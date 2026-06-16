Портофино — элитный туристический городок Италии c населением около 500 человек.
Располагается в регионе Лигурия среди самых красивых Средиземноморских портов, и является самым маленьким муниципалитетом в провинции Генуя. Это очень известный и любимый итальянцами курорт.
Располагается в регионе Лигурия среди самых красивых Средиземноморских портов, и является самым маленьким муниципалитетом в провинции Генуя. Это очень известный и любимый итальянцами курорт.
Описание экскурсииЖивописный Портофино располагается на территории национального парка, который считается самой защищенной зоной на северном побережье в западной части Средиземного моря. Парк хранит в себе самое огромное количество различных средиземноморских цветов и кустарников, большое разнообразие птиц и беспозвоночных, важные памятники архитектуры. Мыс, высотой более 600 метров, под которым располагается Портофино, также не оставит вас равнодушными. В наш маршрут включены:
- Приходская церковь Сан-Мартино (12 век), где располагаются различные произведения искусства — от старинных картин до красивейших статуй;
- Церковь Сан-Джорджо, возведенная в романтическом стиле в 1154 году, которая пережила несколько реконструкций;
- Замок Браун – древняя крепость на побережье Портофино в заливе Тигуллио. Замок окружен садами и аллеями, и открывает восхитительные виды на город и море;
- Аббатство Сан-Фруттуозо римской эпохи. Расположено к западу от города и достичь его можно только по морю или по дорожке, идущей от горы Портофино. В 259 году туда был перевезен пепел Святого Фруттуозо, в честь которого аббатство и получило свое название;
- Городские бутики, в которых представлены самые знаменитые и дорогие модные марки, по желанию. В Портофино есть международный центр моды, где каждое лето собираются сливки общества и уже несколько лет проводятся культурные мероприятия;
- Рестораны, где подаются все известные блюда богатой национальной кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приходская церковь Сан Мартино
- Церковь Сан Джорджио
- Замок Браун
- Аббатство Сан-Фруттуозо
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Трансфер
- Обед или ужин.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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