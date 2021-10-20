Все экскурсии в Пизе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пизе – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 58 ⭐ отзывов, цены от €27. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пизе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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30м
€27
за 1 чел.
Пизанская башня и собор: входной билет без очереди
Посетите Пизанскую башню в предварительно забронированное время посещения, неспешно поднимитесь на башню...
Смотрите в описании.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€126
за 1-7 чел.
каждый день по мере заказа
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€88
за 1-10 чел.
Пиза — первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€300
за 1-7 чел.
Пиза и Лукка: два города - две судьбы
На экскурсии вы побываете в двух удивительных городах Тосканы: Пизе и Лукке
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€235
за 1-6 чел.
Пиза — это не только падающая башня!
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Индивидуальная экскурсия
4ч
€250
за 1-7 чел.
по предварительному заказу за 1- 2, возможности хозяев принять гостей.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Пиза — любовь с первого взгляда
Увидеть знаковые места города и узнать их историю на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€200
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€200
за 1-5 чел.
по предварительному заказу и договорённости
Индивидуальная экскурсия
4ч
€250
за 1-5 чел.
Экскурсия дневная или вечерняя только в день скачек
Индивидуальная экскурсия
3ч
€175
за 1-20 чел.
по запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
€230
за 1-7 чел.
предварительный заказ и договорнность
Индивидуальная экскурсия
3ч
€250
за 1-7 чел.
о предварительному заказу и договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
€170
за 1-20 чел.
Индивидуальная экскурсия
6ч
€350
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
5ч
€320
за 1-7 чел.
По предварительному заказу и договорённости с усадьбой
Индивидуальная экскурсия
3ч
€185
за 1-5 чел.
По предварительному заказу и договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
€350
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€230
за 1-7 чел.
по возможности принятия хозяйства
Последние отзывы «Экскурсии Пизы»
- ААндрей20 октября 2021Отличная экскурсия, которая интересна и взрослым, и детям (11 и 14 лет). Содержательная информация как о piazza dei miracoli (и знаменитой башне), так и о жизни города в средние века. Для детей много интересных вопросов и загадок:)
- ММаксим2 сентября 2021Спасибо за хорошую, интересную и очень обширную экскурсию. Антонина смогла заинтересовать всех наших детей. Возраст был разный 12, 13, 14 лет. Понравились подарки, которые будут напоминать о Пизе. Спасибо ещё раз и процветания вашей фирме.
- ТТатьяна24 августа 2021Огромное спасибо Антонине за прекрасную экскурсию "Как пизанцы башню строили. "! Было интересно не только детям (10 и 12 лет), но и взрослым. Все с удовольствием слушали рассказ и отвечали на вопросы квеста. Девчонки много всего запомнили и теперь с удовольствием пересказывают все родственникам и друзьям. Татьяна
- ИИрина23 августа 2021Светлана! Спасибо большое за прекрасную экскурсию, за Ваш энтузиазм, знания и чувство юмора. Желаем Вам дальнейших успехов, Ирина и Марк
- ннаталья27 июля 2021Экскурсия была интересной не только взрослым, но и 16 летнему сыну и 7 летней дочери! Светлана интересно и эмоционально подаёт материал
- ТТатьяна6 марта 2020Светлана - удивительный гид! Редко встретишь такого вовлеченного и увлечённого человека! Огромное спасибо!
- Отзыв на: Пиза — первое знакомствоААнна18 февраля 2020У нас была экскурсия по Лукке. Марианна сама предложила заменить одно на другое, т. к. мы самостоятельно уже побывали в Пизе. Лукка - очаровательный городок, а Марианна - очаровательный гид! Мы, естественно, прогулялись по крепостной стене, посмотрели, по-моему, все церкви и соборы - обалденной красоты, постояли на знаменитой "круглой" площади, а главное, все это сопровождалось интересным информативным материалом! Мне кажется, что Марианна сама влюблена в этот какой-то необыкновенно уютный и умиротворяющий городок. У нас был великолепный февральский теплый и солнечный день, да ещё и ярмарка по всему городу! Уезжали с большим сожалением, что не можем остаться подольше! Марианна, большое спасибо и всяческих удач! И ещё: у Марианны очень, на мой взгляд, спокойная и "интеллигентная" подача материала! Я уж не говорила ей, что сама была гидом несколько лет, у нас, зачастую, такая аккуратная "компанейская" манера вовлекать туристов в разговор, "расшевеливать" их, заинтересовывать не только материалом, а у неё - "зрительная" манера, то есть тебе кажется, что ты вообще ходишь только туда, слышишь и смотришь только то, что именно Тебе и хочется! Быть такой ненавязчивой, но незаметно удачно направлять и интересно рассказывать - особый "конек" этого гида! Еще раз, спасибо за прекрасный день! Анна и Василий, Москва
- Отзыв на: Пиза — первое знакомствоССветлана11 февраля 2020При бронировании экскурсии Марианна предложила заменить обзорку по Пизе на обзорку по городу Лукка. Мы согласились и не пожалели! И хотя погода была ветренной и пасмурной, все прошло очень хорошо. Марианна интересный рассказчик, ответила на все наши вопросы о быте итальянцев, а так же на все наши доп вопросы по теме. Очень приятная в общении и эмоциональная девушка.
- Отзыв на: Пиза — любовь с первого взглядаААнна29 октября 2019Юлия - прекрасный, компетентный и очень доброжелательный экскурсовод! Информация подавалась структурированно, доступно, с интересными фактами, все легко запоминалось и осталось в памяти. Чувствовалась забота о туристах. Заранее Юлия посоветовала нам приобрести билеты в достопримечательности онлайн, что сэкономило время. Пиза оказалась для нас действительно любовью с первого взгляда, чему здорово поспособствовала наша экскурсия. )
- Отзыв на: Пиза — любовь с первого взглядаООльга10 сентября 2019Прекрасная Экскурсия