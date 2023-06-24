А что, если мы превратим самую обычную экскурсию по пизанской Площади Чудес в увлекательное приключение? Пока ребята будут выполнять задания, родители смогут узнать множество интересных фактов из истории этого города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Команда Шерлока Холмса

Давайте перенесемся во времени и представим Пизу в период строительства всемирно известной Падающей башни!

… Дело было ранним июльским утром, Площадь Чудес кишила строителями. Скульпторы, вооружившись ломиком, украшали мраморные колонны изящной резьбой в византийском стиле, рабы тащили гигантские глыбы белоснежного мрамора для строительства крестильни. Справа от недостроенной крестильни прораб с умным видом обсуждал проект купола, доказывая, что купол в виде сахарной головы смотрится оригинальней. У стен госпиталя с криками «кофе, каппуччино, граппа!» топтались торговки. В общем, самое обычное пизанское утро…. Кто же виноват в том, что башня вышла кривой? Какие же секреты хранит этот уникальнейший шедевр архитектуры? Давайте разбираться!

Организационные детали

Билеты в монументы оплачиваются отдельно: Кафедральный собор, Крестильня и Монументальное кладбище — 10 евро взрослый, до 10 лет — бесплатно), подъем на Падающую Башню (по желанию после экскурсии) — 20 евро, детям до 8 лет — вход запрещен. Общий билет на весь комплекс – 27 евро.