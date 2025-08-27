Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Помпеи — это не про руины, а про жизнь: страсть, красоту, драму и бесконечное вдохновение. Я покажу вам город не как археологический памятник, а как источник идей для художников и поэтов. Мы пройдём по древним улицам, заглянем в дома и термы. Конечно, поговорим о «Последнем дне Помпеи» Брюллова. Я нашла место, где работал великий художник — обязательно покажу его вам!