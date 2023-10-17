Побывать в лаборатории шоколада в мини-группе и попробовать самое вкусное
Пиза покоряет не только падающей башней и живописной набережной, но и ремесленным шоколадом высочайшего качества.
Я проведу вас за кулисы шоколадной лаборатории, где местные мастера изо дня в день поддерживают честь тосканского шоколада. Вы исследуете помещения фабрики, познакомитесь с процессом создания продукции и продегустируете её.
Я проведу вас за кулисы шоколадной лаборатории, где местные мастера изо дня в день поддерживают честь тосканского шоколада. Вы исследуете помещения фабрики, познакомитесь с процессом создания продукции и продегустируете её.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы отправитесь в «Шоколадную долину» — знаменитую шоколадную лабораторию Пизы. Познакомитесь с работами мастеров, которые экспериментируют с разными вкусами, добавками и рецептами. Узнаете, как сюда доставляются бобы наилучшего качества с плантации в Венесуэле.
На производстве вы осмотрите цеха и машины, изучите процесс приготовления шоколада и поймёте, как из семян получается сладкая плитка. А затем, комфортно устроившись за столом, насладитесь дегустацией местной продукции. После в магазине при лаборатории по желанию вы купите шоколадные плитки — горькие, сладкие, фруктовые, ореховые и другие.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на фабрику с дегустацией — €60/чел.
- По запросу я организую трансфер от удобного места в Пизе, Виареджо, Форте-деи-Марми, Ливорно, Лукке до лаборатории и обратно. Детали и цены уточняйте в переписке.
- После подтверждения времени тура необходима предварительная оплата визита на фабрику
- Заказы принимаются не позднее, чем за неделю до экскурсии
во вторник и четверг в 09:30 и 14:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и четверг в 09:30 и 14:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Пизе
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании