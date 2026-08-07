Пиза славится не только своей падающей башней, но и великолепным ремесленным шоколадом.Во время экскурсии вы посетите знаменитую шоколадную лабораторию, где местные мастера создают свои шедевры. Узнаете о процессе производства шоколада,

от выбора какао-бобов до готовой плитки. После экскурсии вас ждёт дегустация разнообразных сортов шоколада, а также возможность приобрести любимые изделия в магазине при фабрике. Это уникальная возможность погрузиться в мир шоколада и насладиться его вкусом в сердце Тосканы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы отправитесь в «Шоколадную долину» — знаменитую шоколадную лабораторию Пизы. Познакомитесь с работами мастеров, которые экспериментируют с разными вкусами, добавками и рецептами. Узнаете, как сюда доставляются бобы наилучшего качества с плантации в Венесуэле.

На производстве вы осмотрите цеха и машины, изучите процесс приготовления шоколада и поймёте, как из семян получается сладкая плитка. А затем, комфортно устроившись за столом, насладитесь дегустацией местной продукции. После в магазине при лаборатории по желанию вы купите шоколадные плитки — горькие, сладкие, фруктовые, ореховые и другие.

Организационные детали