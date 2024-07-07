Тренируйтесь, чтобы стать гладиатором в школе Рима! Пройдите этот увлекательный двухчасовой курс в школе гладиаторов на древней Аппиевой дороге в Риме и научитесь быть римским бойцом.
Описание экскурсииТренируйтесь, чтобы стать гладиатором в школе в Риме! Пройдите этот увлекательный двухчасовой курс в школе гладиаторов на древней Аппиевой дороге в Риме и научитесь быть римским бойцом. Подходит как для детей, так и для взрослых. На 2 часа вы перевоплотитесь в воина, одетого в гладиаторскую тунику и умеющего фехтовать. После знакомства с римской историей изучите основные приемы гладиаторского боя на мечах. Каждое занятие включает описание жизни гладиатора и лучшие советы по приемам обращения с римским оружием. Наслаждайтесь уникальным опытом! Важная информация: Примите во внимание • Родителям и/или сопровождающим не нужно платить за билет, если они не посещают курс.
Что включено
- Посещение музея
- Тренировка гладиаторов
- Сертификат
- Напитки
- Сопровождение на английском языке
Ольга
7 июл 2024
Наша группа из семи детей провела лучшее время в своей жизни вчера вечером на их уроке гладиаторской подготовки. Инструктор был невероятно добрым, подбадривал и общался на английском языке четко. Два часа физической активности были забиты до отказа бегом, мечами, копьями, стрельбой из лука и групповым боем на арене. Был краткий урок истории, а также сертификаты об успехах. Какой невероятный вечер.
Руслан
5 июл 2024
Качественный сервис, хорошее сочетание культуры и спорта. Гид обучал нас боевым приемам и рассказывал про историю гладиаторов. Мы очень рекомендуем этот тур!
Liz
1 июл 2024
Отличный урок истории и замечательное интерактивное развлечение! Моим 5, 8, 10-летним детям очень понравилось! Для них это изюминка Рима! Очень рекомендую
Середа
30 июн 2024
Это был очень замечательный опыт. Также было очень здорово увидеть различные копии шлемов и оружия. Наш гид был очень мил с детьми. Местоположение найти немного сложно, потому что оно находится
Алекс
28 июн 2024
Команда, проводящая это мероприятие, великолепна. У нас была большая группа, состоящая из многих семей со всего мира, и все отлично провели время. Будучи взрослым, проходящим этот курс, я отлично провел время с сыном. Мы встретили новых друзей и в конце устроили битву, которая сделала его день, так как он победил меня перед всеми!
