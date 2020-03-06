15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес

Светлана
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Светлана – ваш гид
Падающая пизанская башня — элемент не самой первой важности и даже не второй, можно поставить её на третье место, но тогда башне надо будет поднапрячься и затмить собой, падающей, Монументальное кладбище, что не есть легко...

Но давайте по порядку — как вы уже поняли, я предлагаю вам экскурсию по площади Чудес в Пизе, где башня, накренившись, умудрилась поместить в тень своей славы множество потрясающих достопримечательностей.
235 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
5
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!

Программа

Например, не менее интересен пизанский Кафедрал, пятинефный, почти что уникальный в Италии, 11-го, к слову, века… С мозаикой начала 14-го и с артефактами Джованни Пизано! Или же просто самый большой Баптистерий в Италии, 12 века. А уже упомянутое мной Монументальное кладбище, обладает 2000 кв м фресок…

А что же есть в башне, помимо её замечательного крена? История! История её постройки, многочисленных попыток её выпрямления, начавшихся, практически, с момента первого, ещё незначительного наклона всего в 4 см.

В ходе экскурсии я расскажу вам историю религиозного центра города, который исторически назывался Площадью Кафедрального Собора, и, только с начала 20 века, с лёгкой руки Габриеле Д’Aннунцио (известный итальянский писатель), площадь переименовали в Площадь Чудес.

Экскурсия включает в себя, помимо исторического аспекта развития города, обзор монументов с архитектурным уклоном, с посещением Кафедрала, Баптистерия и Монументального Кладбища, отдельный разговор будет и о башне, обещаю! Как строили, как выпрямляли и как спасали её после горе-выпрямителей уже в 20 веке! Желающие “покорить” башню бодро поднимаются 294 ступеньки, гид клаустрофобик остаётся внизу, подниматься вы будете между двумя стенами башни.

Также в программе обзор бывшей главной политической площади города — площади Рыцарей, которую Медичи (правящая флорентийская династия), захватив город в начале 16 века, решили перестроить в учебно-образовательный центр для отпрысков богатых семейств и превратилась она в “кузницу” рыцарей, а в наше время этот центр стал “кузницей” кадров для Итальянского Парламента.

Организационные детали

  • Стоимость единого билета для посещения Кафедрала, Баптистерия и Монументального кладбища — 7 евро на чел., стоимость бодрого подъёма на башню — 18 евро на чел., дети до 8 лет не допускаются.
  • При желании за дополнительную плату я смогу забрать вас на автомобиле из вашего города в пределах Тосканы.
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!
Пиза — это не только падающая башня!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я гид-экскурсовод в Тоскане, провожу обзорные, исторические, винные и гастрономические туры по таким городам как Флоренция, Пиза, Пистойя, Прато, Лукка, Сиена, Сан Джиминьяно, Пьенца, Монтальчино, Монтепульчано, Сан Кирико ин Вал Дорча... Моя главная задача при проведении экскурсий — увлёкшись объяснением, не услышать за плечами звука падающих от скуки тел, поэтому экскурсии я стараюсь проводить весело, легко и непринуждённо, что мне до сих пор и удавалось!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Светлана - удивительный гид! Редко встретишь такого вовлеченного и увлечённого человека! Огромное спасибо!
5 ноября 2019
Очень благодарны экскурсоводу. И про экскурсовода Светлану и про экскурсию можно написать очень много. Прекрасно владеет материалом и очень увлекательно его подает. Всем рекомендую эту экскурсию. Ольга
Миоа
21 июля 2018
Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям, было не скучно, хоть я и была в Пизе раньше, в этот раз получила много интересной новой информации. Спасибо Светлане!
19 июня 2018
Спасибо нашему замечательному экскурсоводу за легкую и интересную прогулку. И мы, и дети не заметили, как прошли два часа. И действительно, город Пиза состоит не только из башни!!! И мы это знаем!
16 марта 2018
Очень рекомендую эту экскурсию! Интересно, познавательно!
23 февраля 2018
Спасибо Светлане за экскурсию.
31 декабря 2017
Было интересно, не заскучали даже дети, а после вспоминали и цитировали Интересные факты, услышанные на экскурсии.
22 августа 2017
Очень понравилось. Много интресной информации. Взглянули на Пизу по-другому! Жаль, не получилось подняться на пизанскую башню. Если у Вас есть такие планы, то лучше сразу узнавайте время когда будет подъём чтобы всё успеть)
5 июня 2017
Экскурсия была предназначена в основном для моего 9-ти летнего сына.
Показательно, что почти до самого окончания ( а это 2 часа) он слушал очень внимательно !
Материал был адаптирован для ребенка и хорошо структурирован. Сама с удовольствием открыла для себя много нового в ходе этой экскурсии.
31 июля 2016
Наше утро со Светланой прошло замечательно! Наверное, без гида мы увидели бы только то, что видят все-Падающую башню. Благодаря Светлане получили много полезной и увлекательной информации о других исторических памятниках на Площади Чудес. Обязательно к посещению.
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