой. Прекрасный тур и гид - рекомендуем и взрослым, и детям.
Виктория
24 июня 2023
Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.
Спасибо Антонине
Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно.
О
12 июня 2023
Остались довольны экскурсией. Сын подросток увлеченно слушал, хотя его сложно чем-то заинтересовать. В конце даже ответил на все вопросы Антонины, за что она ему вручила маленький приз. Было очень приятно
Людмила
8 апр 2023
Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом не толкались в гуще туристов - Антонина бережно вела нас👍 Самым ценным для меня
читать дальше

лично стал тот факт, что на вопрос «А что тебе больше всего запомнилось в сегодняшнем дне?» сын ответил: «Фреска! Я столько всего удивительного увидел, сам бы точно не рассмотрел». Антонина удивительно раскрыла для нас не только сюжеты фресок, но и много небанальных фактов. Наша самая искренняя рекомендация!

Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом
Т
1 окт 2022
Прекрасная экскурсия!

Рассказ был легок и гри этом очень интересен 2-м взрослым людям, интересующимся историей и искусством.

Совет: в Пизе стоит остановиться на чуть дольше, чем просто 'для посмотреть' на падающую башню.
Р
26 апр 2022
Мы были вшестером 4 взрослых и 2 детей, Антонина с самого начала смогла заинтересовать детей и преподнести исторический материал и легкой и забавной форме, 3 часа пролетели незаметно и приятно,
Кроме
читать дальше

того когда мы вечером столкнулись с проблемой в гостинице Антонина позвонила туда несколько раз и все решила в поздние часы и очень нам помогла, мы ей благодарны, рекомендуем ее от всей души,

Елена
31 янв 2022
Великолепная экскурсия! Антонина прекрасный рассказчик, организатор, и, ко всему прочему, чудесно ладит с детьми. До начала экскурсии мы оговорили несколько важных для нас индивидуальных моментов, и все из них были
читать дальше

профессионально учтены. Экскурсию проводили для мальчика восьми лет и он в полном восторге от своего маленького путешествия в Пизу, от того, как много он узнал о городе, его жителях, Площади Чудес, Пизанской Башне, и каким героем он оказался, вскарабкавшись на самую ее верхушку, и какой журнал путешественника он оформил за этот памятный день, а ценнейшую награду от Антонины (сувенирную башенку) он хранит в своей комнате до сих пор. Я думаю, что все родители понимают, какой вклад сделала гид, чтобы у ребенка зафиксировались в памяти именно такие впечатления. Мои наилучшие рекомендации в отношении этой экскурсии и родителям, и детям! Спасибо Антонине за ее профессионализм и личные качества!

о
29 ноя 2021
Мы были с детьми (9лет и 12лет), поэтому экскурсию искали именно с акцентом на детей. Антонина устроила для них экскурсию с челленджем. Они и считали и угадывали и предполагали. Во
читать дальше

время экскурсии дети были напряжены - дух соперничества. Антонина умело отслеживала настроение детей и выводила на ничью. Сувениры были приятной неожиданностью в конце экскурсии. Настоящие эмоции проявились после и до конца поездки напоминали о приятно проведенном времени. Если будет желание, пройдитесь по стене Пизы = 3 км.

А
20 окт 2021
Отличная экскурсия, которая интересна и взрослым, и детям (11 и 14 лет). Содержательная информация как о piazza dei miracoli (и знаменитой башне), так и о жизни города в средние века. Для детей много интересных вопросов и загадок:)
Максим
2 сен 2021
Спасибо за хорошую, интересную и очень обширную экскурсию. Антонина смогла заинтересовать всех наших детей. Возраст был разный 12, 13, 14 лет. Понравились подарки, которые будут напоминать о Пизе. Спасибо ещё раз и процветания вашей фирме.
Т
24 авг 2021
Огромное спасибо Антонине за прекрасную экскурсию "Как пизанцы башню строили?"!
Было интересно не только детям (10 и 12 лет), но и взрослым. Все с удовольствием слушали рассказ и отвечали на вопросы квеста. Девчонки много всего запомнили и теперь с удовольствием пересказывают все родственникам и друзьям.
Татьяна
Арина
22 авг 2020
Экскурсия очень подходит для семей с детьми, потому что Антонина давала детям (9 и 5 лет) постоянные задания, связанные с историей Пизы, что очень закрепило материал в их детском сознании,
читать дальше

держало внимание и было увлекательным путешествием в историю. В конце все получили оригинальные подарки, отчего тоже были счастливы. Большое спасибо! Это именно то, что нам было нужно: счастливые дети, спокойные рожители😊 Сын сказал, что Антонина - лучший экскурсовод!

А
29 дек 2019
Чудесная Экскурсия. И взрослые и дети в восторге!!!
Е
2 дек 2019
Очень интересная экскурсия. Антонина держали
внимание 7-летних детей 2 часа. По сути, это был
квест с заданиям, загадками, а пока дети выполняли
задания Антонина отвечала на вопросы взрослых.
В
21 сен 2019
Отличная экскурсия. Младший сын (4 года) после экскурсии скупил на местном рынке все размеры пизанской башни. Старший 6 лет, собрался идти на раскопки оставшихся кораблей. Если не понятно почему, то сходите на экскурсию…
В целом все отлично. И спасибо за классные идеи с фото у башни.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пизы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетние

Похожие экскурсии из Пизы

Пиза - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
103 за всё до 3 чел.
Пиза - это не только падающая башня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Пешком по Площади Чудес
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Завтра в 09:30
11 июня в 09:00
134 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пизе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пизе
ХорошоТам