Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Сегодня в 09:30
10 авг в 09:30
от €186 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €136 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от €360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как пизанцы башню строили? Экскурсия для всей семьи
Узнать историю Пизы в ходе увлекательной игры: отвечая на загадки и запоминая интересные факты
18 авг в 09:00
20 авг в 09:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная экскурсия по Пизе
Увидеть гораздо больше, чем площадь Чудес, где много шедевров, но мало аутентичности
Начало: У Центрального вокзала
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Пиза: не только башня
Узнать, какие исторические сокровища хранит город, помимо легендарной колокольни и Площади Чудес
Начало: На Площади Чудес
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пиза - город под крылом Башни
Величие морской республики и слава знаменитой колокольни
Начало: По договорённости (сообщим после бронирования)
24 авг в 15:30
25 авг в 15:30
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пиза: не только башня
Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
28 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от €210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Пизе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: На Площади чудес
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешком по Площади Чудес и улочкам Пизы
Начало: По договоренности
€187 за всё до 7 чел.
Аудиогид
Прогулка по Пизе с аудиогидом в вашем смартфоне
Узнать город, а не просто сфотографироваться с башней
Начало: На площади Витторио Эмануэле II
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Шоколад made in Pisa
Погрузитесь в мир тосканского шоколада! Узнайте, как из какао-бобов создают сладкие шедевры, и насладитесь дегустацией лучших сортов шоколада в Пизе
Начало: По договорённости
10 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от €330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пиза глазами средневекового человека
Начало: Пьяцца дей Миракли, Пиза
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пиза - тосканское чудо
Начало: По договоренности
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера
Начало: Пиза, Piazza Daniele Manin
Расписание: по запросу
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Пизе для всей семьи
Начало: Пиаца Манин
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из порта Ливорно: Пиза и дегустация на винодельне у озера Массачукколи
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Расписание: По предварительному заказу и договорённости
€530 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нам к сожалению не повезло в дороге, и мы немного опоздали на экскурсию, но всеже смогли встретиться с Ириной. Она
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Т
прекрасная экскурсия!!! Обязательно езжайте в Лукку! Мы очень рады, что прислушались к Марианне и поехали в этот чудесный уютный городок! незабываемые впечатления ❤️
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И
Мы увидели все, что запланировали. Было очень интересно. Сыну 11 лет очень понравилось. Ирина - большой молодец, все билеты купили
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Марианна очень вдумчивый и глубокий искусствовед, интересно и обстоятельно рассказавший мне историю этих мест, показавший архитектурные и художественные жемчужины церквей и соборов.
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Добрый день. Были в Пизе буквально полдня в июне 2026г.
Очень рекомендую эту программу от Антонины. Встретились легко и во время.
Очень рекомендую эту программу от Антонины. Встретились легко и во время.
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Д
👏👏👏
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Е
Марианна прекрасная девушка. Отлично знает историю места. Лёгкая подача материала. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы с дочкой остались довольны! Спасибо большое, Марианна:)
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хотелось бы выразить весь спектр чувств от экскурсии, но это невозможно 🙈 подхватила нас на крыльях истории и унесла между
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E
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Надежда увлекательно ознакомила нас с историей Пизы и мы получили полное представление о важных достопримечательностях города за 2-х часовую экскурсию.
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Посещение Пизанской башни с Ириной оставило очень тёплое впечатление. Это место хорошо известно, но вживую производит особенно сильное впечатление: в
+3
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Всего 133 отзыва в Пизе
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Ответы на вопросы от путешественников по Пизе
Самые популярные экскурсии в Пизе
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Сколько стоит экскурсия по Пизе в августе 2026
Сейчас в Пизе можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 12 до 530. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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