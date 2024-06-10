Отдыхая в Италии, вы через 50 минут можете оказаться во Франции. Давайте так и поступим! Отправимся на пароме в старинный город-крепость Бонифачо. Рассмотрим его колоритный порт и морское кладбище, узкие улочки и средневековые дома. Выясним, чем здесь занимался Бонапарт. И между делом раскроем страшную тайну: почему корсиканцы не считают себя французами.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Корсиканский колорит
Из Порто-Черво на пароме мы отправимся на Корсику, в древнейший город-крепость Бонифачо, построенный в начале 9 века. Порт города словно сошёл с открытки, а исторический центр — настоящий лабиринт из узких улочек и крошечных площадей. Мы осмотрим генуэзские укрепления 16 века, прогуляемся по Старому городу и посетим морское кладбище — самое красивое в Европе.
Вы узнаете:
- В каких домах останавливались на ночлег Карл V и Наполеон
- Почему корсиканцы недолюбливают французов
- Где, по легенде, юноша Бонапарт стал мужчиной
И многое другое!
Корсиканская кухня
Выбор места обеда за вами — в городе сотни уютных ресторанчиков, в которых подают традиционные блюда морской и мясной кухонь. Любителям морепродуктов советуем попробовать moules a la bonifacienne — мидии в белом соусе.
После обеда у вас будет около часа свободного времени, чтобы пройтись по живописной набережной со множеством бутиков и сувенирных лавочек.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Тайминг: поездка на пароме в одну сторону — 50 мин. Из Порто-Черво до парома едем около 1 часа. Паромы ходят с промежутком в 1,5 часа.
- В стоимость входят: трансфер от вашего места проживания на комфортабельном минивэне до парома и обратно, услуги гида
Дополнительные расходы
- Билет на паром туда-обратно — €64/чел. С собой необходимо взять паспорт для посадки на корабль.
- Обед: средний чек — €50/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€140
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Порто-Черво
Привет! Это Диана и моя команда. Почти 20 лет мы работаем гидами по всей территории Сардинии и влюбляем людей в этот красивый, разнообразный, интересный и вкусный остров! Ежегодно создаем новыеЗадать вопрос
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