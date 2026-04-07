Выбирайте и другие экскурсии в Помпеях

Помпеи — город-музей под открытым небом.
В 79 году Везувий, словно в порыве мгновенной ярости, обрушил на него бесчисленные тонны камней и пепла. Вы увидите, что сохранилось со времён катастрофы, и услышите о быте и традициях местных жителей.
В 79 году Везувий, словно в порыве мгновенной ярости, обрушил на него бесчисленные тонны камней и пепла. Вы увидите, что сохранилось со времён катастрофы, и услышите о быте и традициях местных жителей.
Описание экскурсии
Помпеи — история и легенды
Я расскажу, что же на самом деле произошло в день извержения вулкана, где находились местные жители, чем они занимались и удалось ли кому-то спастись. Вы посетите сохранившиеся дома богатых горожан с мозаичными полами и фресками из греческой мифологии. А рассматривая публичные бани и прачечные, узнаете, как и чем в древности стирали бельё.
Помпеи изнутри
Вы увидите слепки людей и животных, сфотографируетесь на главной площади Форум с видом на Везувий и раскроете секреты и опасения ученых-вулканологов. А также пройдёте по руинам рынков и мастерских и узнаете, сколько стоили услуги местного публичного дома и кто его посещал.
Организационные детали
- Добраться до Помпей удобнее всего на электричке. Также я могу заказать для вас комфортабельный трансфер. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 18 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно (с паспортом). Рекомендую купить их онлайн заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илона — ваш гид в Помпеи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1321 туриста
Дорогие гости, добро пожаловать в Неаполь! Я познакомлю вас с Неаполем, который вы никогда не видели: с легендами, историей и колоритом местного населения. У меня высшее туристическое образование. Я лицензированный гид, переводчик и сопровождающий. Напишите мне о ваших пожеланиях, времени и возможностях, и мы вместе подберем для вас подходящий маршрут!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по Помпеям — просто вау 🤍
Гид — настоящий профессионал. Можно задать любой вопрос про историю — и в ответ получаешь не короткий комментарий, а полноценную мини-лекцию: с контекстом, деталями
Гид — настоящий профессионал. Можно задать любой вопрос про историю — и в ответ получаешь не короткий комментарий, а полноценную мини-лекцию: с контекстом, деталями
+1
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Очень рекомендую брать нашего гида и не пытаться пройти Помпеи самим за день. Илона сэкономила кучу времени, провела оптимальным маршрутом без очередей, показала и рассказала всё важное и интересное. Второй раз здесь и очень понравилось.
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Н
Отличная экскурсия-очень интересно, насыщенно и при этом в комфортном темпе. Помпеи произвели невероятное впечатление, а благодаря экскурсии получилось не просто посмотреть руины, а буквально представить, как здесь жили люди почти 2000 лет назад.
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А
Илона провела для нас отличную экскурсию, она не только рассказала нам много интересного, даже захватывающего. Мы погрузились в эпоху и жизнь 1 века нашей эры, научились ориентироваться в Помпеях, увидели этот город с разных сторон. При этом экскурсия совсем не была сложной, перегруженной информацией. Огромное спасибо!
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Огромное спасибо Илоне за экскурсию. Было очень интересно и содержательно, 2 часа пролетели очень быстро. Идеальный маршрут, посмотрели что хотели увидеть. Были семьей с ребенком, все очень довольны.
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М
Мы опоздали на экскурсию почти на час, и Илона, экскурсовод, сделала все возможное, чтобы оставшееся у нас время прошло максимально полезно и интересно. Илона - прекрасный рассказчик!
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