Все экскурсии в Пизе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пизе – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 58 ⭐ отзывов, цены от €27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пизе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Пизанская башня и собор: входной билет без очереди
30м
27
за 1 чел.
Пизанская башня и собор: входной билет без очереди
Посетите Пизанскую башню в предварительно забронированное время посещения, неспешно поднимитесь на башню...
Смотрите в описании.
Экскурсия на "Площади Чудес"
Индивидуальная экскурсия
126
за 1-7 чел.
Экскурсия на "Площади Чудес"
каждый день по мере заказа
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Индивидуальная экскурсия
4.9
20
130
за 1-10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Пиза - тосканское чудо
Индивидуальная экскурсия
5
3
150
за 1-10 чел.
Пиза - тосканское чудо
Пиза — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
4.7
6
88
за 1-10 чел.
Пиза — первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Пиза и Лукка: два города - две судьбы
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-7 чел.
Пиза и Лукка: два города - две судьбы
На экскурсии вы побываете в двух удивительных городах Тосканы: Пизе и Лукке
по договоренности
Пиза — это не только падающая башня!
Индивидуальная экскурсия
5
17
235
за 1-6 чел.
Пиза — это не только падающая башня!
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Загородные аристократические виллы Пизы
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-7 чел.
Загородные аристократические виллы Пизы
по предварительному заказу за 1- 2, возможности хозяев принять гостей.
Пиза — любовь с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
5
11
130
за 1-10 чел.
Пиза — любовь с первого взгляда
Увидеть знаковые места города и узнать их историю на насыщенной обзорной экскурсии
Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-7 чел.
Мастер-класс в лаборатории шоколадной долины "Tuscan Chocolate Valley"
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-5 чел.
Прогулка в заповеднике поместья Сан Россорэ
по предварительному заказу и договорённости
Пиза & скачки на ипподроме Сан - Россорэ
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-5 чел.
Пиза & скачки на ипподроме Сан - Россорэ
Экскурсия дневная или вечерняя только в день скачек
Сладенький маршрут. Шоколадные чудеса Пизы
Индивидуальная экскурсия
175
за 1-20 чел.
Сладенький маршрут. Шоколадные чудеса Пизы
по запросу
Охота за трюфелями с дегустацией
Индивидуальная экскурсия
230
за 1-7 чел.
Охота за трюфелями с дегустацией
предварительный заказ и договорнность
Болгери - маленькое тосканское чудо Супертосканское Бордо
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-7 чел.
Болгери - маленькое тосканское чудо Супертосканское Бордо
о предварительному заказу и договорённости
Пиза - история амбициозной морской державы
Индивидуальная экскурсия
170
за 1-20 чел.
Пиза - история амбициозной морской державы
Пиза и Вольтерра за один день
Индивидуальная экскурсия
350
за 1-7 чел.
Пиза и Вольтерра за один день
Пиво не чай, стакана не хватит
Индивидуальная экскурсия
320
за 1-7 чел.
Пиво не чай, стакана не хватит
По предварительному заказу и договорённости с усадьбой
Пиза и Сан-Пьетро а Градо
Индивидуальная экскурсия
185
за 1-5 чел.
Пиза и Сан-Пьетро а Градо
По предварительному заказу и договорённости
Увлекательная ферма в Пизе
Индивидуальная экскурсия
350
за 1-7 чел.
Увлекательная ферма в Пизе
Дегустация трюфеля
Индивидуальная экскурсия
5
1
230
за 1-7 чел.
Дегустация трюфеля
по возможности принятия хозяйства

Последние отзывы «Экскурсии Пизы»

  • Отзыв на: Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    А
    Андрей
    20 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, которая интересна и взрослым, и детям (11 и 14 лет). Содержательная информация как о piazza dei miracoli (и знаменитой башне), так и о жизни города в средние века. Для детей много интересных вопросов и загадок:)
  • Отзыв на: Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    М
    Максим
    2 сентября 2021
    5
    Спасибо за хорошую, интересную и очень обширную экскурсию. Антонина смогла заинтересовать всех наших детей. Возраст был разный 12, 13, 14 лет. Понравились подарки, которые будут напоминать о Пизе. Спасибо ещё раз и процветания вашей фирме.
