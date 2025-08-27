Помпеи — это не про руины, а про жизнь: страсть, красоту, драму и бесконечное вдохновение. Я покажу вам город не как археологический памятник, а как источник идей для художников и поэтов. Мы пройдём по древним улицам, заглянем в дома и термы. Конечно, поговорим о «Последнем дне Помпеи» Брюллова. Я нашла место, где работал великий художник — обязательно покажу его вам!
Описание экскурсии
- Античный театр, построенный задолго до нашей эры. В нём до сих пор ставят пьесы древнегреческих драматургов
- Храм Исиды — богини женственности и материнства. В 1770 году храм посетил юный Моцарт. Вы услышите, что из этого вышло
- Форум — главная площадь города. Здесь сосредоточены ключевые общественные здания: рынок, базилика, храмы Юпитера и Аполлона — типичные образцы древнеримского зодчества
- Храм Фортуны Августа, античный водопровод и каменные пешеходные переходы. Поговорим о правилах дорожного движения, разработанных более двух тысяч лет назад
- Вилла Мистерий — место, которое Карл Брюллов выбрал для работы над своей знаменитой картиной
- Проходя по улицам, заглянем в дома горожан, мастерские и лавки, общественные бани, пекарни и таверны
«Последний день Помпеи»
Особое внимание уделим Карлу Брюллову и его великой картине, которая открыла миру русскую живопись. Конечно, обсудим и личную жизнь гения! Ведь именно здесь Брюллов гулял в компании своей музы — Юлии Самойловой, женщины не то, чтобы легкомысленной, но довольно влюбчивой. Как складывались их отношения — обсудим на экскурсии!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Помпеи
Провела экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Анастасия, для друзей Ася. Журналист. Интервьюер. Собиратель необычных историй. Живу в Неаполе с 1990 года. Провожу нестандартные экскурсии и увлекательные походы в Неаполе и окрестностях: подъем к кратеру Везувия,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Elena
27 авг 2025
Мы в восторге от экскурсии! Всем рекомендую посетить Помпеи с Асей! Прекрасный гид с энциклопедическими знаниями и очень приятный человек!
