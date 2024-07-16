15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Падающая пизанская башня — элемент не самой первой важности и даже не второй, можно поставить её на третье место, но тогда башне надо будет поднапрячься и затмить собой, падающей, Монументальное

кладбище, что не есть легко… Но давайте по порядку — как вы уже поняли, я предлагаю вам экскурсию по площади Чудес в Пизе, где башня, накренившись, умудрилась поместить в тень своей славы множество потрясающих достопримечательностей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Например, не менее интересен пизанский Кафедрал, пятинефный, почти что уникальный в Италии, 11-го, к слову, века… С мозаикой начала 14-го и с артефактами Джованни Пизано! Или же просто самый большой Баптистерий в Италии, 12 века. А уже упомянутое мной Монументальное кладбище, обладает 2000 кв м фресок…

А что же есть в башне, помимо её замечательного крена? История! История её постройки, многочисленных попыток её выпрямления, начавшихся, практически, с момента первого, ещё незначительного наклона всего в 4 см.

В ходе экскурсии я расскажу вам историю религиозного центра города, который исторически назывался Площадью Кафедрального Собора, и, только с начала 20 века, с лёгкой руки Габриеле Д’Aннунцио (известный итальянский писатель), площадь переименовали в Площадь Чудес.

Экскурсия включает в себя, помимо исторического аспекта развития города, обзор монументов с архитектурным уклоном, с посещением Кафедрала, Баптистерия и Монументального Кладбища, отдельный разговор будет и о башне, обещаю! Как строили, как выпрямляли и как спасали её после горе-выпрямителей уже в 20 веке! Желающие “покорить” башню бодро поднимаются 294 ступеньки, гид клаустрофобик остаётся внизу, подниматься вы будете между двумя стенами башни.

Также в программе обзор бывшей главной политической площади города — площади Рыцарей, которую Медичи (правящая флорентийская династия), захватив город в начале 16 века, решили перестроить в учебно-образовательный центр для отпрысков богатых семейств и превратилась она в “кузницу” рыцарей, а в наше время этот центр стал “кузницей” кадров для Итальянского Парламента.

Организационные детали