Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - жизнь мёртвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи глазами художников
Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Помпеи - самый живой из мёртвых городов
Не просто погулять по руинам, а увидеть за ними повседневный быт помпеянцев
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от €290 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Отличная экскурсия, Мария - отличный рассказчик. Узнали небанальные факты про жизнь древнего города, было очень интересно, готовы были бродить дальше) Большое спасибо!
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идеально выстроенные путешествие в Помпеи для семьи, где есть и взрослые, и подростки; прекрасная экскурсовод, завораживающий тембр голоса. Анастасия смогла создать живой образ жителей древнего города, погибшего, но жившего такой современной нам жизнью.
спасибо!
спасибо!
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Д
Мне очень понравился профессионализм Маши, имею в виду и знания, и организацию маршрута и всю коммуникацию до встречи. Чувствуется что ей самой нравятся Помпеи, и она с большой энергией и интересом стремиться поделиться своими знаниями.
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Очень рекомендую брать нашего гида и не пытаться пройти Помпеи самим за день. Илона сэкономила кучу времени, провела оптимальным маршрутом без очередей, показала и рассказала всё важное и интересное. Второй раз здесь и очень понравилось.
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Н
Отличная экскурсия-очень интересно, насыщенно и при этом в комфортном темпе. Помпеи произвели невероятное впечатление, а благодаря экскурсии получилось не просто посмотреть руины, а буквально представить, как здесь жили люди почти 2000 лет назад.
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А
Экскурсия в Помпеях с гидом Мария -всё очень понравилось. Рассказ был интересный и живой, без перегрузки фактами, но при этом
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А
Экскурсия была очень интересная.
Спасибо нашему экскурсоводу Маше.
3 часа пролетели незаметно без перегрузки ненужной информации Советую всем Машу
Спасибо нашему экскурсоводу Маше.
3 часа пролетели незаметно без перегрузки ненужной информации Советую всем Машу
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И
Информативно и нескучно, энергично и увлекательно, профессионально и весело.
Огромное Марии спасибо за счастливо проведенный день в Помпеях! 🤍
Огромное Марии спасибо за счастливо проведенный день в Помпеях! 🤍
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Экскурсия по Помпеям — просто вау 🤍
Гид — настоящий профессионал. Можно задать любой вопрос про историю — и в ответ
Гид — настоящий профессионал. Можно задать любой вопрос про историю — и в ответ
+5
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Прекрасная экскурсия по потрясающе интересному месту. Спасибо, Мария
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Всего 74 отзыва в Помпеи
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Ответы на вопросы от путешественников по Помпеи
Самые популярные экскурсии в Помпеи
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Сколько стоит экскурсия по Помпеи в августе 2026
Сейчас в Помпеи можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 260 до 300. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсия в Помпеи — это возможность коснуться величия древнего мира. Наши эксперты проведут вас по самым интересным локациям, расскажут увлекательные истории и легенды, которые сделают ваше путешествие незабываемым. Не упустите шанс увидеть одно из чудес света своими глазами!