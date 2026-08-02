читать дальше уменьшить

нём есть и красота, и история, и тот редкий эффект, когда знаменитый образ оказывается даже выразительнее ожиданий.

Отдельно хочется поблагодарить нашего гида за интересную и спокойную экскурсию. Благодаря его рассказу башня и вся Площадь Чудес воспринимались не просто как обязательная остановка в маршруте, а как живое пространство с характером и памятью.

Это был красивый, размеренный день, который надолго останется в памяти.