Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Вы окунётесь в историю Пьяцца-деи-Мираколи — она же Соборная площадь и Площадь Чудес. Осмотрите один из первых соборов Тосканы и крестильню, полы которой украшены разноцветными камнями. Узнаете, как связаны средневековые фрески и произведения Франца Листа. И увидите главную достопримечательность Пизы — падающую башню. По желанию зайдёте во все локации.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Пизанский собор — один из первых соборов Тосканы в честь Успения Пресвятой Девы Марии. Вы оцените его внутреннее убранство и произведения искусства Раннего Возрождения.
- Баптистерий Святого Иоанна — городская крестильня с волшебной акустикой. Вы рассмотрите купель с резными панелями, мраморные полы с узорами из разноцветных камней и шестиугольный амвон для чтения Евангелие.
- Кладбище Кампо-Санто. Познакомитесь с коллекцией римских саркофагов и фресками 14–15 веков. Узнаете, благодаря какой фреске родились новеллы Боккаччо и музыка Листа.
- Пизанская башня. Я во всех подробностях расскажу историю этой колокольни, которая больше известна как падающая башня. Если захотите, подниметесь по её каменным ступеням на самый верх.
Организационные детали
Маршрут можно скорректировать и не заходить во все локации.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Баптистерий Святого Иоанна — €7/чел.
- Кампо-Санто — €7/чел.
- Пизанская башня — €20/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Пьяцца-деи-Мираколи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пизе
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
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