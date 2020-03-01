Выбирайте и другие экскурсии в Помпеях

Что вас ожидает

Помпеи — история и легенды

Я расскажу, что же на самом деле произошло в день извержения вулкана, где находились местные жители, чем они занимались и удалось ли кому-то спастись. Вы посетите сохранившиеся дома богатых горожан с мозаичными полами и фресками из греческой мифологии. А рассматривая публичные бани и прачечные, узнаете, как и чем в древности стирали белье.

Помпеи изнутри

Вы увидите слепки людей и животных, сфотографируетесь на главной площади Форум с видом на Везувий и раскроете секреты и опасения ученых-вулканологов. А также пройдете по руинам рынков и мастерских и узнаете, сколько стоили услуги местного Публичного дома и кто его посещал.