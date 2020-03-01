Выбирайте и другие экскурсии в Помпеях

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Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия

Илона
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Илона – ваш гид
Помпеи — город-музей под открытым небом.

В 79 году Везувий, словно в порыве мгновенной ярости, обрушил на него бесчисленные тонны камней и пепла.

Вы увидите, что сохранилось со времен катастрофы, и услышите о быте и традициях местных жителей.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города

Что вас ожидает

Помпеи — история и легенды
Я расскажу, что же на самом деле произошло в день извержения вулкана, где находились местные жители, чем они занимались и удалось ли кому-то спастись. Вы посетите сохранившиеся дома богатых горожан с мозаичными полами и фресками из греческой мифологии. А рассматривая публичные бани и прачечные, узнаете, как и чем в древности стирали белье.

Помпеи изнутри
Вы увидите слепки людей и животных, сфотографируетесь на главной площади Форум с видом на Везувий и раскроете секреты и опасения ученых-вулканологов. А также пройдете по руинам рынков и мастерских и узнаете, сколько стоили услуги местного Публичного дома и кто его посещал.

Организационные детали

  • Добраться до Помпеев удобнее всего на электричке. Также я могу заказать для вас комфортабельный трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Входные билеты мы купим на месте без очереди. Они оплачиваются дополнительно — 16 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно (с паспортом).
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города
Помпеи — жизнь мертвого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илона
Илона
Дорогие гости, добро пожаловать в Неаполь! Я познакомлю вас с Неаполем, который вы никогда не видели: с легендами, историей и колоритом местного населения. У меня высшее туристическое образование. Я лицензированный гид, переводчик и сопровождающий. Напишите мне о ваших пожеланиях, времени и возможностях, и мы вместе подберем для вас подходящий маршрут!
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