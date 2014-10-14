2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Порто Черво не перестает удивлять!

Встретить мировых звёзд, прогуляться по бутикам и насладиться видами городка

Ирина
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Ирина – ваш гид
В порту фешенебельного курорта на севере Сардинии швартуются яхты шейхов, эмиров, принцев и олигархов.

И наша прогулка подразумевает близкое знакомство с ними! Вы пройдётесь по брендовым магазинам и найдёте себе что-то по душе за разумные деньги, посетите старинную церковь и смотровые площадки, фотографии с которых украсят ваш Instagram.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!

Что вас ожидает

В Европе не так много легендарных городов, в которых любят совершать променад сильные мира сего и знаменитости мирового масштаба. В Порто Черво их можно встретить и на уютных улочках, и за соседним столиком в кафе. А если повезет, то и подойти сфотографироваться — вот, например, с певцом Силом;)

Из множества бутиков мы зайдем в самые интересные для вас, и вы увидите в продаже то, что никогда не могли себе даже представить! Вы же понимаете, на какую публику здесь рассчитаны «экспонаты»? Мы пройдемся по брендовым магазинам с новейшими коллекциями, но не думайте, что это не для вашего кошелька. Я покажу, где можно сделать стоящие, но выгодные покупки, и к тому же оформить на них tax free.

После светской прогулки мы заедем в церковь Stella Maris (Морская звезда), реликвией которой является подлинная картина Эль Греко. Да и сама церковь — шедевр средиземноморской архитектуры.

В окрестностях Порто Черво располагаются несколько площадок, откуда открываются захватывающие виды! Фотографии с них достойны многотысячных лайков. И мы обязательно окажемся там.

Организационные детали

В любую погоду прогулка будет не утомительной, я заеду за вами в отель на комфортабельном авто с кондиционером.
В цену не входит стоимость трансфера до места проведения экскурсии из вашего отеля. Рассчитать ее легко: всего 1 евро за 1 км. Поехали!

Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!
Порто Черво не перестает удивлять!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 октября 2014
Мы остались очень довольны, ездили с Ириной на 2 экскурсии - обзорная по Изумрудному берегу и на Корсику. Обе экскурсии прошли на одном дыхании: Ирина прекрасный рассказчик, знает множество интересных исторических фактов и просто крайне приятный в общении человек. Кроме того, мы забыли очки в автомобиле после экскурсии, а Ирина, несмотря на то, что находилась в совершенно другому городе, пошла нам на встречу и лично привезла нам очки, что говорит о ее чуткости и человечности!
3 сентября 2014
Спасибо огромное гиду Ирине! Мы влюбились в Сардинию! Она помогла погрузиться в атмосферу Итальянского острова, мы увидели жизнь настоящих островитян, посетили город Темпио, гробницы гигантов, пробковую фабрику, нураги и еще много всего интересного! Еще раз спасибо!

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

По Изумрудному берегу СардинииПо Изумрудному берегу СардинииПо Изумрудному берегу Сардинии
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1 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия по побережью
В путешествии по фешенебельному побережью острова вы узнаете об этапах его превращения из дикого берега в один из лучших курортов мира. Откроете самые красивые места Коста Смеральда, увидите роскошные виллы и яхты шейхов и принцев, познакомитесь с разными сортами местных вин, осмотрите церковь, в которой венчаются знатные особы, побываете в столице острова Порто-Черво и услышите рассказы о невероятных приключениях русских в Италии.
По Сардинии с детьми!По Сардинии с детьми!По Сардинии с детьми!
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Разнообразить семейный отдых на острове
В Порто-Черво и его окрестностях есть прекрасные места для нескучного и активного отдыха с детьми. Я помогу вам составить подходящую программу, в зависимости от возраста детей и их интересов, а пока они будут заняты развлечениями, расскажу вам об истории острова и его знаменитых жителях.

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