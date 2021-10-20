Отзыв на: Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи А Андрей 5 Отличная экскурсия, которая интересна и взрослым, и детям (11 и 14 лет). Содержательная информация как о piazza dei miracoli (и знаменитой башне), так и о жизни города в средние века. Для детей много интересных вопросов и загадок:)

Отзыв на: Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи М Максим 5 Спасибо за хорошую, интересную и очень обширную экскурсию. Антонина смогла заинтересовать всех наших детей. Возраст был разный 12, 13, 14 лет. Понравились подарки, которые будут напоминать о Пизе. Спасибо ещё раз и процветания вашей фирме.

Отзыв на: Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи Т Татьяна 5 Огромное спасибо Антонине за прекрасную экскурсию "Как пизанцы башню строили. "! Было интересно не только детям (10 и 12 лет), но и взрослым. Все с удовольствием слушали рассказ и отвечали на вопросы квеста. Девчонки много всего запомнили и теперь с удовольствием пересказывают все родственникам и друзьям. Татьяна

Отзыв на: Пиза — это не только падающая башня! И Ирина 5 Светлана! Спасибо большое за прекрасную экскурсию, за Ваш энтузиазм, знания и чувство юмора. Желаем Вам дальнейших успехов, Ирина и Марк

Отзыв на: Пиза — это не только падающая башня! н наталья 5 Экскурсия была интересной не только взрослым, но и 16 летнему сыну и 7 летней дочери! Светлана интересно и эмоционально подаёт материал

Отзыв на: Пиза — это не только падающая башня! Т Татьяна 5 Светлана - удивительный гид! Редко встретишь такого вовлеченного и увлечённого человека! Огромное спасибо!

Отзыв на: Пиза — первое знакомство А Анна 5 У нас была экскурсия по Лукке. Марианна сама предложила заменить одно на другое, т. к. мы самостоятельно уже побывали в Пизе. Лукка - очаровательный городок, а Марианна - очаровательный гид! Мы, естественно, прогулялись по крепостной стене, посмотрели, по-моему, все церкви и соборы - обалденной красоты, постояли на знаменитой "круглой" площади, а главное, все это сопровождалось интересным информативным материалом! Мне кажется, что Марианна сама влюблена в этот какой-то необыкновенно уютный и умиротворяющий городок. У нас был великолепный февральский теплый и солнечный день, да ещё и ярмарка по всему городу! Уезжали с большим сожалением, что не можем остаться подольше! Марианна, большое спасибо и всяческих удач! И ещё: у Марианны очень, на мой взгляд, спокойная и "интеллигентная" подача материала! Я уж не говорила ей, что сама была гидом несколько лет, у нас, зачастую, такая аккуратная "компанейская" манера вовлекать туристов в разговор, "расшевеливать" их, заинтересовывать не только материалом, а у неё - "зрительная" манера, то есть тебе кажется, что ты вообще ходишь только туда, слышишь и смотришь только то, что именно Тебе и хочется! Быть такой ненавязчивой, но незаметно удачно направлять и интересно рассказывать - особый "конек" этого гида! Еще раз, спасибо за прекрасный день! Анна и Василий, Москва

Отзыв на: Пиза — первое знакомство С Светлана 5 При бронировании экскурсии Марианна предложила заменить обзорку по Пизе на обзорку по городу Лукка. Мы согласились и не пожалели! И хотя погода была ветренной и пасмурной, все прошло очень хорошо. Марианна интересный рассказчик, ответила на все наши вопросы о быте итальянцев, а так же на все наши доп вопросы по теме. Очень приятная в общении и эмоциональная девушка.

Отзыв на: Пиза — любовь с первого взгляда А Анна 5 Юлия - прекрасный, компетентный и очень доброжелательный экскурсовод! Информация подавалась структурированно, доступно, с интересными фактами, все легко запоминалось и осталось в памяти. Чувствовалась забота о туристах. Заранее Юлия посоветовала нам приобрести билеты в достопримечательности онлайн, что сэкономило время. Пиза оказалась для нас действительно любовью с первого взгляда, чему здорово поспособствовала наша экскурсия. )