Вы окунётесь в историю Пьяцца-деи-Мираколи — она же Соборная площадь и Площадь Чудес. Осмотрите один из первых соборов Тосканы и крестильню, полы которой украшены разноцветными камнями. Узнаете, как связаны средневековые фрески и произведения Франца Листа. И увидите главную достопримечательность Пизы — падающую башню. По желанию зайдёте во все локации.
Описание экскурсии
- Пизанский собор — один из первых соборов Тосканы в честь Успения Пресвятой Девы Марии. Вы оцените его внутреннее убранство и произведения искусства Раннего Возрождения.
- Баптистерий Святого Иоанна — городская крестильня с волшебной акустикой. Вы рассмотрите купель с резными панелями, мраморные полы с узорами из разноцветных камней и шестиугольный амвон для чтения Евангелие.
- Кладбище Кампо-Санто. Познакомитесь с коллекцией римских саркофагов и фресками 14–15 веков. Узнаете, благодаря какой фреске родились новеллы Боккаччо и музыка Листа.
- Пизанская башня. Я во всех подробностях расскажу историю этой колокольни, которая больше известна как падающая башня. Если захотите, подниметесь по её каменным ступеням на самый верх.
Организационные детали
Маршрут можно скорректировать и не заходить во все локации.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Баптистерий Святого Иоанна — €7/чел.
- Кампо-Санто — €7/чел.
- Пизанская башня — €20/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пьяцца-деи-Мираколи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посещение Пизанской башни с Ириной оставило очень тёплое впечатление. Это место хорошо известно, но вживую производит особенно сильное впечатление: в нём есть и красота, и история, и тот редкий эффект,
Ирина
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой приятный отзыв. Я рада, что прогулка по площади оставила хорошее впечатление. С ув. Ирина
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Нам к сожалению не повезло в дороге, и мы немного опоздали на экскурсию, но всеже смогли встретиться с Ириной. Она очень интересно и быстро все самое интересное о городе рассказала и показала. Было очень жарко, но очень интересно! Жалко не успели послушать больше. С удовольствием бы вернулись и пошли еще раз на экскурсию с Ириной.
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хотелось бы выразить весь спектр чувств от экскурсии, но это невозможно 🙈 подхватила нас на крыльях истории и унесла между веками и эпохами❤️ экскурсовод шикарная, все точно, быстро и очень структурировано. с учетом того, что у нас было всего 1,5 часа… Ирина сделала невозможное возможным. мы успели влюбиться в Пизу. и готовы вернуться вновь
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Ирина провела замечательную экскурсию) Материал очень структурирован, интересная подача, множество деталей и особенностей) Спасибо, очень рекомендую)
Ирина
Ответ организатора:
Виктор, благодарю, мне очень приятно. С ув. Ирина
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Все понравилось. Рекомендую к посещению обязательно!
Ирина
Ответ организатора:
очееь признательна за отзыв и рекомендации. С ув. Ирина
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Ирина - отличный экскурсовод, глубоко знающая историю и культуру региона.
Были на экскурсии с 2-мя годовалыми детьми, адаптировала маршрут под наши пожелания.
Любезно встретила на Ж/д вокзале. Вовлекла в рассказ старших детей
Были на экскурсии с 2-мя годовалыми детьми, адаптировала маршрут под наши пожелания.
Любезно встретила на Ж/д вокзале. Вовлекла в рассказ старших детей
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