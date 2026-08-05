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получаешь не короткий комментарий, а полноценную мини-лекцию: с контекстом, деталями и логикой событий. Очень крутое ощущение, когда всё начинает складываться в единую картину.



Обошли огромную территорию так, что это не превратилось в изматывающую прогулку, а наоборот — в живое и увлекательное погружение.



Отдельное спасибо за рекомендации, что ещё посмотреть необычного — это прям добавило поездке глубины.



В итоге Помпеи ощущаются как какой-то исторический Диснейленд, только с настоящей историей за каждым углом.



Очень рекомендую 🤍