  • Отзыв на: Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
    Т
    Татьяна
    24 августа 2021
    5
    Огромное спасибо Антонине за прекрасную экскурсию "Как пизанцы башню строили. "! Было интересно не только детям (10 и 12 лет), но и взрослым. Все с удовольствием слушали рассказ и отвечали на вопросы квеста. Девчонки много всего запомнили и теперь с удовольствием пересказывают все родственникам и друзьям. Татьяна
  • Отзыв на: Пиза — это не только падающая башня!
    И
    Ирина
    23 августа 2021
    5
    Светлана! Спасибо большое за прекрасную экскурсию, за Ваш энтузиазм, знания и чувство юмора. Желаем Вам дальнейших успехов, Ирина и Марк
  • Отзыв на: Пиза — это не только падающая башня!
    н
    наталья
    27 июля 2021
    5
    Экскурсия была интересной не только взрослым, но и 16 летнему сыну и 7 летней дочери! Светлана интересно и эмоционально подаёт материал
  • Отзыв на: Пиза — это не только падающая башня!
    Т
    Татьяна
    6 марта 2020
    5
    Светлана - удивительный гид! Редко встретишь такого вовлеченного и увлечённого человека! Огромное спасибо!
  • Отзыв на: Пиза — первое знакомство
    А
    Анна
    18 февраля 2020
    5
    У нас была экскурсия по Лукке. Марианна сама предложила заменить одно на другое, т. к. мы самостоятельно уже побывали в Пизе. Лукка - очаровательный городок, а Марианна - очаровательный гид! Мы, естественно, прогулялись по крепостной стене, посмотрели, по-моему, все церкви и соборы - обалденной красоты, постояли на знаменитой "круглой" площади, а главное, все это сопровождалось интересным информативным материалом! Мне кажется, что Марианна сама влюблена в этот какой-то необыкновенно уютный и умиротворяющий городок. У нас был великолепный февральский теплый и солнечный день, да ещё и ярмарка по всему городу! Уезжали с большим сожалением, что не можем остаться подольше! Марианна, большое спасибо и всяческих удач! И ещё: у Марианны очень, на мой взгляд, спокойная и "интеллигентная" подача материала! Я уж не говорила ей, что сама была гидом несколько лет, у нас, зачастую, такая аккуратная "компанейская" манера вовлекать туристов в разговор, "расшевеливать" их, заинтересовывать не только материалом, а у неё - "зрительная" манера, то есть тебе кажется, что ты вообще ходишь только туда, слышишь и смотришь только то, что именно Тебе и хочется! Быть такой ненавязчивой, но незаметно удачно направлять и интересно рассказывать - особый "конек" этого гида! Еще раз, спасибо за прекрасный день! Анна и Василий, Москва
  • Отзыв на: Пиза — первое знакомство
    С
    Светлана
    11 февраля 2020
    5
    При бронировании экскурсии Марианна предложила заменить обзорку по Пизе на обзорку по городу Лукка. Мы согласились и не пожалели! И хотя погода была ветренной и пасмурной, все прошло очень хорошо. Марианна интересный рассказчик, ответила на все наши вопросы о быте итальянцев, а так же на все наши доп вопросы по теме. Очень приятная в общении и эмоциональная девушка.
  • Отзыв на: Пиза — любовь с первого взгляда
    А
    Анна
    29 октября 2019
    5
    Юлия - прекрасный, компетентный и очень доброжелательный экскурсовод! Информация подавалась структурированно, доступно, с интересными фактами, все легко запоминалось и осталось в памяти. Чувствовалась забота о туристах. Заранее Юлия посоветовала нам приобрести билеты в достопримечательности онлайн, что сэкономило время. Пиза оказалась для нас действительно любовью с первого взгляда, чему здорово поспособствовала наша экскурсия. )
  • Отзыв на: Пиза — любовь с первого взгляда
    О
    Ольга
    10 сентября 2019
    5
    Прекрасная Экскурсия
🇮🇹