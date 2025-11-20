Извержение Везувия похоронило город, запечатав его жизнь такой, какой она была в октябре 79 года. Помпеи без гида — это просто величественные развалины, надёжно хранящие свои тайны. На экскурсии я раскрою эти загадки и покажу вам быт древних римлян.
Мы пройдём по откопанным улицам и шаг за шагом убедимся, что жизнь помпеянцев мало отличалась от нашей.
Описание экскурсии
- Я помогу разглядеть за руинами арены, театра, терм, лавок, таверн и домов жизнь обычных помпеянцев: как складывался их быт, где они отдыхали, что ели.
- Расскажу много бытовых подробностей: начиная с того, как они мылись и стирали без мыла, до того как развлекались и зарабатывали деньги.
- К примеру, вы знали, что гладиаторские бои необязательно заканчивались гибелью одного из участников? Более того, столкновения болельщиков зачастую были куда более кровопролитными. Прямо как сейчас на футболе. Интересно? Будут и другие увлекательные истории.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: €18 за чел., дети до 18 лет бесплатно.
- Обязательны головные уборы, одежда, защищающая от солнца, удобная обувь, питьевая вода, SPF-крем.
Ответы на вопросы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Маша — ваш гид в Помпеи
Провёл экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Маша, я родом из Петербурга, по образованию лингвист. Работала преподавателем, редактором, журналистом и пиарщиком. Позже получила диплом гида-переводчика и лицензии в основные музеи Северной столицы. Несколько лет проводила экскурсии для итальянцев, а потом переехала в Италию. И теперь показываю путешественникам Неаполь и Амальфитанское побережье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
20 ноя 2025
Экскурсия в Помпеях с Марией нам безумно понравилась! Она рассказала всё так живо и увлекательно, что древний город буквально ожил перед глазами. Мария отлично чувствует группу — подстраивалась под наш
А
Анастасия
5 окт 2025
Все прошло просто отлично! Мария построила маршрут таким образом, чтобы (опоздавшие) мы успели посмотреть в Помпеях и узнать о них как можно больше. В итоге сполна погрузились в жизнь древнего
