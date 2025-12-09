Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - жизнь мёртвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Помпеи - самый живой из мёртвых городов
Не просто погулять по руинам, а увидеть за ними повседневный быт помпеянцев
Сегодня в 10:00
16 фев в 09:00
€267 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи глазами художников
Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
