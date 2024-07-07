Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тренируйтесь, чтобы стать гладиатором в школе Рима! Пройдите этот увлекательный двухчасовой курс в школе гладиаторов на древней Аппиевой дороге в Риме и научитесь быть римским бойцом. 5 5 отзывов

TicketsS TicketsS Ваш гид в Риме Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа €150 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Описание экскурсии Тренируйтесь, чтобы стать гладиатором в школе в Риме! Пройдите этот увлекательный двухчасовой курс в школе гладиаторов на древней Аппиевой дороге в Риме и научитесь быть римским бойцом. Подходит как для детей, так и для взрослых. На 2 часа вы перевоплотитесь в воина, одетого в гладиаторскую тунику и умеющего фехтовать. После знакомства с римской историей изучите основные приемы гладиаторского боя на мечах. Каждое занятие включает описание жизни гладиатора и лучшие советы по приемам обращения с римским оружием. Наслаждайтесь уникальным опытом! Важная информация: Примите во внимание • Родителям и/или сопровождающим не нужно платить за билет, если они не посещают курс.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Посещение музея

Тренировка гладиаторов

Сертификат

Напитки

Сопровождение на английском языке Место начала и завершения? Via Appia Antica, 18, 00179 Roma RM, Italy Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация Примите во внимание

Родителям и/или сопровождающим не нужно платить за билет, если они не посещают курс Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.