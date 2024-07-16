15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Программа
Например, не менее интересен пизанский Кафедрал, пятинефный, почти что уникальный в Италии, 11-го, к слову, века… С мозаикой начала 14-го и с артефактами Джованни Пизано! Или же просто самый большой Баптистерий в Италии, 12 века. А уже упомянутое мной Монументальное кладбище, обладает 2000 кв м фресок…
А что же есть в башне, помимо её замечательного крена? История! История её постройки, многочисленных попыток её выпрямления, начавшихся, практически, с момента первого, ещё незначительного наклона всего в 4 см.
В ходе экскурсии я расскажу вам историю религиозного центра города, который исторически назывался Площадью Кафедрального Собора, и, только с начала 20 века, с лёгкой руки Габриеле Д’Aннунцио (известный итальянский писатель), площадь переименовали в Площадь Чудес.
Экскурсия включает в себя, помимо исторического аспекта развития города, обзор монументов с архитектурным уклоном, с посещением Кафедрала, Баптистерия и Монументального Кладбища, отдельный разговор будет и о башне, обещаю! Как строили, как выпрямляли и как спасали её после горе-выпрямителей уже в 20 веке! Желающие “покорить” башню бодро поднимаются 294 ступеньки, гид клаустрофобик остаётся внизу, подниматься вы будете между двумя стенами башни.
Также в программе обзор бывшей главной политической площади города — площади Рыцарей, которую Медичи (правящая флорентийская династия), захватив город в начале 16 века, решили перестроить в учебно-образовательный центр для отпрысков богатых семейств и превратилась она в “кузницу” рыцарей, а в наше время этот центр стал “кузницей” кадров для Итальянского Парламента.
Организационные детали
- Стоимость единого билета для посещения Кафедрала, Баптистерия и Монументального кладбища — 7 евро на чел., стоимость бодрого подъёма на башню — 18 евро на чел., дети до 8 лет не допускаются.
- При желании за дополнительную плату я смогу забрать вас на автомобиле из вашего города в пределах Тосканы.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И очень интересный!
В экскурсии понравилось 2 важных момента:
1) много удивительный историй и деталей, которые мы растащили на рассказы друзьям. Круто, познавательно и запоминается.
2) гид спокойно отреагировала на то,