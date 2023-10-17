Шоколад made in Pisa

Побывать в лаборатории шоколада в мини-группе и попробовать самое вкусное

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Ответы на вопросы
Пиза покоряет не только падающей башней и живописной набережной, но и ремесленным шоколадом высочайшего качества.

Я проведу вас за кулисы шоколадной лаборатории, где местные мастера изо дня в день поддерживают честь тосканского шоколада. Вы исследуете помещения фабрики, познакомитесь с процессом создания продукции и продегустируете её.
Шоколад made in Pisa
Шоколад made in Pisa
Шоколад made in Pisa
Шоколад made in Pisa
Шоколад made in Pisa
Шоколад made in Pisa
Шоколад made in Pisa
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы отправитесь в «Шоколадную долину» — знаменитую шоколадную лабораторию Пизы. Познакомитесь с работами мастеров, которые экспериментируют с разными вкусами, добавками и рецептами. Узнаете, как сюда доставляются бобы наилучшего качества с плантации в Венесуэле.

На производстве вы осмотрите цеха и машины, изучите процесс приготовления шоколада и поймёте, как из семян получается сладкая плитка. А затем, комфортно устроившись за столом, насладитесь дегустацией местной продукции. После в магазине при лаборатории по желанию вы купите шоколадные плитки — горькие, сладкие, фруктовые, ореховые и другие.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход на фабрику с дегустацией — €60/чел.
  • По запросу я организую трансфер от удобного места в Пизе, Виареджо, Форте-деи-Марми, Ливорно, Лукке до лаборатории и обратно. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • После подтверждения времени тура необходима предварительная оплата визита на фабрику
  • Заказы принимаются не позднее, чем за неделю до экскурсии

во вторник и четверг в 09:30 и 14:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Гастрономические

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