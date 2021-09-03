Все экскурсии в Помпеи
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Помпеи – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Помпеи почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-10 чел.
Помпеи — жизнь мертвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Последние отзывы «Экскурсии Помпеи»
- Отзыв на: Помпеи — жизнь мертвого городаВВиктория3 сентября 2021Экскурсия очень понравилась, гид Илона рассказывает очень увлекательно, живо, со множеством интересных подробностей и глубоким знанием материала. В следующий раз обратимся снова к ней и порекомендуем друзьям.
- Отзыв на: Помпеи — жизнь мертвого городаЭЭлизабет23 августа 2021Было очень интересно, и экскурсия длилась идеально для адекватного восприятия информации.