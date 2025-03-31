Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: На Площади чудес
«Дополнительно оплачивается дегустация — €35 с человека (дети — €20)»
24 мая в 09:00
25 мая в 12:00
€374 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Дегустация «Кьянти DOC» Пизанских холмов
Начало: Пиза, piazza D. Manin
«Мы посетим винодельню в провинции Пизы, известную производством превосходных красных вин высокого уровня категории Chianti DOC delle Colline Pisane, Кьянти DOC пизанских холмов и самое лучшее в Тоскане белое вино DOC Bianco San Torpè»
Расписание: Время визита на винодельне 11:00, 15:30, 17:00
31 мая в 15:30
1 июн в 11:00
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Шоколад made in Pisa: индивидуальная экскурсия и дегустация
Погрузитесь в мир тосканского шоколада! Узнайте, как из какао-бобов создают сладкие шедевры, и насладитесь дегустацией лучших сортов шоколада в Пизе
Начало: По договорённости
«А затем, комфортно устроившись за столом, насладитесь дегустацией местной продукции»
26 мая в 08:00
2 июн в 08:00
€250 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 марта 2025Я в восторге от Ирины! Она знаток всей Италии, невероятно интересный рассказчик!
Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Пизе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 374. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Пизы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025