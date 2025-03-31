Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Пизе на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Гастрономические»

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пизы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025