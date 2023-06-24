Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
А что, если мы превратим самую обычную экскурсию по пизанской Площади Чудес в увлекательное приключение? Пока ребята будут выполнять задания, родители смогут узнать множество интересных фактов из истории этого города.
Давайте перенесемся во времени и представим Пизу в период строительства всемирно известной Падающей башни! … Дело было ранним июльским утром, Площадь Чудес кишила строителями. Скульпторы, вооружившись ломиком, украшали мраморные колонны изящной резьбой в византийском стиле, рабы тащили гигантские глыбы белоснежного мрамора для строительства крестильни. Справа от недостроенной крестильни прораб с умным видом обсуждал проект купола, доказывая, что купол в виде сахарной головы смотрится оригинальней. У стен госпиталя с криками «кофе, каппуччино, граппа!» топтались торговки. В общем, самое обычное пизанское утро…. Кто же виноват в том, что башня вышла кривой? Какие же секреты хранит этот уникальнейший шедевр архитектуры? Давайте разбираться!
Организационные детали
Билеты в монументы оплачиваются отдельно: Кафедральный собор, Крестильня и Монументальное кладбище — 10 евро взрослый, до 10 лет — бесплатно), подъем на Падающую Башню (по желанию после экскурсии) — 20 евро, детям до 8 лет — вход запрещен. Общий билет на весь комплекс – 27 евро.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваш гид в Пизе
Провела экскурсии для 1198 туристов
Меня зовут Антонина, я лицензированный гид по Флоренции, Пизе, Лукке, Долине Кьянти. Уже 18 лет живу в Тоскане и не перестаю ей восхищаться. Она тёплая, гостеприимная и насыщенная достопримечательностями. Моя читать дальше
задача — влюбить вас в Тоскану! Познакомить с историей древних городов и поделиться их секретами. Мои 14 лет опыта работы экскурсоводом, знания и позитив — это именно то, что позволяет мне дарить незабываемые воспоминания и взрослым, и детям!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Наташа
24 июня 2023
Антонина прекрасно рассказала историю Пизы - и не только башни! Она вовлекла в рассказ наших детей и взрослым тоже было очень интересно. Она сделала экскурсию очень удобной и помогла нам с логистикой. Прекрасный тур и гид - рекомендуем и взрослым, и детям.
Виктория
24 июня 2023
Отличная экскурсия для всей семьи. Мы были с друзьями, время пролетело не заметно. Спасибо Антонине
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Ольга
12 июня 2023
Остались довольны экскурсией. Сын подросток увлеченно слушал, хотя его сложно чем-то заинтересовать. В конце даже ответил на все вопросы Антонины, за что она ему вручила маленький приз. Было очень приятно
Людмила
8 апр 2023
Экскурсия чудесная! Не затянуто, живо с кучей интересных фактов👍 Мы видели все самое интересное, при этом не толкались в гуще туристов - Антонина бережно вела нас👍 Самым ценным для меня читать дальше
лично стал тот факт, что на вопрос «А что тебе больше всего запомнилось в сегодняшнем дне?» сын ответил: «Фреска! Я столько всего удивительного увидел, сам бы точно не рассмотрел». Антонина удивительно раскрыла для нас не только сюжеты фресок, но и много небанальных фактов. Наша самая искренняя рекомендация!
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Татьяна
1 окт 2022
Прекрасная экскурсия!
Рассказ был легок и гри этом очень интересен 2-м взрослым людям, интересующимся историей и искусством.
Совет: в Пизе стоит остановиться на чуть дольше, чем просто 'для посмотреть' на падающую башню.
