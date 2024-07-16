15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пиза - это не только падающая башня

Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Падающая пизанская башня — элемент не самой первой важности и даже не второй, можно поставить её на третье место, но тогда башне надо будет поднапрячься и затмить собой, падающей, Монументальное
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кладбище, что не есть легко… Но давайте по порядку — как вы уже поняли, я предлагаю вам экскурсию по площади Чудес в Пизе, где башня, накренившись, умудрилась поместить в тень своей славы множество потрясающих достопримечательностей.

5
25 отзывов
Пиза - это не только падающая башня
Пиза - это не только падающая башня
Пиза - это не только падающая башня

Описание экскурсии

Программа

Например, не менее интересен пизанский Кафедрал, пятинефный, почти что уникальный в Италии, 11-го, к слову, века… С мозаикой начала 14-го и с артефактами Джованни Пизано! Или же просто самый большой Баптистерий в Италии, 12 века. А уже упомянутое мной Монументальное кладбище, обладает 2000 кв м фресок…

А что же есть в башне, помимо её замечательного крена? История! История её постройки, многочисленных попыток её выпрямления, начавшихся, практически, с момента первого, ещё незначительного наклона всего в 4 см.

В ходе экскурсии я расскажу вам историю религиозного центра города, который исторически назывался Площадью Кафедрального Собора, и, только с начала 20 века, с лёгкой руки Габриеле Д’Aннунцио (известный итальянский писатель), площадь переименовали в Площадь Чудес.

Экскурсия включает в себя, помимо исторического аспекта развития города, обзор монументов с архитектурным уклоном, с посещением Кафедрала, Баптистерия и Монументального Кладбища, отдельный разговор будет и о башне, обещаю! Как строили, как выпрямляли и как спасали её после горе-выпрямителей уже в 20 веке! Желающие “покорить” башню бодро поднимаются 294 ступеньки, гид клаустрофобик остаётся внизу, подниматься вы будете между двумя стенами башни.

Также в программе обзор бывшей главной политической площади города — площади Рыцарей, которую Медичи (правящая флорентийская династия), захватив город в начале 16 века, решили перестроить в учебно-образовательный центр для отпрысков богатых семейств и превратилась она в “кузницу” рыцарей, а в наше время этот центр стал “кузницей” кадров для Итальянского Парламента.

Организационные детали

  • Стоимость единого билета для посещения Кафедрала, Баптистерия и Монументального кладбища — 7 евро на чел., стоимость бодрого подъёма на башню — 18 евро на чел., дети до 8 лет не допускаются.
  • При желании за дополнительную плату я смогу забрать вас на автомобиле из вашего города в пределах Тосканы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Пизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 264 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана. С 2008 года я лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Пизе. Есть также общая лицензия на проведение экскурсий по всей Тоскане, а это Сиена,
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Сан-Джиминьяно, Монтальчино, Пьенца и Монтепульчано. С 2018 года я также являюсь лицензированным сомелье. Кроме экскурсий по городам и музеям, я предлагаю посещение винодельческих хозяйств и гастрономические приключения. Моя главная задача при проведении экскурсий — это, увлёкшись объяснением, не услышать за плечами звука падающих от скуки тел, поэтому экскурсии я стараюсь проводить весело, легко и непринужденно! До встречи в Тоскане!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Natalia
Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что билеты были уже все куплены и мы не тратили на это время, зашли везде, послушали пение в колокольне, услышали эхо! Я очень много узнала о городе благодаря Светлане! Рассказ был интересный!
Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу
Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу
Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу
Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу
Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу
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О
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы мы бы Пизу увидели совсем другой! Спасибо!
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы
Потрясающая экскурсия с неожиданными фактами, которые сделают ярким Ваш рассказ хоть друзьям, хоть незнакомцам! Без Светланы
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Валентин
Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко,
Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко,
Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко,
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Е
Логично построенная и прекрасно поданная прогулка со Светланой по Пизе принесла не только визуальное удовольствие (нас встретила солнечная погода и синее небо над Пизой), но и массу интересной и новой
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для нас информации. Светлана встретила нас на станции и отвезла на площадь Чудес. Могу сказать словами Алисы (из Страны Чудес): нам было" все чудесатее и чудесатее!" В этом заслуга Светланы, эрудированного гида и тонко чувствующего собеседника. Спасибо огромное, Светлана! Очень рекомендуем гида Светлану!

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Александра
Очень отзывчивый гид!
И очень интересный!

В экскурсии понравилось 2 важных момента:
1) много удивительный историй и деталей, которые мы растащили на рассказы друзьям. Круто, познавательно и запоминается.

2) гид спокойно отреагировала на то,
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что мы решили в одну локацию не идти, а потратить значительную часть времени на то, чтобы сделать "то самое фото". Светлана показала нам много разных и неочевидных ракурсов на башню, подсказала с позировками.

Благодарим! Спасибо большое!

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Мария
Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и,
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конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла.

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