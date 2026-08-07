Пиза славится не только своей падающей башней, но и великолепным ремесленным шоколадом.
Во время экскурсии вы посетите знаменитую шоколадную лабораторию, где местные мастера создают свои шедевры. Узнаете о процессе производства шоколада,
Во время экскурсии вы посетите знаменитую шоколадную лабораторию, где местные мастера создают свои шедевры. Узнаете о процессе производства шоколада,
5 причин купить эту экскурсию
- 🍫 Уникальная экскурсия по шоколадной лаборатории
- 🌍 Познакомьтесь с процессом производства шоколада
- 🍬 Дегустация разнообразных сортов шоколада
- 🛍 Возможность покупки эксклюзивных шоколадных изделий
- 🚗 Организация трансфера по запросу
Что можно увидеть
- Шоколадная лаборатория
Описание экскурсии
Вы отправитесь в «Шоколадную долину» — знаменитую шоколадную лабораторию Пизы. Познакомитесь с работами мастеров, которые экспериментируют с разными вкусами, добавками и рецептами. Узнаете, как сюда доставляются бобы наилучшего качества с плантации в Венесуэле.
На производстве вы осмотрите цеха и машины, изучите процесс приготовления шоколада и поймёте, как из семян получается сладкая плитка. А затем, комфортно устроившись за столом, насладитесь дегустацией местной продукции. После в магазине при лаборатории по желанию вы купите шоколадные плитки — горькие, сладкие, фруктовые, ореховые и другие.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на фабрику с дегустацией — €60/чел.
- По запросу я организую трансфер от удобного места в Пизе, Виареджо, Форте-деи-Марми, Ливорно, Лукке до лаборатории и обратно. Детали и цены уточняйте в переписке.
- После подтверждения времени тура необходима предварительная оплата визита на фабрику
- Заказы принимаются не позднее, чем за неделю до экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
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