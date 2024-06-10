Отдыхая в Италии, вы через 50 минут можете оказаться во Франции. Давайте так и поступим! Отправимся на пароме в старинный город-крепость Бонифачо. Рассмотрим его колоритный порт и морское кладбище, узкие улочки и средневековые дома. Выясним, чем здесь занимался Бонапарт. И между делом раскроем страшную тайну: почему корсиканцы не считают себя французами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Корсиканский колорит

Из Порто-Черво на пароме мы отправимся на Корсику, в древнейший город-крепость Бонифачо, построенный в начале 9 века. Порт города словно сошёл с открытки, а исторический центр — настоящий лабиринт из узких улочек и крошечных площадей. Мы осмотрим генуэзские укрепления 16 века, прогуляемся по Старому городу и посетим морское кладбище — самое красивое в Европе.

Вы узнаете:

В каких домах останавливались на ночлег Карл V и Наполеон

Почему корсиканцы недолюбливают французов

Где, по легенде, юноша Бонапарт стал мужчиной

И многое другое!

Корсиканская кухня

Выбор места обеда за вами — в городе сотни уютных ресторанчиков, в которых подают традиционные блюда морской и мясной кухонь. Любителям морепродуктов советуем попробовать moules a la bonifacienne — мидии в белом соусе.

После обеда у вас будет около часа свободного времени, чтобы пройтись по живописной набережной со множеством бутиков и сувенирных лавочек.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Тайминг: поездка на пароме в одну сторону — 50 мин. Из Порто-Черво до парома едем около 1 часа. Паромы ходят с промежутком в 1,5 часа.

В стоимость входят: трансфер от вашего места проживания на комфортабельном минивэне до парома и обратно, услуги гида

Дополнительные расходы