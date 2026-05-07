Огромное спасибо за такой приятный отзыв. Я рада, что прогулка по площади оставила хорошее впечатление. С ув. Ирина

Посещение Пизанской башни с Ириной оставило очень тёплое впечатление. Это место хорошо известно, но вживую производит особенно сильное впечатление: в нём есть и красота, и история, и тот редкий эффект,

когда знаменитый образ оказывается даже выразительнее ожиданий. Отдельно хочется поблагодарить нашего гида за интересную и спокойную экскурсию. Благодаря его рассказу башня и вся Площадь Чудес воспринимались не просто как обязательная остановка в маршруте, а как живое пространство с характером и памятью. Это был красивый, размеренный день, который надолго останется в памяти.

Oksana

Нам к сожалению не повезло в дороге, и мы немного опоздали на экскурсию, но всеже смогли встретиться с Ириной. Она очень интересно и быстро все самое интересное о городе рассказала и показала. Было очень жарко, но очень интересно! Жалко не успели послушать больше. С удовольствием бы вернулись и пошли еще раз на экскурсию с Ириной.