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РИММА
26 апр 2022
Мы были вшестером 4 взрослых и 2 детей, Антонина с самого начала смогла заинтересовать детей и преподнести исторический материал и легкой и забавной форме, 3 часа пролетели незаметно и приятно, Кроме читать дальше
того когда мы вечером столкнулись с проблемой в гостинице Антонина позвонила туда несколько раз и все решила в поздние часы и очень нам помогла, мы ей благодарны, рекомендуем ее от всей души,
Елена
31 янв 2022
Великолепная экскурсия! Антонина прекрасный рассказчик, организатор, и, ко всему прочему, чудесно ладит с детьми. До начала экскурсии мы оговорили несколько важных для нас индивидуальных моментов, и все из них были читать дальше
профессионально учтены. Экскурсию проводили для мальчика восьми лет и он в полном восторге от своего маленького путешествия в Пизу, от того, как много он узнал о городе, его жителях, Площади Чудес, Пизанской Башне, и каким героем он оказался, вскарабкавшись на самую ее верхушку, и какой журнал путешественника он оформил за этот памятный день, а ценнейшую награду от Антонины (сувенирную башенку) он хранит в своей комнате до сих пор. Я думаю, что все родители понимают, какой вклад сделала гид, чтобы у ребенка зафиксировались в памяти именно такие впечатления. Мои наилучшие рекомендации в отношении этой экскурсии и родителям, и детям! Спасибо Антонине за ее профессионализм и личные качества!
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ольга
29 ноя 2021
Мы были с детьми (9лет и 12лет), поэтому экскурсию искали именно с акцентом на детей. Антонина устроила для них экскурсию с челленджем. Они и считали и угадывали и предполагали. Во читать дальше
время экскурсии дети были напряжены - дух соперничества. Антонина умело отслеживала настроение детей и выводила на ничью. Сувениры были приятной неожиданностью в конце экскурсии. Настоящие эмоции проявились после и до конца поездки напоминали о приятно проведенном времени. Если будет желание, пройдитесь по стене Пизы = 3 км.
А
Андрей
20 окт 2021
Отличная экскурсия, которая интересна и взрослым, и детям (11 и 14 лет). Содержательная информация как о piazza dei miracoli (и знаменитой башне), так и о жизни города в средние века. Для детей много интересных вопросов и загадок:)
Максим
2 сен 2021
Спасибо за хорошую, интересную и очень обширную экскурсию. Антонина смогла заинтересовать всех наших детей. Возраст был разный 12, 13, 14 лет. Понравились подарки, которые будут напоминать о Пизе. Спасибо ещё раз и процветания вашей фирме.
Т
Татьяна
24 авг 2021
Огромное спасибо Антонине за прекрасную экскурсию "Как пизанцы башню строили?"! Было интересно не только детям (10 и 12 лет), но и взрослым. Все с удовольствием слушали рассказ и отвечали на вопросы квеста. Девчонки много всего запомнили и теперь с удовольствием пересказывают все родственникам и друзьям. Татьяна
Арина
22 авг 2020
Экскурсия очень подходит для семей с детьми, потому что Антонина давала детям (9 и 5 лет) постоянные задания, связанные с историей Пизы, что очень закрепило материал в их детском сознании, читать дальше
держало внимание и было увлекательным путешествием в историю. В конце все получили оригинальные подарки, отчего тоже были счастливы. Большое спасибо! Это именно то, что нам было нужно: счастливые дети, спокойные рожители😊 Сын сказал, что Антонина - лучший экскурсовод!
А
Анна
29 дек 2019
Чудесная Экскурсия. И взрослые и дети в восторге!!!
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Елена
2 дек 2019
Очень интересная экскурсия. Антонина держали внимание 7-летних детей 2 часа. По сути, это был квест с заданиям, загадками, а пока дети выполняли задания Антонина отвечала на вопросы взрослых.
В
Вячеслав
21 сен 2019
Отличная экскурсия. Младший сын (4 года) после экскурсии скупил на местном рынке все размеры пизанской башни. Старший 6 лет, собрался идти на раскопки оставшихся кораблей. Если не понятно почему, то сходите на экскурсию… В целом все отлично. И спасибо за классные идеи с фото у башни.