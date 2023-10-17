Пиза покоряет не только падающей башней и живописной набережной, но и ремесленным шоколадом высочайшего качества. Я проведу вас за кулисы шоколадной лаборатории, где местные мастера изо дня в день поддерживают честь тосканского шоколада. Вы исследуете помещения фабрики, познакомитесь с процессом создания продукции и продегустируете её.

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Описание

Что вас ожидает

Вы отправитесь в «Шоколадную долину» — знаменитую шоколадную лабораторию Пизы. Познакомитесь с работами мастеров, которые экспериментируют с разными вкусами, добавками и рецептами. Узнаете, как сюда доставляются бобы наилучшего качества с плантации в Венесуэле.

На производстве вы осмотрите цеха и машины, изучите процесс приготовления шоколада и поймёте, как из семян получается сладкая плитка. А затем, комфортно устроившись за столом, насладитесь дегустацией местной продукции. После в магазине при лаборатории по желанию вы купите шоколадные плитки — горькие, сладкие, фруктовые, ореховые и другие.

Организационные детали