2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В Европе не так много легендарных городов, в которых любят совершать променад сильные мира сего и знаменитости мирового масштаба. В Порто Черво их можно встретить и на уютных улочках, и за соседним столиком в кафе. А если повезет, то и подойти сфотографироваться — вот, например, с певцом Силом;)

Из множества бутиков мы зайдем в самые интересные для вас, и вы увидите в продаже то, что никогда не могли себе даже представить! Вы же понимаете, на какую публику здесь рассчитаны «экспонаты»? Мы пройдемся по брендовым магазинам с новейшими коллекциями, но не думайте, что это не для вашего кошелька. Я покажу, где можно сделать стоящие, но выгодные покупки, и к тому же оформить на них tax free.

После светской прогулки мы заедем в церковь Stella Maris (Морская звезда), реликвией которой является подлинная картина Эль Греко. Да и сама церковь — шедевр средиземноморской архитектуры.

В окрестностях Порто Черво располагаются несколько площадок, откуда открываются захватывающие виды! Фотографии с них достойны многотысячных лайков. И мы обязательно окажемся там.