Likhota I. проводит ещё 5 экскурсий

Внимание! Несмотря на то, что хозяева всегда готовы встретить гостей, для этого тура необходим предварительный заказ за 1-2 недели. Посещение вилл будет зависеть от возможности семьи принять гостей.

Небольшое путешествие по историческим виллам, расположенным буквально в 20 минутах от Пизы, в окрестностях одного из самых древних Спа-курортов Сан Джулиано Терме, позволит Вам почувствовать шарм пизанской провинции, где в разное время побывал весь цвет европейской аристократии.

На плодородных склонах пизанских гор ⛰️ расположились летние резиденции XV — XVI в. аристократических династий.

Мы посетим:

Виллу Corleano — одну из тех старых тосканских загородных ренессансных палаццо XV века, которые являются символами этой части Италии. Прежняя обстановка, столовая украшенная фресками на флорентийских художников XVI - XVII в, мифологические темы, великолепный парк 🌳 с вековыми дубами, часовня, мельница, конюшня, элегантный кафе-хауз для литературных вечеров.

Здесь гостили многие знаменитые личности, от аристократов до поэтов: Джордж Гордон Байрон и чита Шелли, Александр Дюма, писатель Корнуоллис Каролина (дочь генерала Корнваллиса), Князь Лихтенштейна, король Англии Георг IV, Густав Шведский, короли Дании и Швеции, Луи Бонапарт, Паолина Боргезе, генерал Мюрат, Витторио Альфьери, Карло Гольдони, Карло Альберто Савойский и это только часть длинного списка. Вы услышите загадочные истории 📖 при встрече от самих графов Корлеано, ведь не зря вилла стала «героиней» одной из серии американского проекта «Охотники за привидениями». (группы минимум 5 человек).

Вилла "Рончони" XVI в., где сегодня расположился «Музей — архив исторических моделей театральных костюмов". Единственная и уникальная коллекция, состоящая из более чем 30. 000 костюмов, украшений и аксессуаров, созданных для театральных и кинематографических постановок в Италии, в Америке и Лондоне, мастерами одного из самых знаменитых ателье «Черателли».

Выставка организованна в хронологическом порядке, как увлекательное путешествие в мир итальянского театра, где костюмы и арии героинь, возвращают нас на театральные подмостки, и под аплодисменты к нам выйдут самые известные персонажи опер и пьес: Аида, Амнерис, Джильда, Виолетта Одабелла, Дездемона, Эбигейл.

Вилла "Анна Мария Ланфранки" XVI в, порадует коллекционеров редких, странных, забытых вещей прошлых эпох разных стран, которые хозяин виллы, художник — коллекционер, собрал на своей вилле. Французы, англичане, немцы полюбили эту виллу за свою самобытность и уникальный сад" Армида". Питомцы сада, попугаи, павлины, совы и голуби живут в вольерах, своим пением скрашивая жизнь гостей.

Экскурсию можно закончить посетив :